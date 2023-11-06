https://ria.ru/20231106/vsu-1907706944.html

В украинской бригаде признали гибель 19 военных на Запорожском направлении

В украинской бригаде признали гибель 19 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 06.11.2023

В украинской бригаде признали гибель 19 военных на Запорожском направлении

В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде ВСУ в Telegram-канале признали гибель 19 солдат на Запорожском направлении в результате удара 3 ноября. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T13:57

2023-11-06T13:57

2023-11-06T13:57

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде ВСУ в Telegram-канале признали гибель 19 солдат на Запорожском направлении в результате удара 3 ноября. "Ракетный удар врага забрал жизни бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Сейчас проводится тщательная проверка всех обстоятельств", - говорится в сообщении подразделения. По информации украинского издания "Страна", речь идет об ударе 3 ноября, под который попали украинские военные на Запорожском направлении во время торжественного построения. Как отмечает издание, ранее украинские СМИ писали о 28 погибших военных ВСУ. Минобороны РФ 4 ноября сообщало, что за сутки российские военнослужащие отразили пять атак украинских военных на запорожском направлении, потери Киева составили до 30 солдат. По информации ведомства, за неделю украинские военные на этом направлении потеряли более 760 солдат, 4 танка, более 50 бронемашин и автомобилей.

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, запорожская область