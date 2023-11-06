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В украинской бригаде признали гибель 19 военных на Запорожском направлении
В украинской бригаде признали гибель 19 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 06.11.2023
В украинской бригаде признали гибель 19 военных на Запорожском направлении
В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде ВСУ в Telegram-канале признали гибель 19 солдат на Запорожском направлении в результате удара 3 ноября. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T13:57
2023-11-06T13:57
2023-11-06T13:57
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде ВСУ в Telegram-канале признали гибель 19 солдат на Запорожском направлении в результате удара 3 ноября. "Ракетный удар врага забрал жизни бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Сейчас проводится тщательная проверка всех обстоятельств", - говорится в сообщении подразделения. По информации украинского издания "Страна", речь идет об ударе 3 ноября, под который попали украинские военные на Запорожском направлении во время торжественного построения. Как отмечает издание, ранее украинские СМИ писали о 28 погибших военных ВСУ. Минобороны РФ 4 ноября сообщало, что за сутки российские военнослужащие отразили пять атак украинских военных на запорожском направлении, потери Киева составили до 30 солдат. По информации ведомства, за неделю украинские военные на этом направлении потеряли более 760 солдат, 4 танка, более 50 бронемашин и автомобилей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
В украинской бригаде признали гибель 19 военных на Запорожском направлении
В 128-й Закарпатской бригаде ВСУ признали гибель 19 военных от ракетного удара
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде ВСУ в Telegram-канале
признали гибель 19 солдат на Запорожском направлении в результате удара 3 ноября.
«
"Ракетный удар врага забрал жизни бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Сейчас проводится тщательная проверка всех обстоятельств", - говорится в сообщении подразделения.
По информации украинского издания "Страна", речь идет об ударе 3 ноября, под который попали украинские военные на Запорожском направлении во время торжественного построения. Как отмечает издание, ранее украинские СМИ писали о 28 погибших военных ВСУ.
Минобороны РФ 4 ноября сообщало, что за сутки российские военнослужащие отразили пять атак украинских военных на запорожском направлении, потери Киева составили до 30 солдат. По информации ведомства, за неделю украинские военные на этом направлении потеряли более 760 солдат, 4 танка, более 50 бронемашин и автомобилей.