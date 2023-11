https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

У Зеленского выдалась тяжелая неделя. И это только начало

Запад активно принуждает Украину к мирным переговорам с Россией. Об этом в субботу сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на различные источники в США и Европе. Это без преувеличения сенсационное сообщение стало эдакой вишенкой на торте после серии публикаций ведущих западных рупоров относительно Украины.Напомним хронологию прошедшей недели. Сначала журнал Time опубликовал уничтожительный материал о главе киевского режима Владимире Зеленском, сопроводив это оскорбительной для него обложкой. Сразу за этим в журнале The Economist последовали интервью и статья главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, вызвавшие потрясающий резонанс на Западе. Очень показательно, что впервые офис президента Украины открыто вступил в заочную перепалку с генералом, что доселе казалось невероятным. И вот завершение недели — сообщение NBC News, которое в самом Киеве произвело эффект разорвавшейся бомбы.Зеленский явно растерян. И это не преувеличение, поскольку он сам открыто признал свое "удивление", отвечая в субботу на вопросы журналистов по итогам киевской встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Зеленский несколько раз за одну минуту повторил: "Я не знаю, кто это публикует", "Я не знаю, для чего это делается", "Я удивлен этим", "Я не знаю, кто это делает" и так далее. Да, своим ответом он пытался опровергнуть сообщение NBC о принуждении к миру, но все сводилось именно к словам "я не знаю".И речь, как мы все понимаем, идет не о том, что Зеленскому не сообщили имена авторов публикаций или названия журналов. Их-то он знает прекрасно — не раз давал им интервью и красовался на их обложках. Но его удивление свидетельствует о том, что даже киевский комик, далекий от понимания того, как устроена мировая политика, начал понимать: "Это ж-ж-ж неспроста".Зеленский привык за последние полтора года к тому, что западная пропаганда превозносит его до небес, преподносит публике как украинского Черчилля, осыпает комплиментами и даже выдумывает за него крылатые фразы, подчеркивающие его героизм. И вдруг он читает публикации о том, что украинский король оказался голым!Причем кто их пишет! Саймон Шустер, написавший скандальную статью в Time, — это не просто знаковый сотрудник журнала, он же является автором книги, прославляющей Зеленского, и чуть ли не официальным интервьюером семьи украинского президента. В частности, он был награжден в прошлом году орденом "за популяризацию украинской державы". Неслучайно глава офиса президента Андрей Ермак настолько привык к тому, что Шустер пишет прославляющие Зеленского материалы, что с появлением статьи в Time, еще не читая, тут же рекомендовал всем ознакомиться с ней, назвав "очень важным репортажем". Само собой, спустя несколько минут (видимо, прочитав статью) Ермак тихонечко убрал свою рекомендацию. После чего подконтрольные ему ресурсы начали представлять Шустера (подчеркиваем: доселе придворного глашатая Банковой!) чуть ли не как "агента Кремля", причем с многолетним пророссийским бэкграундом. Так и хочется спросить: а если вы все знали, что автор Time все эти годы был "агентом Москвы", почему в прошлом году вручили ему орден?Конечно, чутье не подводит Зеленского. Пусть он не знает, как устроен западный "мир, основанный на правилах", но уж в пиаре он, как бывший профессиональный комик, разбирается неплохо. И когда основные западные СМИ кучно ударили по вчерашнему "украинскому Черчиллю", у того и появилось четкое понимание скоординированности атаки. Об этом, кстати, свидетельствует еще один любопытный факт: в пятницу одновременно с выходом печатных версий Time и The Economist британская газета The Times опубликовала (само собой, с дозволения авторов) перепечатку статьи Шустера на своих страницах. Обычно такие издания друг друга не перепечатывают. А здесь все выглядит как заказная реклама (в данном случае — скорее антиреклама). Отсюда и удивление Зеленского: "Я не знаю, кто это делает". Как будто он не догадывается, где находится единый "центр управления", который может одновременно повлиять на столь знаковые для западного мира издания! Уж точно не в Кремле!То есть сомнений не остается даже в Киеве: Вашингтон дал отмашку на слив Зеленского. Скорее всего, это произошло после того, как украинский комик-президент в очередной раз помешал Белому дому осуществить операцию против своего бывшего благодетеля и спонсора Игоря Коломойского. После этого в Вашингтоне окончательно убедились в недостаточной благонадежности своего киевского подчиненного. И пошло-поехало!Зеленскому со всех сторон уже дают понять: он надоел Западу, не справился с поставленными задачами на фронте против России и уже не вписывается в новые. Фактически ему пока что предлагают уйти по-хорошему, путем организации фейковых выборов, в ходе которых можно будет заменить его на более подходящую фигуру.Ну а если комик не согласится? Что ж, у США богатый опыт в этом отношении. На днях отмечался знаковый юбилей: 60 лет назад военные генералы Южного Вьетнама (эдакие вьетнамские залужные) под чутким руководством Белого дома свергли и застрелили своего диктатора Нго Динь Зьема. А ведь за несколько лет до того президент США называл его "азиатским Уинстоном Черчиллем" (что-то напоминает, правда?).Так что Зеленскому есть из-за чего беспокоиться и чего бояться. По сути дела, его заокеанские хозяева оставляют ему выбор между плохим и очень плохим вариантами. Пока он это только начинает осознавать, но времени для принятия решения у него остается все меньше и меньше.

2023

Новости

украина, сша, россия, владимир зеленский, уинстон черчилль, андрей ермак, еврокомиссия, аналитика