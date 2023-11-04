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"В панике": офис Зеленского набросился на Залужного - РИА Новости, 04.11.2023
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07:24 04.11.2023 (обновлено: 15:47 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/zaluzhnyy-1907363528.html
"В панике": офис Зеленского набросился на Залужного
"В панике": офис Зеленского набросился на Залужного - РИА Новости, 04.11.2023
"В панике": офис Зеленского набросился на Залужного
Главком ВСУ Валерий Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T07:24
2023-11-04T15:47
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире республиканского телемарафона.&quot;На месте военных, я считаю, самое последнее, что бы я делал, — это комментировал для прессы, для открытой публики то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты&quot;, — раскритиковал генерала представитель офиса Зеленского.Жовква добавил, что публикация Залужного вызвала "панику" среди западных партнеров Киева. "Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?" Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?" — пожаловался он.Кроме того, как заявил чиновник, статья главкома ВСУ вызвала много вопросов и у украинцев.На этой неделе Залужный в статье для журнала The Economist признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что уже не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главкома ВСУ, спецоперация по защите Донбасса последовательно продолжается и все ее цели будут достигнуты. В Кремле отметили, что чем скорее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию и тем раньше откроются какие-то перспективы.
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907134951.html
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в мире, украина, россия, валерий залужный, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Валерий Залужный, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"В панике": офис Зеленского набросился на Залужного

В офисе Зеленского осудили Залужного за рассказ СМИ о ситуации на фронте

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Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире республиканского телемарафона.
«

"На месте военных, я считаю, самое последнее, что бы я делал, — это комментировал для прессы, для открытой публики то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты", — раскритиковал генерала представитель офиса Зеленского.

Жовква добавил, что публикация Залужного вызвала "панику" среди западных партнеров Киева.
"Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?" Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?" — пожаловался он.
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Кроме того, как заявил чиновник, статья главкома ВСУ вызвала много вопросов и у украинцев.
На этой неделе Залужный в статье для журнала The Economist признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что уже не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главкома ВСУ, спецоперация по защите Донбасса последовательно продолжается и все ее цели будут достигнуты. В Кремле отметили, что чем скорее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию и тем раньше откроются какие-то перспективы.
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