https://ria.ru/20231104/zaluzhnyy-1907363528.html

"В панике": офис Зеленского набросился на Залужного

"В панике": офис Зеленского набросился на Залужного - РИА Новости, 04.11.2023

"В панике": офис Зеленского набросился на Залужного

Главком ВСУ Валерий Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T07:24

2023-11-04T07:24

2023-11-04T15:47

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире республиканского телемарафона."На месте военных, я считаю, самое последнее, что бы я делал, — это комментировал для прессы, для открытой публики то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты", — раскритиковал генерала представитель офиса Зеленского.Жовква добавил, что публикация Залужного вызвала "панику" среди западных партнеров Киева. "Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?" Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?" — пожаловался он.Кроме того, как заявил чиновник, статья главкома ВСУ вызвала много вопросов и у украинцев.На этой неделе Залужный в статье для журнала The Economist признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что уже не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главкома ВСУ, спецоперация по защите Донбасса последовательно продолжается и все ее цели будут достигнуты. В Кремле отметили, что чем скорее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию и тем раньше откроются какие-то перспективы.

https://ria.ru/20231103/ukraina-1907134951.html

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в мире, украина, россия, валерий залужный, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато