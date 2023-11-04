https://ria.ru/20231104/zaluzhnyy-1907363528.html
"В панике": офис Зеленского набросился на Залужного
"В панике": офис Зеленского набросился на Залужного - РИА Новости, 04.11.2023
"В панике": офис Зеленского набросился на Залужного
Главком ВСУ Валерий Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T07:24
2023-11-04T07:24
2023-11-04T15:47
в мире
украина
россия
валерий залужный
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире республиканского телемарафона."На месте военных, я считаю, самое последнее, что бы я делал, — это комментировал для прессы, для открытой публики то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты", — раскритиковал генерала представитель офиса Зеленского.Жовква добавил, что публикация Залужного вызвала "панику" среди западных партнеров Киева. "Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?" Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?" — пожаловался он.Кроме того, как заявил чиновник, статья главкома ВСУ вызвала много вопросов и у украинцев.На этой неделе Залужный в статье для журнала The Economist признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что уже не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главкома ВСУ, спецоперация по защите Донбасса последовательно продолжается и все ее цели будут достигнуты. В Кремле отметили, что чем скорее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию и тем раньше откроются какие-то перспективы.
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907134951.html
https://ria.ru/20231104/ustupki-1907361350.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, валерий залужный, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Валерий Залужный, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"В панике": офис Зеленского набросился на Залужного
В офисе Зеленского осудили Залужного за рассказ СМИ о ситуации на фронте
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире республиканского телемарафона.
«
"На месте военных, я считаю, самое последнее, что бы я делал, — это комментировал для прессы, для открытой публики то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты", — раскритиковал генерала представитель офиса Зеленского.
Жовква добавил, что публикация Залужного вызвала "панику" среди западных партнеров Киева.
"Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?" Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?" — пожаловался он.
СМИ: слова Залужного разожгли дебаты о целесообразности помощи Украине
Кроме того, как заявил чиновник, статья главкома ВСУ вызвала много вопросов и у украинцев.
На этой неделе Залужный в статье для журнала The Economist признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он отметил, что уже не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главкома ВСУ, спецоперация по защите Донбасса последовательно продолжается и все ее цели будут достигнуты. В Кремле отметили, что чем скорее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию и тем раньше откроются какие-то перспективы.
СМИ: США и ЕС обсуждают с Киевом, чем пожертвовать ради сделки с Россией