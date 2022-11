https://ria.ru/20221124/smi-1833757291.html

На Западе происходит невероятное: там начали увольнять за ложь о России

Американское информагентство Associated Press уволило своего довольно известного в определенных кругах репортера Джеймса Лапорту за распространение откровенно лживой информации. Вроде бы рядовой внутрицеховой случай, однако он примечателен для нашего времени. Потому что журналист уволен не просто за фейк, а за антироссийский фейк. То есть за деятельность, вполне обычную для большинства западных СМИ. Неслучайно сам Лапорта указал на то, что получил поддержку от "множества журналистов и редакторов" после известия о своем увольнении. Наверняка они представили себя в его шкуре и удивились: "Как?! За ложь о России в наше время кого-то увольняют?"Дело в том, что бывший американский морпех Лапорта — именно тот репортер, который со ссылкой на некий "высокопоставленный источник в разведке США" (само собой, анонимный) на прошлой неделе по горячим следам заявил, что в Польшу прилетели российские ракеты, в результате чего был разрушен мирный польский трактор и погибли два невинных фермера. Спустя пару дней агентство изъяло со своих лент эту новость, уведомив подписчиков о том, что она не соответствует действительности.Как мы все помним, история недельной давности взбудоражила весь мир: лидеры крупнейших натовских стран срочно собрались обсуждать ее на полях саммита G20, проходившего на Бали, а некоторые особо горячие лидеры Польши и Прибалтики даже кинулись рассуждать о применении пятой статьи устава НАТО, то есть, по сути дела, о третьей мировой войне.К счастью, местные репортеры сразу выложили в Сеть фотографии осколков злополучной ракеты, прилетевший в польское село Пшеводув со стороны Украины. Ни у одного из военных экспертов, увидевших эти снимки, не было ни малейших сомнений по поводу того, что перед ними — обломки ракеты от системы С-300. А это означало, что польских фермеров убили украинские ракеты, а не российские: те просто не долетели бы на такое расстояние (от Пшеводува до территории Российской Федерации не меньше 600 километров). Кстати, если бы эти фотографии не оказались моментально в интернете, кто знает, какой фейк решили бы соорудить польские спецслужбы, дабы обвинить Россию.В итоге лидеры Запада, включая лично президента США Джо Байдена, дали понять, что ракета — украинская, якобы выпущенная для перехвата российских ракет, летевших в сторону Западной Украины, и якобы случайно залетевшая на польскую ферму. Здесь бы еще разобраться в том, насколько это было случайно. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на странную траекторию полета украинской противоракеты: "Чего же эта бешеная ракета, пущенная украинскими военными, <…> так развернулась и пошла в обратную сторону (на запад. — Прим. ред.)? Стреляли ведь на восток — оттуда же летят российские ракеты… Так же не бывает. Таких случайностей не бывает". Но Запад не может пойти так далеко, чтобы обвинить Украину в преднамеренном обстреле страны НАТО, а то ведь придется применять ту же пятую статью против киевского режима.Однако что делать с голословным утверждением анонимного "источника в разведке США", чье мнение распространила Associated Press? Оказалось, что Лапорта просто выдумал эту "цитату". И похоже, не в первый раз. Если проанализировать статьи агентства, содержащие подпись этого репортера (часто в соавторстве), — он как раз отвечал за "инсайды" от различных источников в силовых ведомствах США. Практически в каждом его материале есть ссылка на неназванных офицеров разведки, Пентагона, полиции и так далее. Видимо, бывший морпех решил, что анонимность источников дает ему простор для творчества. Вот он и творил.Причем этот репортер АР является автором многих сенсаций о спецоперации на Украине, разошедшихся по всему миру. К примеру, именно он в первые дни кампании был причастен к сообщениям об уличных боях в Киеве или о том, что Россия намерена заменить киевский режим своими "марионетками" .И именно Лапорта является единственным источником широко распространившейся по свету "цитаты" Владимира Зеленского, якобы гордо отвергшего предложение США организовать его эвакуацию за рубеж: "Борьба идет здесь. Мне нужны боеприпасы, а не такси". Эта "цитата" разошлась практически по всем западным СМИ и уже попала в литературу о "подвигах" Зеленского. "Он еще не поборол российского Голиафа, но уже сейчас он — самый мужественный политик демократического мира", — восторженно восклицала польская Rzeczpospolita, цитировавшая эту фразу в конце февраля. "Изумительное превращение украинского президента из телевизионного комика в лидера военного времени", — писала канадская The Globe and Mail, разбиравшая "цитату".И лишь одна американская газета (The Washington Post) усомнилась в том, что Зеленский на самом деле произнес это. Она провела отдельное мини-расследование источника данной "цитаты" и пришла к выводу, что все те, кто восторгаются "героизмом" главы киевского режима, опираются лишь на анонимного "американского чиновника, который непосредственно знал о разговоре" Зеленского и которого "процитировал" репортер АР Джеймс Лапорта. Газета тогда указала на то, что Белый дом понятия не имел, какой разговор цитирует агентство. Попытка узнать у самого Лапорты, которого WP назвала "хорошо информированным бывшим морпехом", о том, кто же из Белого дома предлагал Зеленскому эвакуацию, закончилась загадочной усмешкой репортера: "Я могу понять, почему они отрицают это". Авторы The Washington Post не додумались до того, что сам экс-морпех мог выдумать эту "цитату". Теперь же, после его скандального увольнения, выясняется, что для него такой подход к работе является нормой. А фраза-то лже-Зеленского уже разошлась по всему миру, уже сложно ее изымать из книг о "борьбе украинского Давида с российским Голиафом".То есть Лапорта, распространяя фейк о "российских ракетах, ударивших по Польше", не делал ничего необычного, занимаясь привычным насаждением антироссийской лжи. Потому-то, наверное, он и удивлен такой реакцией руководства. В конце концов, никого в Британии не увольняют за то, что львиная доля тамошних газет на следующий день после инцидента в Пшеводуве вышла с заголовками о том, что Россия нанесла удар по Польше. Никаких извинений не последовало, никто не стал вычищать "сенсации" из интернета, никто не наказан. Британская пресса занимается тем, что делала все последние месяцы, — выдает антироссийскую ложь без доказательств, без проверки фактов, без тени сомнений.Почему же АР пошла на беспрецедентный шаг, впервые наказав своего сотрудника за распространение антироссийских фейков? Видимо, редакция посчитала, что тот зашел слишком далеко в творчестве по придумыванию "цитат" анонимных источников. Одно дело, когда ты сочиняешь "героическую фразу" Зеленского или выдумываешь "российские военные преступления". И совсем другое — когда подводишь планету на грань мировой войны, выдумывая за американскую разведку выводы, которые она не могла сделать.То есть безудержно врать о России по-прежнему можно. В конце концов, то же агентство Associated Press никого не уволило за откровенную ложь об "экстренной госпитализации" министра иностранных дел России Сергея Лаврова по прибытии на Бали. А ведь прием был тем же — ссылка на анонимных "индонезийских чиновников". Скорее всего, тоже несуществующих.Но Лапорта не понял, что своим лживым "цитированием" фантомного источника в разведке подставил больше американские спецслужбы, нежели Россию. Признай они подлинность цитаты — выставили бы себя совершенными непрофессионалами, не разбирающимися в типах ракет и расстоянии их полета. То есть бывший морпех уволен не за наспех составленный фейк о России, а за то, что использовал для его производства слишком белые нитки. Так что его увольнение не означает полный отказ западных СМИ от антироссийской лжи.Хотя некоторые удивительные изменения в медийном мире Америки все-таки нащупываются. Внезапно один из лидеров по распространению антироссийской пропаганды — газета The New York Times — опубликовала свое расследование жутких кадров казни российских военнопленных, совершенной украинскими боевиками, и фактически подтвердила факт военного преступления Украины. Что вызвало настоящий шок в Киеве: само собой, не расправа над пленными, а именно факт публикации в американской газете, которую на Украине уже обвинили в работе на "российских инфлюенсеров".А еще один флагман пропагандистского фронта в борьбе против России — телеканал CNN — объявил об изменении редакционной политики. Назначенный недавно руководитель новостного телеканала Крис Лихт начал работу с увольнения ряда одиозных пропагандистов, занимавшихся там скорее "комиссарством", чем журналистикой. Некоторые издания даже назвали эти увольнения "чисткой". Сам Лихт объявил курс на более "нейтральную" подачу новостей и отход от однобокого освещения событий в мире.Честно говоря, сложно представить себе "нейтральный" канал CNN — настолько одиозно и односторонне он подавал любое событие. Можно было включить какое угодно шоу на этом ТВ и заранее предсказать основные месседжи: "Трамп плохой", "Байден гений", "Россия ужасна", "Трамп + Россия = коллапс мира, основанного на правилах".Но за анонсируемыми изменениями политики пропагандистского ресурса, как и в случае с увольнением Лапорты, стоит не желание вернуться к журналистике, а элементарный расчет. CNN, некогда основоположник 24-часового новостного формата, давно уже уступил первенство по охвату зрительской аудитории (а соответственно, и по доходам) каналу Fox News, дающему американскому зрителю возможность выбрать альтернативный источник новостей. А 8 ноября, в ночь выборов, впервые в истории CNN по этому показателю уступил не только Fox News, но и каналу MSNBC (соответственно — 2,6 миллиона, 7,4 и 3,2 миллиона зрителей). Американская аудитория явно устала от однобокого, совершенно безальтернативного, политически ангажированного освещения любых событий — как в самих США, так и за рубежом.Конечно, это совершенно не означает, что завтра западные СМИ вдруг "прозреют" и начнут писать полную правду о событиях на Украине. Но даже если они откажутся от столь очевидной и столь опасной для всего мира лжи о России, какую распространяли пропагандисты вроде Джеймса Лапорты или ведущих CNN, это уже будет значительным прогрессом.

