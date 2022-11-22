09:57 22.11.2022 (обновлено: 11:58 22.11.2022)
AP уволило журналиста, написавшего об "упавших в Польше российских ракетах"
Daily Beast: AP уволило журналиста из-за статьи о "падении в Польше ракет из России"
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Американское агентство Associated Press уволило журналиста, написавшего, что в Польше упали якобы российские ракеты, в результате чего погибли два человека, сообщает Daily Beast со ссылкой на собственные источники.
В своем материале сотрудник агентства цитировал неназванного высокопоставленного сотрудника американской разведки. В итоге, многие телеканалы сослались на статью, "напугав большую часть мира".
Позже новость удалили, вместо нее опубликовали примечание редактора о том, что источник был неправ и "сообщения показали, что ракеты были российского производства и, скорее всего, выпущены Украиной".
По информации Daily Beast, накануне агентство уволило Джеймса Лапорту, автора первоначальной статьи. При этом его соавтор Джон Лестер продолжает работать в агентстве.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета — погибли два человека. Сначала Варшава обвинила Россию в инциденте. В свою очередь, Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российского производства, она могла стоять на вооружении ПВО Украины.
В Минобороны России рассказали, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД в заявлении по инциденту выразил надежду, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".