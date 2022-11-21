12:22 21.11.2022 (обновлено: 12:55 21.11.2022)
Лукашенко назвал падение ракеты в Польше "договорняком"
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что упавшая в Польше ракета была украинской
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что упавшая на территории Польши ракета была украинской, а ситуация в целом похожа на "договорняк": "таких случайностей не бывает".
"Ах, упало что-то на территорию Польши. Но никто не задается элементарным вопросом: чего же эта бешеная ракета, пущенная украинскими военными…, так развернулась и пошла в обратную сторону (на запад – ред.)? Стреляли ведь на восток - оттуда же летят российские ракеты. Пусть профессионалы ответят. Так же не бывает. Таких случайностей не бывает", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.
При этом Лукашенко заявил, что "в этот момент, когда украинцы осуществляли пуск ракеты С-300,… не было (российских – ред.) ракет в воздухе". "По каким объектам они били? Молчат, и американцы молчат. Они же понимают, что и мы контролируем эту территорию, кое-что видим. Почему именно во время саммита "двадцатки" вдруг атаковали натовское государство, как это было изначально представлено? Я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда", - сказал белорусский президент.
Лукашенко заметил, что украинская сторона может попытаться объяснить ситуацию тем, что была попытка сбить российскую ракету, которая "уже полетела за Львов". "Поэтому С-300 развернулась и стреляла на запад. Встает вопрос: что ж украинцы стреляли в сторону натовского государства?" - продолжил Лукашенко, однако подверг и такую версию сомнению.
Белорусский президент обратил внимание, что в результате падения ракеты в Польше погибли люди, "и полякам, руководству Польши, надо ответить собственному населению: как могло так случиться, почему били по территории Польши, кто договорился, почему ракета вдруг с востока на запад завернула и почему стреляли, когда в воздухе не было российских ракет?"
"На эти вопросы надо ответить, и все станет ясно… Мерзавцы доходят до того, что святое подставляют", - убежден Лукашенко. При этом он положительно высказался о реакции со стороны президента США на инцидент. "Молодцы, этот Джо Байден – ему надо отдать должное, что он честно сказал: извините, не российская (ракета – ред.)", - отметил белорусский президент.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В прошлую среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.