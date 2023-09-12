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Зеленский сорвал спецоперацию американцев. И тут же получил по рукам - РИА Новости, 12.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 12.09.2023 (обновлено: 08:01 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
Зеленский сорвал спецоперацию американцев. И тут же получил по рукам
Зеленский сорвал спецоперацию американцев. И тут же получил по рукам - РИА Новости, 12.09.2023
Зеленский сорвал спецоперацию американцев. И тут же получил по рукам
Визит американских хозяев в Киев был неожиданным, породив массу домыслов по поводу целей и причин вояжа госсекретаря Энтони Блинкена и его правой руки Виктории... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:00
2023-09-12T08:01
специальная военная операция на украине
аналитика
украина
сша
киев
владимир зеленский
игорь коломойский
энтони блинкен
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Визит американских хозяев в Киев был неожиданным, породив массу домыслов по поводу целей и причин вояжа госсекретаря Энтони Блинкена и его правой руки Виктории Нуланд. Некоторые киевские эксперты даже решили, что те приезжали ради склонения Украины к перемирию с Россией.Сам-то Госдеп объяснил визит намерением обсудить "текущее контрнаступление и будущие усилия по восстановлению и реконструкции". Но это заявление не выдерживает никакой критики, поскольку все понимают: пресловутое "контрнаступление Украины", уже обернувшееся полным провалом, планируется и координируется не Зеленским и даже не Блинкеном. Все, что американцы хотели знать и сказать по поводу военных операций, было сказано на состоявшемся недавно секретном совещании главкома Вооруженных сил Украины генерала Залужного с американским генералом Каволи и британским адмиралом Радакином. Что к этому могли бы добавить чиновники Госдепа?Кроме того, не следует забывать, что глава киевского режима Владимир Зеленский намерен в ближайшие дни посетить Нью-Йорк для личного участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Вряд ли дело "будущего восстановления Украины" было настолько срочным, что Блинкен не мог бы подождать неделю-другую для его обсуждения там.Если проанализировать украинские новости последних дней и отбросить все темы, которые могли бы обсуждаться Зеленским и Блинкеном в США, не требуя срочности, то выясняется, что остается лишь один вопрос: судьба олигарха Игоря Коломойского, события вокруг которого разворачиваются в последние дни со стремительной скоростью.Не секрет, что скандальный бизнесмен, приведший Зеленского во власть, давно уже находится в санкционном списке США и обвиняется по делу об отмывании средств на миллиарды долларов, в том числе через американские банки. Американцы обычно спокойно взирают на коррупцию своих заморских подопечных, даже поощряют и порой возглавляют ее (как это было в случае со схемой Байденов и "Бурисмы"), но довольно жестко пресекают использование мошеннических схем иностранцами внутри самих Штатов. При этом с удовольствием накладывая лапу на те средства, которые наивные дельцы пытались отмыть в Америке (как это было с бывшим премьером Украины Павлом Лазаренко).Обратите внимание на хронологию событий. В последние дни августа в США на ковер вызваны руководители всех трех основных "антикоррупционных" структур Украины, которые американцы тщательно выстраивали под себя с целью тотального контроля над киевскими элитами: Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. Они там находились больше недели и были приняты даже самим советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Было понятно, что американцы готовят очень серьезную операцию на Украине.Поняв это, Владимир Зеленский срочно вносит в Верховную раду предложение приравнять коррупцию к госизмене. Если это предложение проходит, то в ведении упомянутых "антикоррупционных" органов останутся лишь дела о мелких хищениях, а все "крупняки" будут переданы исключительно в те органы, которые подконтрольны офису президента Украины, в частности в СБУ.И тут — в тот же день, когда Салливан собирает своих подопечных "антикоррупционеров", — Зеленский проводит экстренное совещание со своим силовым блоком, после чего СБУ совершает показательное "задержание" Коломойского, препровождая того под свою тюремную охрану. По сути дела, команда Зеленского сорвала спецоперацию, тщательно планировавшуюся в Вашингтоне. И уже через несколько дней после этого в Киеве внезапно оказались Блинкен и Нуланд!В этой связи следует напомнить, как та же парочка из Госдепа впервые очутилась в Киеве. Это произошло в мае 2021 года и тоже было вызвано резкими действиями команды Зеленского, не согласованными с американцами. Его попытка взять под контроль "Нафтогаз Украины" и закрыть дела по хищениям того же Коломойского в Приватбанке привели к такому же стремительному визиту, что повергло президента Украины в шок. Зеленский тогда даже открыто высказал сожаление в связи с тем, что Блинкен и Нуланд слишком посвящены во все внутренние дела на Украине. Получив тогда по рукам, бывший комик на время присмирел и больше не проявлял столь явного непокорства.Видимо, сейчас Зеленский понял, насколько смертельная опасность нависла над ним самим. Придя к власти в качестве всего лишь "проекта Коломойского", актер "95-го квартала" лучше всех знает, какой компромат на него содержится у олигарха. В конце концов даже к нынешнему делу против миллиардера о выводе средств "Привата" за рубеж можно и нужно привязывать лично президента Украины и все его ближайшее окружение — так называемое "Досье Пандоры" выявило неубиенные доказательства того, что офшоры Зеленского с 2012 по 2016 год использовались именно для этих целей.Можете себе представить, что хранится в папках Коломойского на Зеленского и как это можно будет использовать в нужный момент. "Говорящая голова" опального олигарха — нардеп Александр Дубинский — прямо предупреждает, какие схемы "Квартала-95" сольет его патрон, если окажется за решеткой в Америке. Понятно, что он это делает по прямому поручению Коломойского — в качестве предупреждения Зеленскому.Как в свое время писал Макиавелли, государи, ставшие таковыми "милостью судьбы", "всецело зависят от воли и фортуны тех, кому обязаны властью, то есть от двух сил, крайне непостоянных и прихотливых". Зеленский уже давно пытается, но пока не знает, как избавиться от этих оков.Кредо же самого Коломойского заключается в одной фразе: "Жизнь — это супермаркет. Бери, что хочешь! Но касса — впереди". Чем сильнее вокруг этого авантюриста сжимается кольцо, тем он явственнее понимает: приходит время расплаты "на кассе". Но явно не собирается расплачиваться в одиночку. Этот потянет за собой всех.
https://ria.ru/20230911/nastuplenie-1895541644.html
https://ria.ru/20230911/grazhdanstvo-1895632395.html
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аналитика, украина, сша, киев, владимир зеленский, игорь коломойский, энтони блинкен, государственный департамент сша, служба безопасности украины, оон
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Энтони Блинкен, Государственный департамент США, Служба безопасности Украины, ООН

Зеленский сорвал спецоперацию американцев. И тут же получил по рукам

© AP Photo / Brendan SmialowskiПрезидент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Brendan Smialowski
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Визит американских хозяев в Киев был неожиданным, породив массу домыслов по поводу целей и причин вояжа госсекретаря Энтони Блинкена и его правой руки Виктории Нуланд. Некоторые киевские эксперты даже решили, что те приезжали ради склонения Украины к перемирию с Россией.
Сам-то Госдеп объяснил визит намерением обсудить "текущее контрнаступление и будущие усилия по восстановлению и реконструкции". Но это заявление не выдерживает никакой критики, поскольку все понимают: пресловутое "контрнаступление Украины", уже обернувшееся полным провалом, планируется и координируется не Зеленским и даже не Блинкеном. Все, что американцы хотели знать и сказать по поводу военных операций, было сказано на состоявшемся недавно секретном совещании главкома Вооруженных сил Украины генерала Залужного с американским генералом Каволи и британским адмиралом Радакином. Что к этому могли бы добавить чиновники Госдепа?
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Зеленский признал, что у контрнаступления не будет счастливого конца
Вчера, 12:46
Кроме того, не следует забывать, что глава киевского режима Владимир Зеленский намерен в ближайшие дни посетить Нью-Йорк для личного участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Вряд ли дело "будущего восстановления Украины" было настолько срочным, что Блинкен не мог бы подождать неделю-другую для его обсуждения там.
Если проанализировать украинские новости последних дней и отбросить все темы, которые могли бы обсуждаться Зеленским и Блинкеном в США, не требуя срочности, то выясняется, что остается лишь один вопрос: судьба олигарха Игоря Коломойского, события вокруг которого разворачиваются в последние дни со стремительной скоростью.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Кива заявил о наличии британского гражданства у Зеленского и его семьи
Вчера, 17:30
Не секрет, что скандальный бизнесмен, приведший Зеленского во власть, давно уже находится в санкционном списке США и обвиняется по делу об отмывании средств на миллиарды долларов, в том числе через американские банки. Американцы обычно спокойно взирают на коррупцию своих заморских подопечных, даже поощряют и порой возглавляют ее (как это было в случае со схемой Байденов и "Бурисмы"), но довольно жестко пресекают использование мошеннических схем иностранцами внутри самих Штатов. При этом с удовольствием накладывая лапу на те средства, которые наивные дельцы пытались отмыть в Америке (как это было с бывшим премьером Украины Павлом Лазаренко).
Обратите внимание на хронологию событий. В последние дни августа в США на ковер вызваны руководители всех трех основных "антикоррупционных" структур Украины, которые американцы тщательно выстраивали под себя с целью тотального контроля над киевскими элитами: Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. Они там находились больше недели и были приняты даже самим советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Было понятно, что американцы готовят очень серьезную операцию на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Почти 80 процентов украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию
Вчера, 16:49
Поняв это, Владимир Зеленский срочно вносит в Верховную раду предложение приравнять коррупцию к госизмене. Если это предложение проходит, то в ведении упомянутых "антикоррупционных" органов останутся лишь дела о мелких хищениях, а все "крупняки" будут переданы исключительно в те органы, которые подконтрольны офису президента Украины, в частности в СБУ.
И тут — в тот же день, когда Салливан собирает своих подопечных "антикоррупционеров", — Зеленский проводит экстренное совещание со своим силовым блоком, после чего СБУ совершает показательное "задержание" Коломойского, препровождая того под свою тюремную охрану. По сути дела, команда Зеленского сорвала спецоперацию, тщательно планировавшуюся в Вашингтоне. И уже через несколько дней после этого в Киеве внезапно оказались Блинкен и Нуланд!
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Зеленский ответил на вопрос о связи коррупционных дел с зарубежной помощью
Вчера, 14:52
В этой связи следует напомнить, как та же парочка из Госдепа впервые очутилась в Киеве. Это произошло в мае 2021 года и тоже было вызвано резкими действиями команды Зеленского, не согласованными с американцами. Его попытка взять под контроль "Нафтогаз Украины" и закрыть дела по хищениям того же Коломойского в Приватбанке привели к такому же стремительному визиту, что повергло президента Украины в шок. Зеленский тогда даже открыто высказал сожаление в связи с тем, что Блинкен и Нуланд слишком посвящены во все внутренние дела на Украине. Получив тогда по рукам, бывший комик на время присмирел и больше не проявлял столь явного непокорства.
Видимо, сейчас Зеленский понял, насколько смертельная опасность нависла над ним самим. Придя к власти в качестве всего лишь "проекта Коломойского", актер "95-го квартала" лучше всех знает, какой компромат на него содержится у олигарха. В конце концов даже к нынешнему делу против миллиардера о выводе средств "Привата" за рубеж можно и нужно привязывать лично президента Украины и все его ближайшее окружение — так называемое "Досье Пандоры" выявило неубиенные доказательства того, что офшоры Зеленского с 2012 по 2016 год использовались именно для этих целей.
Бизнесмен Игорь Коломойский в Шевченковском суде в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
НАБУ арестовало активы Коломойского
8 сентября, 18:18
Можете себе представить, что хранится в папках Коломойского на Зеленского и как это можно будет использовать в нужный момент. "Говорящая голова" опального олигарха — нардеп Александр Дубинский — прямо предупреждает, какие схемы "Квартала-95" сольет его патрон, если окажется за решеткой в Америке. Понятно, что он это делает по прямому поручению Коломойского — в качестве предупреждения Зеленскому.
Как в свое время писал Макиавелли, государи, ставшие таковыми "милостью судьбы", "всецело зависят от воли и фортуны тех, кому обязаны властью, то есть от двух сил, крайне непостоянных и прихотливых". Зеленский уже давно пытается, но пока не знает, как избавиться от этих оков.
Бизнесмен Игорь Коломойский в Шевченковском суде в Киеве. 2 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Коломойскому предъявили обвинение в присвоении 250 миллионов долларов
7 сентября, 16:04
Кредо же самого Коломойского заключается в одной фразе: "Жизнь — это супермаркет. Бери, что хочешь! Но касса — впереди". Чем сильнее вокруг этого авантюриста сжимается кольцо, тем он явственнее понимает: приходит время расплаты "на кассе". Но явно не собирается расплачиваться в одиночку. Этот потянет за собой всех.
 
Специальная военная операция на УкраинеАналитикаУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийИгорь КоломойскийЭнтони БлинкенГосударственный департамент СШАСлужба безопасности УкраиныООН
 
 
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