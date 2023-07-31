https://ria.ru/20230731/zelenskiy-1887822362.html

СМИ: Зеленский может приехать на сессию Генассамблеи ООН в сентябре

СМИ: Зеленский может приехать на сессию Генассамблеи ООН в сентябре - РИА Новости, 02.08.2023

СМИ: Зеленский может приехать на сессию Генассамблеи ООН в сентябре

Владимир Зеленский, вероятно, в сентябре приедет в Нью-Йорк, чтобы посетить сессию Генассамблеи ООН, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с... РИА Новости, 02.08.2023

2023-07-31T20:00

2023-07-31T20:00

2023-08-02T19:05

в мире

украина

владимир зеленский

сша

оон

генеральная ассамблея оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839351_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab4777202055d37216ddca8f47e4fb10.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский, вероятно, в сентябре приедет в Нью-Йорк, чтобы посетить сессию Генассамблеи ООН, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Отмечается, что на Генассамблее Зеленский намерен говорить о своей "формуле мира". По сообщению агентства, он может посетить ряд встреч и заседаний. Однако, как подчеркивает Блумберг, планы Зеленского пока не окончательно утверждены и могут измениться.Источники заявили, что Киев требует проведения саммита по "мирной формуле" Зеленского на полях ООН, однако некоторые союзники Украины не поддерживают эту идею и предпочитают провести мероприятия в рамках планируемой программы. Некоторые из союзников Киева хотели бы сначала увидеть предложения стран Глобального Юга. В качестве альтернативного варианта также может рассматриваться обсуждение урегулирования на Украине в рамках Совбеза ООН, на котором могла бы присутствовать Россия.Семьдесят восьмая сессия Генеральной ассамблеи открывается в сентябре. В рамках недели высокого уровня в сентябре мировые лидеры в том числе примут участие в общих прениях на Генеральной ассамблее, проведут Саммит по целям устойчивого развития.

https://ria.ru/20230730/vstrecha-1887251331.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, сша, оон, генеральная ассамблея оон