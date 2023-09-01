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В США приняли глав антикоррупционных органов Украины - РИА Новости, 01.09.2023
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22:45 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/glavy-1893779156.html
В США приняли глав антикоррупционных органов Украины
В США приняли глав антикоррупционных органов Украины - РИА Новости, 01.09.2023
В США приняли глав антикоррупционных органов Украины
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с руководителями украинских антикоррупционных органов и обсудил с ними "прогресс, РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T22:45
2023-09-01T22:45
в мире
украина
киев
сша
джейк салливан
владимир зеленский
виктор медведчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с руководителями украинских антикоррупционных органов и обсудил с ними "прогресс, которого достигла Украины в борьбе с коррупцией", заявил Белый дом. Уточняется, что во встрече с Салливаном принимали участие директор национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос, глава специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко и председатель высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Вера Михайленко. "Они обсудили прогресс, которого достигла Украины в борьбе с коррупцией, а также защиту автономности этих критически важных институтов", – говорится в сообщении. Отмечается, что Салливан указал на поддержку "антикоррупционных реформ" на Украине со стороны Вашингтона. Ранее в госдепе заявили, что руководители антикоррупционных органов Украины также провели встречи с государственным департаментом, министерствами юстиции и финансов, а также агентством США по международному развитию (USAID). В госдепе заявили, что "приверженность Украины борьбе с коррупцией" является "ключом к завоеванию будущего" и "реализации европейских запросов" Киева. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая реформы и усиление борьбы с коррупцией. В июне 2023 года Еврокомиссия опубликовала предварительный доклад о выполнении Украиной условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. В документе утверждается, что Киев якобы достиг "некоторого прогресса" в борьбе с коррупцией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что перед европейскими налогоплательщиками разыгрывают "очередную плохую комедию", говоря о прогрессе Украины в борьбе с коррупцией. Она отметила, что Евросоюз старательно не замечает, что Зеленский "использует борьбу с коррупцией исключительно для нейтрализации своих политических оппонентов" и не собирается в действительности принимать меры для борьбы с этой проблемой. Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил 30 августа, что западные страны снимают обвинения в коррупции, когда Киев делает то, что от него требуется. При этом сама коррупция в украинском государстве никуда не исчезает, напротив, продолжает разрастаться и за последнее время увеличилась в разы, отметил Медведчук. Бывший премьера Украины Николай Азаров заявил 1 сентября, что на Украине "повальная коррупция". В конце августа в верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий приравнять коррупцию к госизмене. Глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин выразил мнение, что таким образом в офисе Зеленского хотят передать ведение дел в СБУ и тем самым защитить своих топ-коррупционеров.
https://ria.ru/20230901/impichment-1893769171.html
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в мире, украина, киев, сша, джейк салливан, владимир зеленский, виктор медведчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), агентство по международному развитию сша, евросоюз
В мире, Украина, Киев, США, Джейк Салливан, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Агентство по международному развитию США, Евросоюз
В США приняли глав антикоррупционных органов Украины

Салливан встретился с главами антикоррупционных органов Украины

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с руководителями украинских антикоррупционных органов и обсудил с ними "прогресс, которого достигла Украины в борьбе с коррупцией", заявил Белый дом.
Уточняется, что во встрече с Салливаном принимали участие директор национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос, глава специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко и председатель высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Вера Михайленко.
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Вчера, 20:51
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"Они обсудили прогресс, которого достигла Украины в борьбе с коррупцией, а также защиту автономности этих критически важных институтов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Салливан указал на поддержку "антикоррупционных реформ" на Украине со стороны Вашингтона.
Ранее в госдепе заявили, что руководители антикоррупционных органов Украины также провели встречи с государственным департаментом, министерствами юстиции и финансов, а также агентством США по международному развитию (USAID). В госдепе заявили, что "приверженность Украины борьбе с коррупцией" является "ключом к завоеванию будущего" и "реализации европейских запросов" Киева.
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая реформы и усиление борьбы с коррупцией.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что перед европейскими налогоплательщиками разыгрывают "очередную плохую комедию", говоря о прогрессе Украины в борьбе с коррупцией. Она отметила, что Евросоюз старательно не замечает, что Зеленский "использует борьбу с коррупцией исключительно для нейтрализации своих политических оппонентов" и не собирается в действительности принимать меры для борьбы с этой проблемой.
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В конце августа в верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий приравнять коррупцию к госизмене. Глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин выразил мнение, что таким образом в офисе Зеленского хотят передать ведение дел в СБУ и тем самым защитить своих топ-коррупционеров.
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В миреУкраинаКиевСШАДжейк СалливанВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Агентство по международному развитию СШАЕвросоюз
 
 
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