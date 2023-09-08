Вслух не говорят. В Киеве раскрыли, зачем Блинкен срочно приехал на Украину
"Страна.ua": Блинкен хотел склонить Зеленского к перемирию с Россией
© AP Photo / Brendan SmialowskiПрезидент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
© AP Photo / Brendan Smialowski
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен мог внепланово посетить Украину, чтобы убедить президента страны Владимира Зеленского согласиться на перемирие с Россией, считает политолог Руслан Бортник. Его цитирует "Страна.ua".
Как отмечается в статье, глава американского внешнеполитического ведомства приехал в Киев в преддверии ожидаемого визита Зеленского в Нью-Йорк на мероприятия Генеральной ассамблеи ООН, основные из которых запланированы на 18–19 сентября. При этом Блинкен почему-то не стал ждать полторы недели и не удовлетворился телефонным разговором, а захотел увидеться лицом к лицу с президентом Украины и другими официальными представителями, говорится в публикации.
По мнению Бортника, одной из негласных причин визита госсекретаря была подготовка встречи Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.
«
"Белый дом, вероятно, хочет взять под свой контроль конфликт, <…> насколько это возможно, чтобы избежать кризисов в период выборов. <…> Возможно, речь пойдет о некоей форме временного перемирия. Поэтому американцы озаботились синхронизацией будущих действий Украины со своими. Понятное дело, об этом не расскажешь в пресс-релизах", — предположил эксперт.
Кроме того, Блинкен мог объяснить Зеленскому, что ему не стоит рассчитывать на большие объемы и регулярность выделения американской помощи во время предвыборной кампании в США, считает политолог.
В среду госсекретарь заявил в ходе визита в Киев, что Вашингтон предоставит Украине дополнительную помощь в миллиард долларов, в том числе 665 миллионов — на военные нужды.