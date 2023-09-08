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Вслух не говорят. В Киеве раскрыли, зачем Блинкен срочно приехал на Украину - РИА Новости, 08.09.2023
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15:53 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/ukraina-1895025705.html
Вслух не говорят. В Киеве раскрыли, зачем Блинкен срочно приехал на Украину
Вслух не говорят. В Киеве раскрыли, зачем Блинкен срочно приехал на Украину - РИА Новости, 08.09.2023
Вслух не говорят. В Киеве раскрыли, зачем Блинкен срочно приехал на Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен мог внепланово посетить Украину, чтобы убедить президента страны Владимира Зеленского согласиться на перемирие с Россией,... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:53
2023-09-08T15:53
политика
украина
сша
энтони блинкен
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен мог внепланово посетить Украину, чтобы убедить президента страны Владимира Зеленского согласиться на перемирие с Россией, считает политолог Руслан Бортник. Его цитирует "Страна.ua".Как отмечается в статье, глава американского внешнеполитического ведомства приехал в Киев в преддверии ожидаемого визита Зеленского в Нью-Йорк на мероприятия Генеральной ассамблеи ООН, основные из которых запланированы на 18–19 сентября. При этом Блинкен почему-то не стал ждать полторы недели и не удовлетворился телефонным разговором, а захотел увидеться лицом к лицу с президентом Украины и другими официальными представителями, говорится в публикации.По мнению Бортника, одной из негласных причин визита госсекретаря была подготовка встречи Зеленского с американским коллегой Джо Байденом."Белый дом, вероятно, хочет взять под свой контроль конфликт, &lt;…&gt; насколько это возможно, чтобы избежать кризисов в период выборов. &lt;…&gt; Возможно, речь пойдет о некоей форме временного перемирия. Поэтому американцы озаботились синхронизацией будущих действий Украины со своими. Понятное дело, об этом не расскажешь в пресс-релизах", — предположил эксперт.Кроме того, Блинкен мог объяснить Зеленскому, что ему не стоит рассчитывать на большие объемы и регулярность выделения американской помощи во время предвыборной кампании в США, считает политолог.В среду госсекретарь заявил в ходе визита в Киев, что Вашингтон предоставит Украине дополнительную помощь в миллиард долларов, в том числе 665 миллионов — на военные нужды.
https://ria.ru/20230907/plan-1894844501.html
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политика, украина, сша, энтони блинкен, владимир зеленский, оон
Политика, Украина, США, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, ООН
Вслух не говорят. В Киеве раскрыли, зачем Блинкен срочно приехал на Украину

"Страна.ua": Блинкен хотел склонить Зеленского к перемирию с Россией

© AP Photo / Brendan SmialowskiПрезидент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Brendan Smialowski
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен мог внепланово посетить Украину, чтобы убедить президента страны Владимира Зеленского согласиться на перемирие с Россией, считает политолог Руслан Бортник. Его цитирует "Страна.ua".
Как отмечается в статье, глава американского внешнеполитического ведомства приехал в Киев в преддверии ожидаемого визита Зеленского в Нью-Йорк на мероприятия Генеральной ассамблеи ООН, основные из которых запланированы на 18–19 сентября. При этом Блинкен почему-то не стал ждать полторы недели и не удовлетворился телефонным разговором, а захотел увидеться лицом к лицу с президентом Украины и другими официальными представителями, говорится в публикации.
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По мнению Бортника, одной из негласных причин визита госсекретаря была подготовка встречи Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.
«
"Белый дом, вероятно, хочет взять под свой контроль конфликт, <…> насколько это возможно, чтобы избежать кризисов в период выборов. <…> Возможно, речь пойдет о некоей форме временного перемирия. Поэтому американцы озаботились синхронизацией будущих действий Украины со своими. Понятное дело, об этом не расскажешь в пресс-релизах", — предположил эксперт.
Кроме того, Блинкен мог объяснить Зеленскому, что ему не стоит рассчитывать на большие объемы и регулярность выделения американской помощи во время предвыборной кампании в США, считает политолог.
В среду госсекретарь заявил в ходе визита в Киев, что Вашингтон предоставит Украине дополнительную помощь в миллиард долларов, в том числе 665 миллионов — на военные нужды.
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