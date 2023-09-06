https://ria.ru/20230906/vizit-1894521246.html

В Госдепе назвали цели визита Блинкена в Киев

В Госдепе назвали цели визита Блинкена в Киев - РИА Новости, 06.09.2023

В Госдепе назвали цели визита Блинкена в Киев

Глава госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев обсудит с украинскими чиновниками контрнаступление на фронте, а также восстановление Украины,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:07

2023-09-06T14:07

2023-09-06T14:21

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев обсудит с украинскими чиновниками контрнаступление на фронте, а также восстановление Украины, сообщает госдеп США. "Секретарь Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой для обсуждения текущего контрнаступления и будущих усилий по восстановлению и реконструкции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госдепа. Отмечается, что Блинкен также обсудит потребности Украины в области энергетики, безопасности и в гуманитарной сфере, а также объявит, как США будут продолжать поддерживать Украину на этих направлениях. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Украинское контрнаступление на артемовском, южнодонецком и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, сша, энтони блинкен, владимир зеленский, денис шмыгаль, государственный департамент сша, нато