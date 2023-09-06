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В Госдепе назвали цели визита Блинкена в Киев - РИА Новости, 06.09.2023
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14:07 06.09.2023 (обновлено: 14:21 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/vizit-1894521246.html
В Госдепе назвали цели визита Блинкена в Киев
В Госдепе назвали цели визита Блинкена в Киев - РИА Новости, 06.09.2023
В Госдепе назвали цели визита Блинкена в Киев
Глава госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев обсудит с украинскими чиновниками контрнаступление на фронте, а также восстановление Украины,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:07
2023-09-06T14:21
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев обсудит с украинскими чиновниками контрнаступление на фронте, а также восстановление Украины, сообщает госдеп США. "Секретарь Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой для обсуждения текущего контрнаступления и будущих усилий по восстановлению и реконструкции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госдепа. Отмечается, что Блинкен также обсудит потребности Украины в области энергетики, безопасности и в гуманитарной сфере, а также объявит, как США будут продолжать поддерживать Украину на этих направлениях. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Украинское контрнаступление на артемовском, южнодонецком и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
https://ria.ru/20230906/kiev-1894501416.html
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в мире, украина, киев, сша, энтони блинкен, владимир зеленский, денис шмыгаль, государственный департамент сша, нато
В мире, Украина, Киев, США, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Государственный департамент США, НАТО
В Госдепе назвали цели визита Блинкена в Киев

Госдеп: Блинкен в Киеве обсудит контрнаступление ВСУ и восстановление Украины

© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIГлава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев обсудит с украинскими чиновниками контрнаступление на фронте, а также восстановление Украины, сообщает госдеп США.
«
"Секретарь Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой для обсуждения текущего контрнаступления и будущих усилий по восстановлению и реконструкции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госдепа.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен на Берковецком кладбище в Киеве. 6 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Кулеба и Блинкен встретились на Берковецком кладбище в Киеве
13:09
Отмечается, что Блинкен также обсудит потребности Украины в области энергетики, безопасности и в гуманитарной сфере, а также объявит, как США будут продолжать поддерживать Украину на этих направлениях.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинское контрнаступление на артемовском, южнодонецком и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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12:43
 
В миреУкраинаКиевСШАЭнтони БлинкенВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальГосударственный департамент СШАНАТО
 
 
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