В Госдепе назвали цели визита Блинкена в Киев
Госдеп: Блинкен в Киеве обсудит контрнаступление ВСУ и восстановление Украины
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIГлава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев обсудит с украинскими чиновниками контрнаступление на фронте, а также восстановление Украины, сообщает госдеп США.
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"Секретарь Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой для обсуждения текущего контрнаступления и будущих усилий по восстановлению и реконструкции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госдепа.
Отмечается, что Блинкен также обсудит потребности Украины в области энергетики, безопасности и в гуманитарной сфере, а также объявит, как США будут продолжать поддерживать Украину на этих направлениях.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинское контрнаступление на артемовском, южнодонецком и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".