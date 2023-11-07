https://ria.ru/20231107/konflikt-1907802640.html

WP указала на конфликт Зеленского с Залужным после инцидента под Киевом

WP указала на конфликт Зеленского с Залужным после инцидента под Киевом - РИА Новости, 07.11.2023

WP указала на конфликт Зеленского с Залужным после инцидента под Киевом

Обозреватели американской газеты Washington Post Шивон О'Грейди и Сэмми Уэстфолл упомянули конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и Валерием... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T03:22

2023-11-07T03:22

2023-11-07T03:22

в мире

украина

киев

валерий залужный

владимир зеленский

геннадий частяков

вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Обозреватели американской газеты Washington Post Шивон О'Грейди и Сэмми Уэстфолл упомянули конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и Валерием Залужным в статье о гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова."Многие считают президента Украины Владимира Зеленского и Залужного политическими соперниками. В последние дни этот предполагаемый разлад привлек больше внимания после того, как Залужный написал статью в Economist. <…> Зеленский публично не согласился с этой оценкой", — написали журналисты.Ранее Залужный в своем материале заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".Обозреватели WP также отметили, что офис Зеленского "не сразу ответил на запрос о комментариях по поводу инцидента" с помощником главкома ВСУ.Накануне вечером Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника Геннадия Частякова от взрыва гранаты у себя дома под Киевом.Как рассказала изданию Klymenko.time жена Частякова, граната взорвалась в подарочном пакете, где находилось спиртное и рюмки в виде этого боеприпаса.Глава МВД Украины Игорь Клименко, в свою очередь, утверждает, что гранату погибшему вручил его коллега, причем боеприпас оказался "нового западного образца". По словам Клименко, силовики нашли этого военного и провели у него обыск, обнаружив еще две аналогичные гранаты.При этом "Страна.ua" со ссылкой на источники в силовых структурах утверждает, что тот самый подарок погибшему мог передать старший помощник заместитель главнокомандующего ВСУ Тимченко А.В.В свою очередь, "Украинская правда" со ссылкой на источник в полиции сообщила, что при осмотре квартиры силовики обнаружили еще пять целых гранат.

https://ria.ru/20231107/unizhenie-1907799293.html

https://ria.ru/20231107/perepalka-1907798600.html

https://ria.ru/20231107/zaluzhnyy-1907796114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, киев, валерий залужный, владимир зеленский, геннадий частяков, вооруженные силы украины, сша