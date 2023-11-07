https://ria.ru/20231107/konflikt-1907802640.html
WP указала на конфликт Зеленского с Залужным после инцидента под Киевом
WP указала на конфликт Зеленского с Залужным после инцидента под Киевом - РИА Новости, 07.11.2023
WP указала на конфликт Зеленского с Залужным после инцидента под Киевом
Обозреватели американской газеты Washington Post Шивон О'Грейди и Сэмми Уэстфолл упомянули конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и Валерием... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T03:22
2023-11-07T03:22
2023-11-07T03:22
в мире
украина
киев
валерий залужный
владимир зеленский
геннадий частяков
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Обозреватели американской газеты Washington Post Шивон О'Грейди и Сэмми Уэстфолл упомянули конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и Валерием Залужным в статье о гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова."Многие считают президента Украины Владимира Зеленского и Залужного политическими соперниками. В последние дни этот предполагаемый разлад привлек больше внимания после того, как Залужный написал статью в Economist. <…> Зеленский публично не согласился с этой оценкой", — написали журналисты.Ранее Залужный в своем материале заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".Обозреватели WP также отметили, что офис Зеленского "не сразу ответил на запрос о комментариях по поводу инцидента" с помощником главкома ВСУ.Накануне вечером Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника Геннадия Частякова от взрыва гранаты у себя дома под Киевом.Как рассказала изданию Klymenko.time жена Частякова, граната взорвалась в подарочном пакете, где находилось спиртное и рюмки в виде этого боеприпаса.Глава МВД Украины Игорь Клименко, в свою очередь, утверждает, что гранату погибшему вручил его коллега, причем боеприпас оказался "нового западного образца". По словам Клименко, силовики нашли этого военного и провели у него обыск, обнаружив еще две аналогичные гранаты.При этом "Страна.ua" со ссылкой на источники в силовых структурах утверждает, что тот самый подарок погибшему мог передать старший помощник заместитель главнокомандующего ВСУ Тимченко А.В.В свою очередь, "Украинская правда" со ссылкой на источник в полиции сообщила, что при осмотре квартиры силовики обнаружили еще пять целых гранат.
https://ria.ru/20231107/unizhenie-1907799293.html
https://ria.ru/20231107/perepalka-1907798600.html
https://ria.ru/20231107/zaluzhnyy-1907796114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, валерий залужный, владимир зеленский, геннадий частяков, вооруженные силы украины, сша
В мире, Украина, Киев, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Геннадий Частяков, Вооруженные силы Украины, США
WP указала на конфликт Зеленского с Залужным после инцидента под Киевом
WP указала на конфликт Зеленского с Залужным после гибели помощника главкома ВСУ
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Обозреватели американской газеты Washington Post Шивон О'Грейди и Сэмми Уэстфолл упомянули конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и Валерием Залужным в статье
о гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова.
«
"Многие считают президента Украины Владимира Зеленского и Залужного политическими соперниками. В последние дни этот предполагаемый разлад привлек больше внимания после того, как Залужный написал статью в Economist. <…> Зеленский публично не согласился с этой оценкой", — написали журналисты.
Ранее Залужный
в своем материале заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".
Обозреватели WP также отметили, что офис Зеленского "не сразу ответил на запрос о комментариях по поводу инцидента" с помощником главкома ВСУ.
На Западе назвали шаг, отделяющий Зеленского от "унижения"
Накануне вечером Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника Геннадия Частякова от взрыва гранаты у себя дома под Киевом.
Как рассказала изданию Klymenko.time жена Частякова, граната взорвалась в подарочном пакете, где находилось спиртное и рюмки в виде этого боеприпаса.
Глава МВД Украины Игорь Клименко
, в свою очередь, утверждает, что гранату погибшему вручил его коллега, причем боеприпас оказался "нового западного образца". По словам Клименко, силовики нашли этого военного и провели у него обыск, обнаружив еще две аналогичные гранаты.
В США рассказали о закулисной перепалке между украинцами и американцами
При этом "Страна.ua" со ссылкой на источники в силовых структурах утверждает, что тот самый подарок погибшему мог передать старший помощник заместитель главнокомандующего ВСУ Тимченко А.В.
В свою очередь, "Украинская правда" со ссылкой на источник в полиции сообщила, что при осмотре квартиры силовики обнаружили еще пять целых гранат.
"Все кончено". В США распознали скрытое послание Залужного