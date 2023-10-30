https://ria.ru/20231030/kongress-1906049114.html

Конгресс евреев назвал события в Дагестане нетипичными для России

Конгресс евреев назвал события в Дагестане нетипичными для России - РИА Новости, 30.10.2023

Конгресс евреев назвал события в Дагестане нетипичными для России

Российский еврейский конгресс (РЕК) назвал события в аэропорту Махачкалы нетипичными как для Северного Кавказа, так и для России. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T00:26

2023-10-30T00:26

2023-10-30T02:02

махачкала

россия

северный кавказ

сергей меликов

российский еврейский конгресс

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

республика дагестан

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) назвал события в аэропорту Махачкалы нетипичными как для Северного Кавказа, так и для России. В конгрессе заявили РИА Новости, что считают, что произошедшее "абсолютно нетипично как для Северного Кавказа, так и для современной России". "Такие события, безусловно, опасны, потому что угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию, могут вызвать неконтролируемые трагические последствия", – добавили в РЕК. В конгрессе добавили, что находятся в постоянном контакте с государственными структурами. "Мы ждем, что будут приняты решительные меры по нормализации обстановки и по купированию последствий произошедшего. И нам сообщают, что такие меры уже приняты", – сказали в РЕК. "Мы очень благодарны жителям Дагестана разных национальностей и вероисповеданий, которые в данный момент прилагают все усилия для разрешения сложившейся ситуации", – заключили в РЕК. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Позднее в Росавиации сообщили, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших граждан. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, прокуратура Дагестана поставила расследование на контроль. Правительство региона сообщило, что оперативный штаб создан в Дагестане из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, его возглавил глава республики Сергей Меликов.

https://ria.ru/20231030/melikov-1906048634.html

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северный кавказ

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махачкала, россия, северный кавказ, сергей меликов, российский еврейский конгресс, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), республика дагестан, беспорядки в аэропорту махачкалы, общество