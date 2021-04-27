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Чистый четверг: что можно и нельзя делать в этот день

Чистый четверг: что можно и нельзя делать в этот день

Чистый четверг – особый день перед Пасхой, когда православные вспоминают совершение Иисусом Христом и апостолами Тайной Вечери. О том, какого числа праздник в... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T08:00

2021-04-27T08:00

2021-04-27T08:00

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Чистый четверг – особый день перед Пасхой, когда православные вспоминают совершение Иисусом Христом и апостолами Тайной Вечери. О том, какого числа праздник в 2021 году, в чем суть даты и какие традиции с ней связаны – в материале РИА Новости.Чистый четверг у православныхНа самом деле, такого названия праздника в религиозном календаре нет. Это именование сугубо народное. Хотя связано оно с церковной традицией. В этот день в храмах на архиерейской службе совершается чин омовения ног. По сути он представляет собой воспроизведение одного из ярчайших эпизодов Евангелия. Перед Тайной вечерей Христос вместе с апостолами должны были по восточному обычаю умыть себя, чтобы сесть за трапезный стол. Эта обязанность зачастую возлагалась на слуг. Однако в этой роли выступил сам Господь."Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною. Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову. Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все. Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете", - повествует евангелист Иоанн.Тем самым, согласно вероучению, Спаситель проявил смирение. И показал верующим пример. "Образ Христа, умывающего ноги ученикам, помогает нам с вами понять весь смысл христианской веры, согласно которой человек призван не возвышать себя, не господствовать над другими, но служить в меру своих талантов и в соответствии с тем положением, которое Бог ему определил", - подчеркивал в одной из своих проповедей патриарх Кирилл.Какого числа будет Чистый четверг в 2021 году?Дата Чистого четверга зависит от времени Пасхи. Из года в год главный праздник христианства выпадает на разные числа. Время его наступления определяют по лунному календарю. Согласно канонам, пасхальный день приходится на первое воскресенье после первой весенней луны. А она, в свою очередь, должна быть после дня весеннего равноденствия. В 2021-м Пасха будет 2 мая. А Чистый четверг отмечают за три дня до события – 29 апреля. О праздникеЧто делают в Чистый четвергЦерковный календарь называет этот день Великим четвергом (или четвертком). Это один из важнейших дней Страстной недели, во время которой христиане вспоминают последние дни земной жизни Спасителя. В храмах совершают уникальные службы. Утром православные идут на литургию Василия Великого, во время которой вспоминается центральное событие Тайной вечери – установление таинства причастия. Согласно Евангелию, Христос преподал сначала ученикам хлеб, сказав: "приимите, ядите; сие есть Тело Мое". А потом он взял чашу с вином со словами: "сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая"."Симеон Новый Богослов, один из значимых святых, так рассуждает, объясняя эти строки: "Я смотрю на руки, и в них течет кровь Христова". С древнейших времен из-за этого таинства христиан обвиняли чуть ли не каннибализме. Но, произнося "тело", мы не имеем в виду человеческую плоть, а говорим именно о Христе. То есть речь идет о соединении с Господом по существу", — объясняет известный церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.Поэтому верующие стараются причаститься именно в этот день. "По сути своей, Евхаристия объединяет вокруг Христа Его самых близких, самых верных учеников. И поэтому по существующей традиции все православные христиане в этот день приступают к таинству Евхаристии", — поясняет ректор Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС), епископ Белогородский Сильвестр (Стойчев).А вечером православные идут в церковь на чтение "Двенадцати страстных Евангелий": отрывков из Писания о последних часах земной жизни Иисуса, о его аресте, суде, распятии и смерти. Православные во время службы стоят с зажжёнными свечами. Что нельзя делать в Чистый четвергВопреки распространенному мнению, печь куличи и красить яйца нужно не Чистым четвергом, а раньше. А этот день следует участвовать в богослужениях. Верующие зачастую спрашивают: "Можно ли в Чистый четверг заниматься уборкой?". Священники рекомендуют это сделать накануне, либо в субботу. А в Страстной четверток лучше отложить какие-либо работы по дому.То же касается ответа на еще один распространённый вопрос - можно ли стричься в Чистый четверг? Прямого запрета на это нет, однако некоторые священнослужители просят предпочесть походу в парикмахерскую службу в храме. Также нельзя в этот день обижать кого-либо и ссориться. Духовенство призывает уделить время молитве и помощи нуждающимся. ТрадицииС Чистым четвергом связана главная народная традиция. В старину в этот день мылись в бане, готовясь к встрече Пасхи. Кроме того, до восхода солнца крестьяне старались умыться колодезной водой. Они верили, что она обладает целебными свойствами именно в это время.Также в этот день на Руси заканчивали красить яйца и печь куличи. ОбрядыС праздником связано немало очистительных обрядов. В Великий четверг перед Пасхой буквально выносили сор из избы, избавляясь от всего старого. "В XIX веке крестьяне прятали с глаз долой кружевные занавески, зеркала, украшения. Жилище приобретало скромный, аскетичный вид", — объясняет известный церковный проповедник иеромонах Макарий (Маркиш).Также перебирали все вещи в доме. До революции в семьях еще было принято пересчитывать все деньги. Наиболее распространенным ритуалом Страстного четверга было освящение соль: ее клали под храмовый престол. Однако Церковь считает этот обряд пережитком язычества и запрещает его совершать. "Такие поверья возникают незаметно, как сорняки на грядке, а потом внезапно подавляют добрые плоды: как говорится, крапива выросла, а редиски уже не видать. От этих крайностей лучше держаться подальше", - советует отец Макарий. ПриметыВ ночь с четверга на пятницу раньше в домах зажигали "страстную" свечу. Считалось, что она убережет дом от несчастий.Для этого же на дверь вешали ветки ели или можжевельника. А также окропляли вход в жилище святой водой.По Великому четвергу определяли, будет ли весь остальной год в семье благополучие. Поэтому старались совершить все необходимые обряды.История праздникаНародные обычаи страстного четверга имеют многовековую историю. Однако куда древнее его церковное празднование. Еще первые христиане собирались в этот день на таинство причастия. В IV веке в храмах стали совершать особые службы. Чистый четверг у католиковСтрастному четвергу уделяют особое внимание и западные христиане. В Римско-католической церкви в этот день не служится месса. Вместо этого в храмах освящают миро – ароматическое масло, которым помазывают верующих во время конфирмации (воцерковления) и монархов при возведении на трон. Вечером четверга совершается обряд омовения ног. В Ватикане его проводит папа Римский. Кроме того, католики празднуют установление Христом таинства причастия.В некоторых костелах также служат "Темную полунощницу" - ночную службу, во время которой вспоминается последняя беседа Иисуса с апостолами, его молитва в Гефсиманском саду, а также суд у первосвященников и Понтия Пилата. Поздравления с Чистым четвергомКаких-то особых поздравительных формул для Чистого четверга не существуют. Христиане просто говорят друг другу: "С праздником!". Либо: "С Великим четвергом!".При этом есть немало поздравлений, которые верующие пересылают друг другу в соцсетях и мессенджерах. Например, таких:"Желаю навести порядок не только у себя в доме, но и в собственной душе, сердце и голове. Разложить все в жизни по полочкам, ненужное выкинуть, важное выдвинуть на первое место, чужое вернуть, отдать все долги. Пускай ваша жизнь будет очень чистой. Пускай в ней будет только самое важное, что делает ее прекраснее, добрее, благополучнее и успешнее. Пускай Бог благословит вас на правильные великие поступки, простит прегрешения и поможет в трудной ситуации. С Чистым четвергом!"Или: "Сегодня день святой, великий. Сегодня душой и телом очищаются люди. Простите врагов, отпустите все зло. Молитвой почтите Христа, уберите свои дома. Пускай в душу вашу, войдет святой свет, покоем пускай умоется сердце. Творите добро, и оно всегда вернется к вам многократно большей долей. Благополучия и самых сильных ангелов хранителей вам в защиту".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

страстная неделя, страстная седмица, светлое христово воскресение, религиозные праздники, римско-католическая церковь, пасха, русская православная церковь, ватикан, справки