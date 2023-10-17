https://ria.ru/20231017/forum-1903088428.html

Форум "Один пояс, один путь"

Форум "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 17.10.2023

Форум "Один пояс, один путь"

Форум "Один пояс, один путь" – международный форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс, один путь". РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T00:31

2023-10-17T00:31

2023-10-17T00:31

справки

россия

китай

юго-восточная азия

си цзиньпин

владимир путин

ху цзиньтао

азиатский банк инфраструктурных инвестиций

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Форум "Один пояс, один путь" – международный форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс, один путь".Идеи воссоздания легендарного шелкового пути в новых исторических условиях высказывались еще предыдущим руководителем Китая Ху Цзиньтао. Однако, вплоть до прихода к власти Си Цзиньпина, внешнеэкономический курс страны оставался неизменным, несмотря на колоссальный прогресс Китая в экономической сфере.В сентябре 2013 года, всего через несколько месяцев после официального утверждения в должности председателя Китайской Народной Республики, Си Цзиньпинь во время своего визита в Казахстан впервые озвучил инициативу нового шелкового пути.Как отметил Си Цзиньпин, у Китая и стран Центрально-Азиатского региона общая стратегическая цель, которая заключается в стабильном развитии экономики, процветании и могуществе государств. Китайский лидер призвал применять на пространстве Евразии новые модели сотрудничества, общими усилиями формировать "Экономический пояс Шелкового пути" и предложил пять необходимых для этого мер: политическая координация, взаимосвязь инфраструктуры, либерализация торговли, свободное передвижение капитала и укрепление взаимопонимания между народами.В октябре 2013 года во время своего визита в страны Юго-Восточной Азии глава КНР предложил странам-членам АСЕАН идею совместного строительства "Морского Шелкового пути XXI века". Принципы, структура, а также приоритетные направления и механизмы сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь" были сформулированы в марте 2015 года в ходе Боаоского азиатского форума. Обнародованный документ, в разработке которого принимали участие Государственный комитет по делам развития и реформ, Министерство иностранных дел и Министерство коммерции КНР, получил название "Концепция и план действий по содействию совместному строительству Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века".Правительством КНР в вышеупомянутом документе декларируются следующие цели: усовершенствование инфраструктуры регионов; создание безопасных и эффективных сухопутных, водных и воздушных коридоров; поднятие уровня кооперации на качественно новый уровень; упрощение ведения торговли и инвестиционной деятельности; установление зон свободной торговли вдоль путей; углубление экономических связей; повышение уровня политического доверия; увеличение уровня культурного обмена; взаимообогащение и увеличение уровня взаимопонимания между странами во имя мира и дружбы.В рамках инициативы "Один пояс, один путь" предполагается выстраивание ряда масштабных "экономических коридоров". В контексте Экономического пояса Шелкового пути: Китай – Центральная Азия – Ближний Восток, Китай – Юго-Восточная Азия и Китай – Казахстан – Россия – Европа. Применительно к Морскому Шелковому пути: Китай – Индийский океан – Европа, Китай – Индийский океан – Африка и Китай – Юго-Восточная Азия – южная часть Тихого океана.Реализация инициативы "Один пояс, один путь" предусматривает комплексное развитие трансграничной транспортно-логистической, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры в сочетании с мерами по координации макроэкономической политики, снятию барьеров в торгово­инвестиционной сфере, переходу на использование в торговле национальных валют, расширению социальной базы межгосударственных отношений посредством наращивания контактов между людьми. Речь по сути идет о долгосрочной многовекторной стратегии формирования Китаем "зоны совместного развития" со странами, расположенными "в орбите" планируемых маршрутов.В целях финансирования проектов концепции "Один пояс, один путь" в 2014 году в Китае были созданы два новых финансовых института: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Фонд Шелкового пути. Одновременно была провозглашена политика поощрения прямого инвестирования в проекты инициативы "Один пояс, один путь" со стороны китайских государственных и частных компаний. Взаимодействие с партнерами в рамках своей стратегии Китай стремится выстраивать главным образом посредством заключения соответствующих двусторонних меморандумов.В 2015 году Россия и Китай выступили с Совместным заявлением о сопряжении Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути, где ЕАЭС имеет цель очертить институциональные рамки сотрудничества государств региона, а Экономического пояса Шелкового пути – обеспечить государства инвестиционными ресурсами для их развития.По состоянию на конец июня 2023 года в рамках инициативы "Один пояс, один путь" Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве с более чем 150 странами и более чем 30 международными организациями на пяти континентах. Совокупные двусторонние инвестиции между Китаем и странами-партнерами достигли 380 миллиардов долларов, из них 240 миллиардов долларов – китайские инвестиции.Статистические данные показывают, что с 2013 по 2022 год общий объем импорта и экспорта между Китаем и странами-партнерами составил 19,1 триллиона долларов при среднегодовых темпах роста 6,4%. В 2022 году общий объем импорта и экспорта между Китаем и странами-партнерами составил почти 2,9 триллиона долларов, это 45,4% от общего объема внешней торговли Китая за тот же период. Фонд "Шелкового пути" подписал в общей сложности 75 проектов с общей суммой инвестиций более 22 миллиардов долларов. Инвестиции охватывают почти 70 ключевых стран и регионов Азии, Африки, Латинской Америки и Европы.В настоящее время Азиатский банк инфраструктурных инвестиций насчитывает 109 членов – 93 полноправных члена и 16 потенциальных членов. АБИИ инвестировал 45,18 миллиарда долларов в 238 проектов. 14-15 мая 2017 года в Пекине прошел первый форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс, один путь" с участием лидеров и глав правительств 29 стран, включая президента РФ Владимира Путина. В работе форума также приняли участие генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее количество гостей и участников форума составило около 1,5 тысяч человек из более чем 130 стран мира.В итоговом коммюнике первого форума отмечается, что равноправные консультации, взаимная выгода, гармония и толерантность, рыночные механизмы, сбалансированность и стабильность – это пять ключевых принципов дальнейшей кооперации участников этого масштабного мероприятия. Согласно положениям коммюнике, члены форума обязались проявлять уважение к принципам и резолюциям Совета Безопасности ООН, нормам внутреннего законодательства, территориальной целостности и суверенитету государств-партнеров, а также осуществлять планирование и реализовывать проекты сотрудничества исключительно путем консультаций и переговоров. Стороны обязались учитывать интересы, естественные и культурные различия, признавать специфику друг друга. Все участники форума заявили о важности роли рынка и справедливых деловых механизмов, а также руководящей роли национальных правительств, играющих ключевую роль в осуществлении открытой, прозрачной и не дискриминационной политики. Члены форума подчеркнули важность экономической, социальной, фискальной, финансовой и экологической составляющей дальнейших совместных проектов, поддержания высоких нормативов и стандартов, устойчивого экономического роста, общественного прогресса и защиты окружающей среды при их реализации.Второй форум "Один пояс, один путь" прошел 25-27 апреля 2019 года в Пекине с участием президента России Владимира Путина, а также глав государств и правительств еще 36 государств и руководителей ряда международных и региональных организаций – ООН, МВФ, ЕАЭС, ШОС и др. Всего в различных сегментах Форума в общей сложности приняли участие свыше пяти тысяч иностранных участников из более чем 150 стран мира.На сопутствующих мероприятиях второго форума было объявлено об учреждении Энергетического партнерства "Один пояс, один путь" (в 2021 году преобразовано в полноформатную международную организацию), Механизма взаимодействия между налоговыми органами государств, участвующих в "Один пояс, один путь", платформы антикоррупционного сотрудничества "Чистый Шелковый путь" и др. Всего в рамках "Один пояс, один путь" было сформировано более 20 разнопрофильных структур."На полях" форума было подписано более 100 соглашений о сотрудничестве на общую сумму свыше 64 миллиарда долларов. В Совместном коммюнике "Сотрудничество ОПОП: формируя общее лучшее будущее", принятом по итогам форума были отражены ключевые подходы его участников к вопросам мировой экономики. Была подтверждена приверженность укреплению многостороннего взаимодействия в целях преодоления глобальных вызовов, формирования открытой, инклюзивной и устойчивой системы международных экономических отношений путем усиления физической, институциональной и гуманитарной взаимосвязанности в увязке с приоритетами повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Была выражена поддержка правилам ВТО и курсу на реформирование этой организации, подтверждено категорическое неприятие протекционизма.Основное внимание в Совместном коммюнике было уделено констатации успехов, достигнутых в процессе сотрудничества в формате "Один пояс, один путь" за два года, прошедшие со времени проведения первого форума, подтверждена нацеленность Китая и его партнеров на активизацию работы по широкому спектру направлений, прежде всего в области строительства инфраструктуры и укрепления взаимосвязанности.Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября 2023 года. Отмечается, что главной темой форума станет "Высококачественное строительство "Одного пояса, одного пути", совместное достижение общего развития и процветания". Ожидается, что в работе форума примет участие президент России Владимир Путин. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, китай, юго-восточная азия, си цзиньпин, владимир путин, ху цзиньтао, азиатский банк инфраструктурных инвестиций, евразийский экономический союз, форум "один пояс - один путь"