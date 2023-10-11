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Форум "Один пояс — один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября
Форум "Один пояс — один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября - РИА Новости, 11.10.2023
Форум "Один пояс — один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября
Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", на котором должны состояться переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T04:12
2023-10-11T04:12
2023-10-11T04:28
пекин
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си цзиньпин
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хуа чуньин
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ПЕКИН, 11 окт - РИА Новости. Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", на котором должны состояться переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, пройдет в Пекине 17-18 октября, следует из опубликованного в среду сообщения официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин."Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября", - говорится в сообщении Хуа Чуньин, опубликованном на сайте МИД КНР.Отмечается, что главной темой форума станет "Высококачественное строительство "Одного пояса, одного пути", совместное достижение общего развития и процветания"."Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия форума и выступит с речью, а также проведет приветственный банкет и двусторонние мероприятия на высшем уровне для гостей, которые приедут в Китай для участие в форуме", - говорится в сообщении.Ранее Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, отметив, что предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума "Один пояс, один путь" будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей - на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всём мире."Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
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пекин, мид кнр, китай, си цзиньпин, владимир путин, хуа чуньин, россия, в мире
Пекин, МИД КНР, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Хуа Чуньин, Россия, В мире
Форум "Один пояс — один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября
МИД КНР: форум "Один пояс — один путь" состоится 17-18 октября в Пекине
ПЕКИН, 11 окт - РИА Новости. Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", на котором должны состояться переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, пройдет в Пекине 17-18 октября, следует из опубликованного в среду сообщения официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
«
"Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября", - говорится в сообщении Хуа Чуньин, опубликованном на сайте МИД КНР.
Отмечается, что главной темой форума станет "Высококачественное строительство "Одного пояса, одного пути", совместное достижение общего развития и процветания".
"Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия форума и выступит с речью, а также проведет приветственный банкет и двусторонние мероприятия на высшем уровне для гостей, которые приедут в Китай для участие в форуме", - говорится в сообщении.
Ранее Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, отметив, что предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума "Один пояс, один путь" будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей - на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всём мире.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии
, Европы
и Африки
, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Россия и Китай заинтересованы в новых логистических маршрутах, заявил Путин