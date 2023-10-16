https://ria.ru/20231016/svo-1902607680.html
"Ситуация действительно изменилась". Под Донецком началась "решающая битва"
"Ситуация действительно изменилась". Под Донецком началась "решающая битва" - РИА Новости, 16.10.2023
"Ситуация действительно изменилась". Под Донецком началась "решающая битва"
Российские войска перешли в наступление под Донецком. От успеха операции зависит безопасность города. Киев признает: ситуация для ВСУ тяжелая. Чего ждать от... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T08:00
2023-10-16T08:00
2023-10-16T12:27
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
авдеевский коксохимический завод
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Захар Андреев. Российские войска перешли в наступление под Донецком. От успеха операции зависит безопасность города. Киев признает: ситуация для ВСУ тяжелая. Чего ждать от активизации на фронте — в материале РИА Новости.Как взять АвдеевкуВ городе-спутнике Донецка ВСУ надежно закрепились еще в 2014-м. И сейчас стянули значительные силы — согласно открытым источникам, там около 11 тысяч военных.Именно из Авдеевки регулярно обстреливают столицу Донбасса. Прежде всего — Куйбышевский и Кировский районы. Если выбить оттуда ВСУ, в Донецке вздохнут c облегчением. Однако это крайне сложно. Лобовой штурм чреват большими потерями. Поэтому, судя по сводкам Минобороны, населенный пункт хотят взять в кольцо, лишив гарнизон снабжения.Российские силы занимают два выступа — в районе Водяного с одной стороны и Красногоровки — с другой. Много месяцев линия фронта здесь оставалась без движения. Теперь, как выразился глава ДНР Денис Пушилин, "ситуация действительно изменилась"."Определенные тенденции"В Минобороны подтверждают наступательные действия. Работает в том числе штурмовая авиация, которая уничтожает бронетехнику и склады. Утром 12 октября российским войскам удалось вклиниться в украинскую оборону на 300-600 метров с юга. Других деталей в сводках нет.Чуть подробнее комментарии главы ДНР. "Есть продвижение с двух сторон. По сути, происходит образование мешка. Уничтожено уже достаточно большое количество опорных пунктов противника, уничтожены и склады, находящиеся как в самом населенном пункте, так и на Авдеевском коксохимическом заводе", — сказал Пушилин.Украинская сторона констатирует: ситуация тяжелая. Назначенные Киевом власти Авдеевки сообщают об ожесточенных боях. А военнослужащий ВСУ Егор Фирсов в эфире телеканала "Киев 24" заявил о начале "одной из решающих битв"."Мы видим определенные тенденции, что противник отступал и покидал свои позиции, но говорить, что сейчас идет полномасштабный исход противника из Авдеевки, — пока рановато", — констатировал Пушилин.Снарядами не разбрасываютсяРоссийские силы владеют инициативой и на других участках линии соприкосновения. В частности, продолжается наступление на Купянск Харьковской области. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, удалось уничтожить несколько пунктов управления — предположительно, ротного звена — и занять ряд опорников. Минобороны отмечает: Западная группировка войск зашла на "более выгодные рубежи и позиции".ВСУ, в свою очередь, не прекращают попыток отбить Артемовск. Основные направления ударов — на линии Клещеевка — Курдюмовка к югу от города и в районе населенного пункта Орехово-Васильевка к северу. В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска отбили в этом районе пять атак.Представление об украинской тактике дает материал в газете The Washington Post. ВСУ продвигаются малыми штурмовыми группами от четырех до 12 человек. Надеются, что за такими небольшими целями артиллерия и ударные вертолеты охотиться не будут. Признают, что несут в атаках значительные потери. И ничего существенного не добились.Изменился характер украинских обстрелов, уточнил Марочко. Если раньше ВСУ не жалели боеприпасов, то теперь интенсивность снизилась."Тщательнее подбирают цели. Это касается как натовских образцов артиллерийских систем, так и советских", — говорит военный.Украинские войска все так же пытаются расширить выступ под Работино в Запорожской области. Пока безрезультатно. Несут большие потери. В том числе в технике. Так, 11 октября Минобороны России сообщило об уничтожении танка и артиллерийских систем ВСУ северо-западнее населенного пункта Вербовое.За неделю российские подразделения отразили в этом районе четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ, говорится в сводке военного ведомства.Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в районе Времевского выступа российские силы заняли десять опорных пунктов.А на смежном Южнодонецком направлении отбили восемь атак, улучшили положение по переднему краю, сообщают в Минобороны.Жестокая играНачальник Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов, который неоднократно обещал победу Украины в 2023 году, признает: "наступление ВСУ выбилось из графика".Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк пеняет на бюрократические препоны в западных странах — якобы поставки оружия приходится долго согласовывать. В результате, по его словам, контрнаступ "задерживается на шесть-девять месяцев".Впрочем, у бойцов ВСУ на местах немного другие впечатления. Один из офицеров в интервью WSJ сказал, что Запад словно разработал для украинцев видеоигру: чтобы получить новое оружие, необходимо показать результат. Неважно, какой ценой.Если так, то в складывающейся ситуации ВСУ крайне сложно перейти на новый уровень.
https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html
авдеевка
донецк
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авдеевка, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, авдеевский коксохимический завод
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Авдеевский коксохимический завод
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Захар Андреев. Российские войска перешли в наступление под Донецком. От успеха операции зависит безопасность города. Киев признает: ситуация для ВСУ тяжелая. Чего ждать от активизации на фронте — в материале РИА Новости.
В городе-спутнике Донецка ВСУ надежно закрепились еще в 2014-м. И сейчас стянули значительные силы — согласно открытым источникам, там около 11 тысяч военных.
Именно из Авдеевки регулярно обстреливают столицу Донбасса. Прежде всего — Куйбышевский и Кировский районы. Если выбить оттуда ВСУ, в Донецке вздохнут c облегчением.
Однако это крайне сложно. Лобовой штурм чреват большими потерями. Поэтому, судя по сводкам Минобороны, населенный пункт хотят взять в кольцо, лишив гарнизон снабжения.
Российские силы занимают два выступа — в районе Водяного с одной стороны и Красногоровки — с другой. Много месяцев линия фронта здесь оставалась без движения. Теперь, как выразился глава ДНР Денис Пушилин, "ситуация действительно изменилась".
В Минобороны подтверждают наступательные действия. Работает в том числе штурмовая авиация, которая уничтожает бронетехнику и склады. Утром 12 октября российским войскам удалось вклиниться в украинскую оборону на 300-600 метров с юга. Других деталей в сводках нет.
Чуть подробнее комментарии главы ДНР. "Есть продвижение с двух сторон. По сути, происходит образование мешка. Уничтожено уже достаточно большое количество опорных пунктов противника, уничтожены и склады, находящиеся как в самом населенном пункте, так и на Авдеевском коксохимическом заводе", — сказал
Пушилин.
Украинская сторона констатирует: ситуация тяжелая. Назначенные Киевом власти Авдеевки сообщают
об ожесточенных боях. А военнослужащий ВСУ Егор Фирсов в эфире телеканала "Киев 24" заявил
о начале "одной из решающих битв".
"Мы видим определенные тенденции, что противник отступал и покидал свои позиции, но говорить, что сейчас идет полномасштабный исход противника из Авдеевки, — пока рановато", — констатировал Пушилин.
Снарядами не разбрасываются
Российские силы владеют инициативой и на других участках линии соприкосновения. В частности, продолжается наступление на Купянск Харьковской области. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, удалось уничтожить несколько пунктов управления — предположительно, ротного звена — и занять ряд опорников. Минобороны отмечает: Западная группировка войск зашла на "более выгодные рубежи и позиции".
ВСУ, в свою очередь, не прекращают попыток отбить Артемовск. Основные направления ударов — на линии Клещеевка — Курдюмовка к югу от города и в районе населенного пункта Орехово-Васильевка к северу. В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска отбили в этом районе пять атак.
Представление об украинской тактике дает материал в газете The Washington Post
. ВСУ продвигаются малыми штурмовыми группами от четырех до 12 человек. Надеются, что за такими небольшими целями артиллерия и ударные вертолеты охотиться не будут. Признают, что несут в атаках значительные потери. И ничего существенного не добились.
Изменился характер украинских обстрелов, уточнил Марочко. Если раньше ВСУ не жалели боеприпасов, то теперь интенсивность снизилась.
"Тщательнее подбирают цели. Это касается как натовских образцов артиллерийских систем, так и советских", — говорит военный.
Украинские войска все так же пытаются расширить выступ под Работино в Запорожской области. Пока безрезультатно. Несут большие потери. В том числе в технике. Так, 11 октября Минобороны России сообщило об уничтожении танка и артиллерийских систем ВСУ северо-западнее населенного пункта Вербовое.
За неделю российские подразделения отразили в этом районе четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ, говорится в сводке военного ведомства.
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в районе Времевского выступа российские силы заняли десять опорных пунктов.
А на смежном Южнодонецком направлении отбили восемь атак, улучшили положение по переднему краю, сообщают в Минобороны.
Начальник Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов, который неоднократно обещал победу Украины в 2023 году, признает: "наступление ВСУ выбилось
из графика".
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк пеняет
на бюрократические препоны в западных странах — якобы поставки оружия приходится долго согласовывать. В результате, по его словам, контрнаступ "задерживается на шесть-девять месяцев".
"Справиться с этим будет сложно". Киев нашел альтернативу "контрнаступу"
Впрочем, у бойцов ВСУ на местах немного другие впечатления. Один из офицеров в интервью WSJ сказал, что Запад словно разработал для украинцев видеоигру: чтобы получить новое оружие, необходимо показать результат. Неважно, какой ценой.
Если так, то в складывающейся ситуации ВСУ крайне сложно перейти на новый уровень.