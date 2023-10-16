https://ria.ru/20231016/svo-1902607680.html

"Ситуация действительно изменилась". Под Донецком началась "решающая битва"

"Ситуация действительно изменилась". Под Донецком началась "решающая битва" - РИА Новости, 16.10.2023

"Ситуация действительно изменилась". Под Донецком началась "решающая битва"

Российские войска перешли в наступление под Донецком. От успеха операции зависит безопасность города. Киев признает: ситуация для ВСУ тяжелая. Чего ждать от... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T08:00

2023-10-16T08:00

2023-10-16T12:27

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецк

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

авдеевский коксохимический завод

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Захар Андреев. Российские войска перешли в наступление под Донецком. От успеха операции зависит безопасность города. Киев признает: ситуация для ВСУ тяжелая. Чего ждать от активизации на фронте — в материале РИА Новости.Как взять АвдеевкуВ городе-спутнике Донецка ВСУ надежно закрепились еще в 2014-м. И сейчас стянули значительные силы — согласно открытым источникам, там около 11 тысяч военных.Именно из Авдеевки регулярно обстреливают столицу Донбасса. Прежде всего — Куйбышевский и Кировский районы. Если выбить оттуда ВСУ, в Донецке вздохнут c облегчением. Однако это крайне сложно. Лобовой штурм чреват большими потерями. Поэтому, судя по сводкам Минобороны, населенный пункт хотят взять в кольцо, лишив гарнизон снабжения.Российские силы занимают два выступа — в районе Водяного с одной стороны и Красногоровки — с другой. Много месяцев линия фронта здесь оставалась без движения. Теперь, как выразился глава ДНР Денис Пушилин, "ситуация действительно изменилась"."Определенные тенденции"В Минобороны подтверждают наступательные действия. Работает в том числе штурмовая авиация, которая уничтожает бронетехнику и склады. Утром 12 октября российским войскам удалось вклиниться в украинскую оборону на 300-600 метров с юга. Других деталей в сводках нет.Чуть подробнее комментарии главы ДНР. "Есть продвижение с двух сторон. По сути, происходит образование мешка. Уничтожено уже достаточно большое количество опорных пунктов противника, уничтожены и склады, находящиеся как в самом населенном пункте, так и на Авдеевском коксохимическом заводе", — сказал Пушилин.Украинская сторона констатирует: ситуация тяжелая. Назначенные Киевом власти Авдеевки сообщают об ожесточенных боях. А военнослужащий ВСУ Егор Фирсов в эфире телеканала "Киев 24" заявил о начале "одной из решающих битв"."Мы видим определенные тенденции, что противник отступал и покидал свои позиции, но говорить, что сейчас идет полномасштабный исход противника из Авдеевки, — пока рановато", — констатировал Пушилин.Снарядами не разбрасываютсяРоссийские силы владеют инициативой и на других участках линии соприкосновения. В частности, продолжается наступление на Купянск Харьковской области. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, удалось уничтожить несколько пунктов управления — предположительно, ротного звена — и занять ряд опорников. Минобороны отмечает: Западная группировка войск зашла на "более выгодные рубежи и позиции".ВСУ, в свою очередь, не прекращают попыток отбить Артемовск. Основные направления ударов — на линии Клещеевка — Курдюмовка к югу от города и в районе населенного пункта Орехово-Васильевка к северу. В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска отбили в этом районе пять атак.Представление об украинской тактике дает материал в газете The Washington Post. ВСУ продвигаются малыми штурмовыми группами от четырех до 12 человек. Надеются, что за такими небольшими целями артиллерия и ударные вертолеты охотиться не будут. Признают, что несут в атаках значительные потери. И ничего существенного не добились.Изменился характер украинских обстрелов, уточнил Марочко. Если раньше ВСУ не жалели боеприпасов, то теперь интенсивность снизилась."Тщательнее подбирают цели. Это касается как натовских образцов артиллерийских систем, так и советских", — говорит военный.Украинские войска все так же пытаются расширить выступ под Работино в Запорожской области. Пока безрезультатно. Несут большие потери. В том числе в технике. Так, 11 октября Минобороны России сообщило об уничтожении танка и артиллерийских систем ВСУ северо-западнее населенного пункта Вербовое.За неделю российские подразделения отразили в этом районе четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ, говорится в сводке военного ведомства.Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в районе Времевского выступа российские силы заняли десять опорных пунктов.А на смежном Южнодонецком направлении отбили восемь атак, улучшили положение по переднему краю, сообщают в Минобороны.Жестокая играНачальник Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов, который неоднократно обещал победу Украины в 2023 году, признает: "наступление ВСУ выбилось из графика".Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк пеняет на бюрократические препоны в западных странах — якобы поставки оружия приходится долго согласовывать. В результате, по его словам, контрнаступ "задерживается на шесть-девять месяцев".Впрочем, у бойцов ВСУ на местах немного другие впечатления. Один из офицеров в интервью WSJ сказал, что Запад словно разработал для украинцев видеоигру: чтобы получить новое оружие, необходимо показать результат. Неважно, какой ценой.Если так, то в складывающейся ситуации ВСУ крайне сложно перейти на новый уровень.

https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html

авдеевка

донецк

донецкая народная республика

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авдеевка, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, авдеевский коксохимический завод