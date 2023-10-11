Киевские власти Авдеевки пожаловались СМИ на ожесточенные бои
Украинский глава Авдеевки пожаловался газете Politico на ожесточенные бои
© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вокруг Авдеевки уже несколько дней идут ожесточенные бои, заявил глава военной администрации города — укрепрайона ВСУ Виталий Барабаш в интервью газете Politico.
"Ситуация сложная. Ожесточенные бои идут второй день", — сказал он.
По данным издания, украинские военные утратили позиции на северной окраине города, однако продолжают удерживать ключевые точки непосредственно в границах населенного пункта.
Барабаш допустил, что Авдеевку могут окружить, однако отметил, что такая угроза существовала в течение последнего года.
Авдеевка — северный пригород Донецка, который украинские силовики за семь лет превратили в мощный укрепрайон. Сегодня российское Минобороны сообщило об улучшении позиций ВС на Донецком направлении по переднему краю города. Как заявили в ведомстве, противник потерял убитыми и ранеными около 330 человек.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко назвал ситуацию в подконтрольной Киеву Авдеевке очень сложной и призвал срочно направить туда все силы.
В свою очередь, советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что российские военные подошли к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль за которым позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ.