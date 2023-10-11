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Киевские власти Авдеевки пожаловались СМИ на ожесточенные бои - РИА Новости, 11.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 11.10.2023 (обновлено: 16:26 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/avdeevka-1902052835.html
Киевские власти Авдеевки пожаловались СМИ на ожесточенные бои
Киевские власти Авдеевки пожаловались СМИ на ожесточенные бои - РИА Новости, 11.10.2023
Киевские власти Авдеевки пожаловались СМИ на ожесточенные бои
Вокруг Авдеевки уже несколько дней идут ожесточенные бои, заявил глава военной администрации города — укрепрайона ВСУ Виталий Барабаш в интервью газете... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:05
2023-10-11T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вокруг Авдеевки уже несколько дней идут ожесточенные бои, заявил глава военной администрации города — укрепрайона ВСУ Виталий Барабаш в интервью газете Politico."Ситуация сложная. Ожесточенные бои идут второй день", — сказал он.По данным издания, украинские военные утратили позиции на северной окраине города, однако продолжают удерживать ключевые точки непосредственно в границах населенного пункта.Барабаш допустил, что Авдеевку могут окружить, однако отметил, что такая угроза существовала в течение последнего года.Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко назвал ситуацию в подконтрольной Киеву Авдеевке очень сложной и призвал срочно направить туда все силы.В свою очередь, советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что российские военные подошли к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль за которым позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ.
https://ria.ru/20231001/avdeevka-1899700108.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
украина
донецкая народная республика
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в мире, авдеевка, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киевские власти Авдеевки пожаловались СМИ на ожесточенные бои

Украинский глава Авдеевки пожаловался газете Politico на ожесточенные бои

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вокруг Авдеевки уже несколько дней идут ожесточенные бои, заявил глава военной администрации города — укрепрайона ВСУ Виталий Барабаш в интервью газете Politico.
"Ситуация сложная. Ожесточенные бои идут второй день", — сказал он.
Пресечение попытки ВСУ пойти в контрнаступление под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Под Авдеевкой пресекли попытку контрнаступления украинских войск
1 октября, 05:33
По данным издания, украинские военные утратили позиции на северной окраине города, однако продолжают удерживать ключевые точки непосредственно в границах населенного пункта.
Барабаш допустил, что Авдеевку могут окружить, однако отметил, что такая угроза существовала в течение последнего года.

Авдеевка — северный пригород Донецка, который украинские силовики за семь лет превратили в мощный укрепрайон. Сегодня российское Минобороны сообщило об улучшении позиций ВС на Донецком направлении по переднему краю города. Как заявили в ведомстве, противник потерял убитыми и ранеными около 330 человек.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко назвал ситуацию в подконтрольной Киеву Авдеевке очень сложной и призвал срочно направить туда все силы.
В свою очередь, советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что российские военные подошли к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль за которым позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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