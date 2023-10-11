https://ria.ru/20231011/avdeevka-1902052835.html

Киевские власти Авдеевки пожаловались СМИ на ожесточенные бои

Киевские власти Авдеевки пожаловались СМИ на ожесточенные бои - РИА Новости, 11.10.2023

Киевские власти Авдеевки пожаловались СМИ на ожесточенные бои

Вокруг Авдеевки уже несколько дней идут ожесточенные бои, заявил глава военной администрации города — укрепрайона ВСУ Виталий Барабаш в интервью газете... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:05

2023-10-11T16:05

2023-10-11T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вокруг Авдеевки уже несколько дней идут ожесточенные бои, заявил глава военной администрации города — укрепрайона ВСУ Виталий Барабаш в интервью газете Politico."Ситуация сложная. Ожесточенные бои идут второй день", — сказал он.По данным издания, украинские военные утратили позиции на северной окраине города, однако продолжают удерживать ключевые точки непосредственно в границах населенного пункта.Барабаш допустил, что Авдеевку могут окружить, однако отметил, что такая угроза существовала в течение последнего года.Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко назвал ситуацию в подконтрольной Киеву Авдеевке очень сложной и призвал срочно направить туда все силы.В свою очередь, советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что российские военные подошли к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль за которым позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ.

https://ria.ru/20231001/avdeevka-1899700108.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

украина

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, авдеевка, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр