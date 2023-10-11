https://ria.ru/20231011/avdeevka-1902074585.html

Российские военные продвигаются в Авдеевке с двух сторон

Российские военные продвигаются в Авдеевке с двух сторон - РИА Новости, 11.10.2023

Российские военные продвигаются в Авдеевке с двух сторон

Российские войска продвигаются в Авдеевке с двух направлений, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:06

2023-10-11T17:06

2023-10-11T19:08

специальная военная операция на украине

авдеевка

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

авдеевский коксохимический завод

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836270980_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_ee9c303e41fc714b807875870e423f67.jpg

СОЧИ, 11 окт — РИА Новости. Российские войска продвигаются в Авдеевке с двух направлений, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."(В Авдеевке. — Прим. ред.) есть продвижение с двух сторон, по сути, как мы видим сейчас, происходит образование своеобразного мешка. Уничтожено уже достаточно большое количество и опорных пунктов противника, уничтожены и склады, находящиеся как в самом населенном пункте, так и на Авдеевском коксохимическом заводе", — сказал он.По словам Пушилина, с северного и южного направлений российские бойцы успешно закрепляются на новых позициях и двигаются дальше. При этом говорить о точном метраже взятых под контроль территорий сейчас сложно, поскольку на отдельных участках это можно оценить по-разному, пояснил он.Глава ДНР отметил, что необходимость взять под контроль Авдеевку назревала давно, так как именно из этой местности ВСУ обстреливают Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Исходя из этого, российские военные принимают меры по освобождению населенного пункта, добавил он.Пушилин также заявил о тенденции к отступлению украинских войск из Авдеевки, но говорить о полномасштабном исходе противника еще рано. "Здесь вопрос: успеет ли, будут ли соответствующие команды или же будут такие же безумные команды из Киева идти, как и касаемо Артемовска, где внутри самого города было уничтожено огромное количество членов вооруженных формирований Украины", — подчеркнул он. По словам главы ДНР, пока трудно прогнозировать, каким путем пойдет Киев в этот раз.Авдеевка — северный пригород Донецка, который украинские силовики за семь лет превратили в мощный укрепрайон. Сегодня российское Минобороны сообщило об улучшении позиций ВС на Донецком направлении по переднему краю города. Как заявили в ведомстве, противник потерял убитыми и ранеными около 330 человек.Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко назвал ситуацию в Авдеевке очень сложной и призвал срочно направить туда все силы.В свою очередь, советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что российские военные подошли к рубежу села Бердычи. Оно находится к северо-западу от Авдеевки. Контроль за этим селом позволит выйти к путям снабжения местной группировки ВСУ.

https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1902018417.html

https://ria.ru/20231011/konflikt-1901937547.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авдеевка, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, авдеевский коксохимический завод, ситуация в днр и лнр, россия, украина