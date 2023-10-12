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Киев обвинил Запад в провалах наступления ВСУ - РИА Новости, 13.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:16 12.10.2023 (обновлено: 08:41 13.10.2023)
https://ria.ru/20231012/nastuplenie-1902392980.html
Киев обвинил Запад в провалах наступления ВСУ
Киев обвинил Запад в провалах наступления ВСУ - РИА Новости, 13.10.2023
Киев обвинил Запад в провалах наступления ВСУ
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил долгие поставки западного оружия в провалах украинской армии, которые в Киеве называют... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-12T22:16
2023-10-13T08:41
специальная военная операция на украине
киев
украина
россия
владимир путин
михаил подоляк
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил долгие поставки западного оружия в провалах украинской армии, которые в Киеве называют "выпадением из графика". Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в четверг заявил, что наступление ВСУ "не отстает, а выбилось из графика". Подоляк в интервью украинскому "24-му каналу" рассказал, как Киев осенью прошлого года выпрашивал оружие у западных стран – назвал это "активными переговорами". "Это медленно разворачивалось, логистика отрабатывалась, было много согласований, и, кроме того, мы тогда вышли из графика поставок", – сказал он, отвечая на вопрос, связано ли то, что Украина "выбилась" из собственных прогнозов окончания конфликта с поставками вооружения. По его словам, "договорились получить через три недели, а получили через два–три месяца". "Мы из графика выпадаем на 6–9 месяцев", – добавил он. При этом он не объяснил, почему Киев при таком "выпадении из графика" все же решился начать контрнаступление, которое вылилось в гибель десятков тысяч мобилизованных украинцев. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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киев, украина, россия, владимир путин, михаил подоляк, вооруженные силы украины, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, В мире
Киев обвинил Запад в провалах наступления ВСУ

Подоляк объяснил провал контрнаступления ВСУ долгими поставки Западом оружия

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСожженный украинский танк
Сожженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сожженный украинский танк. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил долгие поставки западного оружия в провалах украинской армии, которые в Киеве называют "выпадением из графика".
Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в четверг заявил, что наступление ВСУ "не отстает, а выбилось из графика".
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Подоляк в интервью украинскому "24-му каналу" рассказал, как Киев осенью прошлого года выпрашивал оружие у западных стран – назвал это "активными переговорами".
"Это медленно разворачивалось, логистика отрабатывалась, было много согласований, и, кроме того, мы тогда вышли из графика поставок", – сказал он, отвечая на вопрос, связано ли то, что Украина "выбилась" из собственных прогнозов окончания конфликта с поставками вооружения.
По его словам, "договорились получить через три недели, а получили через два–три месяца".
"Мы из графика выпадаем на 6–9 месяцев", – добавил он.
При этом он не объяснил, почему Киев при таком "выпадении из графика" все же решился начать контрнаступление, которое вылилось в гибель десятков тысяч мобилизованных украинцев.
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Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаРоссияВладимир ПутинМихаил ПодолякВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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