Рейтинг@Mail.ru
Буданов сделал трудное признание о конфликте с Россией - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:03 12.10.2023 (обновлено: 13:23 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902189805.html
Буданов сделал трудное признание о конфликте с Россией
Буданов сделал трудное признание о конфликте с Россией - РИА Новости, 12.10.2023
Буданов сделал трудное признание о конфликте с Россией
Контрнаступление ВСУ идет не по графику, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде"."Мы из... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:03
2023-10-12T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
кирилл буданов
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878419461_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a676b9937d7f4a568e8a5130dd20a4bf.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ идет не по графику, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде"."Мы из него выбились", — сказал он. При этом, по его утверждению, "не все пошло кувырком".О замедлении контрнаступления заявлял в начале осени и президент Владимир Зеленский. Такое положение дел он объяснил тем, что Россия обладает превосходством в воздухе, и пожаловался на западных партнеров за то, что те не поставляют Киеву затребованное оружие и не вводят новые санкции против Москвы. В сентябре газета Economist писала со ссылкой на западных чиновников, что Запад сомневается в скором успехе украинского контрнаступления. В частности, один из чиновников заявил изданию, что "это может быть очень долгая борьба".До этого, в середине лета, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что что украинским войскам тяжело наступать из-за трудной местности, а также мощных оборонительных позиций российской армии.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902174005.html
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902177001.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878419461_216:0:1859:1232_1920x0_80_0_0_c6e51a3043981e12b8c75667af6cfacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вооруженные силы украины, кирилл буданов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Кирилл Буданов, Украина
Буданов сделал трудное признание о конфликте с Россией

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что ВСУ выбились из графика

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ идет не по графику, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

"Мы из него выбились", — сказал он. При этом, по его утверждению, "не все пошло кувырком".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
"Они повсюду". Зеленскому сообщили о катастрофе на передовой
08:52
О замедлении контрнаступления заявлял в начале осени и президент Владимир Зеленский. Такое положение дел он объяснил тем, что Россия обладает превосходством в воздухе, и пожаловался на западных партнеров за то, что те не поставляют Киеву затребованное оружие и не вводят новые санкции против Москвы.
В сентябре газета Economist писала со ссылкой на западных чиновников, что Запад сомневается в скором успехе украинского контрнаступления. В частности, один из чиновников заявил изданию, что "это может быть очень долгая борьба".
До этого, в середине лета, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что что украинским войскам тяжело наступать из-за трудной местности, а также мощных оборонительных позиций российской армии.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Боррель фразой о лисе в курятнике высказался о ситуации с Украиной
09:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныКирилл БудановУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала