https://ria.ru/20231012/ukraina-1902189805.html

Буданов сделал трудное признание о конфликте с Россией

Буданов сделал трудное признание о конфликте с Россией - РИА Новости, 12.10.2023

Буданов сделал трудное признание о конфликте с Россией

Контрнаступление ВСУ идет не по графику, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде"."Мы из... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:03

2023-10-12T10:03

2023-10-12T13:23

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ идет не по графику, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде"."Мы из него выбились", — сказал он. При этом, по его утверждению, "не все пошло кувырком".О замедлении контрнаступления заявлял в начале осени и президент Владимир Зеленский. Такое положение дел он объяснил тем, что Россия обладает превосходством в воздухе, и пожаловался на западных партнеров за то, что те не поставляют Киеву затребованное оружие и не вводят новые санкции против Москвы. В сентябре газета Economist писала со ссылкой на западных чиновников, что Запад сомневается в скором успехе украинского контрнаступления. В частности, один из чиновников заявил изданию, что "это может быть очень долгая борьба".До этого, в середине лета, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что что украинским войскам тяжело наступать из-за трудной местности, а также мощных оборонительных позиций российской армии.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902174005.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, кирилл буданов, украина