https://ria.ru/20231011/avdeevka-1902056461.html

Украинский военный заявил о начале решающей битвы за Авдеевку

Украинский военный заявил о начале решающей битвы за Авдеевку - РИА Новости, 11.10.2023

Украинский военный заявил о начале решающей битвы за Авдеевку

Началась решающая битва за Авдеевку в ДНР, заявил в эфире телеканала "Киев 24" военнослужащий одного из подразделений ВСУ, расположенных в районе этого... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:16

2023-10-11T16:16

2023-10-11T16:16

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

украина

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Началась решающая битва за Авдеевку в ДНР, заявил в эфире телеканала "Киев 24" военнослужащий одного из подразделений ВСУ, расположенных в районе этого подконтрольного Киеву города. "Я чувствую, что начинается или уже началась одна из решающих битв под Авдеевкой", - сказал военный Егор Фирсов. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный украинской стороной в мощный укрепрайон. По словам Фирсова, важность Авдеевки заключается в возможности использовать город для установления "полного огневого контроля" над Донецком. В среду советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что российские военные подошли к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль над которым позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ. Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко назвал ситуацию в подконтрольной Киеву Авдеевке очень сложной и призвал срочно направить туда все силы.

https://ria.ru/20231011/avdeevka-1902052835.html

авдеевка

украина

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, авдеевка, украина, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр