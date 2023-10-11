https://ria.ru/20231011/avdeevka-1902056461.html
Украинский военный заявил о начале решающей битвы за Авдеевку
Украинский военный заявил о начале решающей битвы за Авдеевку - РИА Новости, 11.10.2023
Украинский военный заявил о начале решающей битвы за Авдеевку
Началась решающая битва за Авдеевку в ДНР, заявил в эфире телеканала "Киев 24" военнослужащий одного из подразделений ВСУ, расположенных в районе этого... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:16
2023-10-11T16:16
2023-10-11T16:16
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донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Началась решающая битва за Авдеевку в ДНР, заявил в эфире телеканала "Киев 24" военнослужащий одного из подразделений ВСУ, расположенных в районе этого подконтрольного Киеву города. "Я чувствую, что начинается или уже началась одна из решающих битв под Авдеевкой", - сказал военный Егор Фирсов. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный украинской стороной в мощный укрепрайон. По словам Фирсова, важность Авдеевки заключается в возможности использовать город для установления "полного огневого контроля" над Донецком. В среду советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что российские военные подошли к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль над которым позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ. Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко назвал ситуацию в подконтрольной Киеву Авдеевке очень сложной и призвал срочно направить туда все силы.
https://ria.ru/20231011/avdeevka-1902052835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинский военный заявил о начале решающей битвы за Авдеевку
Украинский военный Фирсов: началась решающая битва за Авдеевку