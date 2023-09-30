https://ria.ru/20230930/dnr-1899164169.html

День возвращения Донецкой Народной Республики в Россию

День возвращения Донецкой Народной Республики в Россию - РИА Новости, 30.09.2023

День возвращения Донецкой Народной Республики в Россию

День возвращения Донецкой Народной Республики (ДНР) в Россию отмечается 30 сентября. Он был установлен указом временно исполняющего обязанности главы ДНР... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T01:25

2023-09-30T01:25

2023-09-30T01:25

справки

россия

донецкая народная республика

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День возвращения Донецкой Народной Республики (ДНР) в Россию отмечается 30 сентября. Он был установлен указом временно исполняющего обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным 15 декабря 2022 года. Основание первых городов в Донецкой Народной Республике связано с развитием соледобывающей промышленности. Первый город Донбасса – Соляной (с 1784 года – Славянск) возник в 1676 году на соляных озерах. По приказу Петра I после открытия рапных озер у реки Бахмут была построена крепость, а в 1702 году поселение солеваров стало вторым городом Донбасса – Бахмутом (в 1924-2016 годах и с 12 марта 2022 года – Артемовск). В конце ХVIII века в связи с началом промышленной добычи угля в месторождениях Донецкого бассейна около Бахмута началось интенсивное освоение территории региона. В ХIХ веке на территории Донбасса благодаря активным геологическим исследованиям и строительству железных дорог открылись шахты и металлургические и металлообрабатывающие заводы, что привело в росту числа новых городов.В 1869 году английским предпринимателем Джоном Хьюзом был построен металлургический комбинат, с расширением которого возник поселок Юзовка (в мае 1917 года получил статус города; в 1924 году переименован в Сталин, в 1929 году – в Сталино, с 1961 года – Донецк). Высокая производительность, развитость и разнообразие видов производимых товаров позволили поселку стать одним из важнейших индустриальных центров Российской империи.В начале 1918 года, после революционных событий, была провозглашена Донецко-Криворожская Советская Республика, заявившая о намерении находиться на правах автономии в составе РСФСР. Однако по настоянию председателя советского правительства Владимира Ленина территория была включена в состав Украины.2 июля 1932 года в Украинской ССР была создана новая административная единица – Донецкая область с центром в Артемовске, с 16 июля 1932 года – в Сталино. В июне 1938 года территория Донецкой области была разделена на две области – Сталинскую (с 1961 года – Донецкая область, с 2014 года – Донецкая Народная Республика) и Ворошиловградскую (с 1958 года – Луганская область, с 1970 года – Ворошиловградская область, с 1990 года – Луганская область, с 2014 года – Луганская Народная Республика). Интенсивное промышленное развитие Донбасса превратило его к середине 1980-х годов в один из самых урбанизированных регионов: 90% жителей были сосредоточены в городах.После распада СССР территория Донбасса осталась в составе нового государства Украины. Однако результаты проведенного референдума в 1994 году продемонстрировали стремление жителей региона сохранить русскую идентичность.В результате внутриполитического кризиса на Украине в 2013-2014 годах, приведшего к государственному перевороту и приходу к власти прозападных и антироссийски настроенных политиков, начались массовые антиправительственные акции в южных и юго-восточных областях страны, в том числе в Донецкой области, в конце февраля 2014 года. Националистическая и антироссийская риторика новой власти воспринималась жителями регионов как угроза для экономических и культурных связей с Россией, что привело к череде референдумов о независимости этих территорий (Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика, а также Республика Крым и город Севастополь, которые в марте 2014 года были приняты в состав России). 11 мая 2014 года в ДНР прошел референдум о самоопределении региона. Объявление республикой суверенитета поддержали 89,7% проголосовавших. Начиная с 2014 года, когда республики Донбасса приняли решение объявить о своей независимости и взяли курс на воссоединение с Россией, не прекращаются артиллерийские обстрелы мирных городов региона со стороны Вооруженных сил Украины и украинских националистов.В феврале 2022 года избранный в ноябре 2018 года глава ДНР Денис Пушилин обратился к России с просьбой признать независимость республики. lПрезидент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующий указ. Россия признала независимость ДНР в пределах границ, которые были зафиксированы в ее конституции (административной границы Донецкой области бывшей Украинской ССР), а также подписала с ней Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Вследствие этого глава ДНР Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины, чтобы избежать жертв среди мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе. Как отмечалось в обращении, украинские силовики разрушали гражданскую и промышленную инфраструктуру региона, школы, больницы, детские сады, из-за чего жители ДНР были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться в Россию. Из-за действий киевских властей гибло мирное населения, включая детей. 24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР прошел референдум по вопросу о вхождении в состав России. После обработки 100% бюллетеней за воссоединение с Россией высказались 99,23% избирателей. 28 сентября Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России в качестве нового субъекта. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин подписали договор о присоединении республики к России lи образовании нового субъекта Российской Федерации. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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донецкая народная республика

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, донецкая народная республика