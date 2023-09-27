https://ria.ru/20230927/forum-1898855148.html

В Туве пройдет Международный форум по буддийской медицине

В Туве пройдет Международный форум по буддийской медицине - РИА Новости, 27.09.2023

В Туве пройдет Международный форум по буддийской медицине

Более ста ученых, врачей, буддийских монахов и лам, представителей органов власти и преподавателей вузов из разных стран соберутся на Первую международную... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T03:11

2023-09-27T03:11

2023-09-27T03:11

религия

кызыл

россия

москва

святослав медведев

александр каплан

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

российская академия наук

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КЫЗЫЛ, 27 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Более ста ученых, врачей, буддийских монахов и лам, представителей органов власти и преподавателей вузов из разных стран соберутся на Первую международную научную конференцию "Традиционная медицина и духовные практики в современном мире: тенденции и перспективы развития", которая откроется в среду в новом монастыре "Тубтен Шедруб Линг" в столице Тувы Кызыле. "На открытии пленарного заседания 27 сентября будет более ста человек. В их числе представители буддийского духовенства, исполнительной и законодательной власти Тувы, врачи, ученые и преподаватели вузов из разных городов России и других стран. Конференция – это обмен мнениями и опытом, ее участники обсудят актуальные проблемы в области традиционной медицины и духовных практик, рассмотрят, каким образом можно развивать традиционную медицину", - сообщил РИА Новости участвующий в организации форума проректор по научной работе Тувинского госуниверситета Евгений Монгуш. На конференцию приехали, в частности, известные ученые из Москвы и Санкт-Петербурга, специалисты и ламы из Калмыкии, Бурятии, Хакасии, Алтайского края, Горного Алтая, зарубежные участники из Китая, Монголии, Шри-Ланки. Академик Святослав Медведев из Института мозга человека РАН выступит на пленарном заседании с докладом на тему "Физиологические механизмы буддийских практик: новое знание", а на следующий день прочтет лекцию "Скрытые звенья - новая концепция мозговых систем". Профессор Александр Каплан из МГУ имени Ломоносова посвятит свои выступления темам "Первый опыт нейрофизиологического исследования тантрических буддийских практик" и "Нейроинтерфейсные технологии: достижения и перспективы". Уже несколько лет в рамках диалога с Далай-ламой XIV российские ученые проводят уникальные исследования медитации и измененных состояний сознания в буддийских тибетских монастырях в Индии и Непале, включая самые труднодоступные тантрические монастыри. Особый интерес представляют данные по изучению естественнонаучными методами состояния посмертной медитации тукдам. Об "Аржаанной бальнеотерапии – неотъемлемой части тувинской народной медицины" - расскажет на пленарном заседании представитель НИИ медико-социальных проблем и управления Тувы Кара-кыс Аракчаа. От духовенства Тувы участников форума поприветствует Камбы-лама республики Гелек Нацык-Доржу (Сергек Сарыглар). Главный администратор Центрального хурула Калмыкии Йонтен гелюнг (Сергей Киришов) представит на конференции "Традиционную медицину в Калмыкии". О тибетской медицине в Бурятии расскажет Виктория Номогоева из Бурятского госуниверситета. Всего же в программе форума несколько десятков научных докладов. Работа будет поделена на четыре дискуссионных площадки: "Философско-культурные основы буддийской медицины", "Пути консолидации традиционной медицины с современным здравоохранением, правовое регулирование", "Естественнонаучные подходы к изучению буддийских духовных практик", "Народная медицина в традиционной культуре народов России и сопредельных территорий". "Очень символично, что первая конференция "Традиционная медицина и духовные практики в современном мире" проходит в главном храме нового монастыря "Тубтен Шедруб Линг" республики Тува, который действует под покровительством Его Святейшества Далай-ламы. Его Святейшество с детства благоволит науке и всегда подчеркивает, что в буддизме выделяются три составляющие: философия, религия и наука. И эта научная конференция свидетельствует: в новой главной буддийской обители Тувы будут уделять внимание не только религиозному и философскому аспектам буддизма, но также и его научной стороне, что очень полезно для общества", - отметила в беседе с РИА Новости директор Фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина. Конференция продлится в Кызыле до 29 сентября. Ее главными организаторами выступили правительство Тувы, Тувинский госуниверситет, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Культурный фонд имени Кужугета Шойгу при содействии буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг" и фонда "Сохраним Тибет".

https://ria.ru/20230914/mechet-1896396773.html

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кызыл, россия, москва, святослав медведев, александр каплан, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), российская академия наук, религия, общество