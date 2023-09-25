https://ria.ru/20230925/zarplaty-1898391991.html

Названы города — лидеры по уровню зарплат

Названы города — лидеры по уровню зарплат - РИА Новости, 25.09.2023

Названы города — лидеры по уровню зарплат

Лидерами по уровню зарплат среди российских городов стали Новый Уренгой и Салехард, в отстающих – Элиста и Нальчик, при этом в восьми крупных городах России... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T00:07

2023-09-25T00:07

2023-09-25T01:20

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

санкт-петербург

элиста

риа рейтинг

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Лидерами по уровню зарплат среди российских городов стали Новый Уренгой и Салехард, в отстающих – Элиста и Нальчик, при этом в восьми крупных городах России средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, свидетельствует исследование РИА Новости*.В среднем — 69 тысячУровень зарплат является одним из самых важных экономических показателей для обычных жителей России. Согласно данным Росстата, в среднем по стране за январь-июнь 2023 года зарплата (за вычетом НДФЛ) на крупных и средних предприятиях составляла 69 тысяч рублей в месяц, что в абсолютном выражении на 16% больше результата первого полугодия прошлого года.При этом в первую очередь люди обращают внимание на зарплаты в своих населенных пунктах, а средняя величина по стране является ориентиром. Эксперты с уверенностью заявляют, что зарплаты в различных российских городах достаточно заметно отличаются, что является результатом региональных различий и отраслевых специфик. Для оценки ситуации эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. На основе этих данных был составлен пятый ежегодный рейтинг российских городов по уровню зарплат.Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг – иначе говоря, оценка производилась по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2023 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата. В рейтинг административные центры регионов, а также другие крупнейшие города России.Как показали результаты исследования, зарплаты и их покупательная способность сильно отличаются между лидерами и аутсайдерами. В частности, в двух городах на среднюю зарплату можно купить более пяти стандартных потребительских наборов, тогда как в замыкающих рейтинг городах – менее двух фиксированных наборов, то есть покупательная способность отличается более чем в 2,5 раза.Высокие северные зарплатыПервое место занимает Новый Уренгой. В этом крупнейшем городе Ямало-Ненецкого автономного округа чистая зарплата превышает стоимость фиксированного набора в шесть раз. Вторую строчку заняла столица ЯНАО Салехард, где средняя зарплата позволяет приобрести 5,35 набора. Замыкает тройку лидеров Москва, где зарплата эквивалентна 4,8 набора.В первую десятку также вошли Южно-Сахалинск, Сургут, Ханты-Мансийск, Анадырь, Красногорск, Санкт-Петербург и Магадан. Таким образом, в число лидеров в основном попали северные города и два крупнейших города России с пригородами.В конце списка расположились Нальчик и Элиста. В Нальчике соотношение средней чистой зарплаты и стоимости фиксированных потребительских наборов товаров и услуг не превышает двух раз, а в Элисте ситуация лишь немногим лучше. Также относительно невысокая покупательная способность зарплат отмечается в Грозном, во Владикавказе, в Черкесске, Иваново, Майкопе и Тамбове.В целом в большинстве городов работникам средней чистой зарплаты хватит примерно на 2,5-3,5 фиксированного потребительского набора. В частности, в 33 городах из анализируемых ста соотношение находится в диапазоне от 2,5 до 3 наборов, а в интервале от 3 до 3,5 – еще 23 города.Зарплата в миллионникахВ большей части городов с населением более миллиона человек отношение зарплаты к набору находится на достаточно высоком уровне. В частности, среди 16 крупнейших городов 14 расположились в верхней части рейтинга. Самая высокая позиция среди милионников — у Москвы, которая занимает третье место с результатом 4,8. При этом самая низкая отмечена в Волгограде, который находится на 70-м месте (2,65).Второе место среди милионников занимает Санкт-Петербург. В "северной столице" соотношение средней зарплаты и стоимости набора составляет 4,2, а в общем рейтинге Петербург расположился на девятом месте. Также хорошие результаты у Екатеринбурга (3,6 набора и 19-е место), у Казани (3,6 и 22-е), Красноярска (3,4 и 26-е) и Уфы (3,3 и 29-е).Зарплата выше 100 тысяч рублейЛидером по средней чистой заработной плате на крупных и средних предприятиях является чукотский город Анадырь. Средняя месячная зарплата за январь-июнь 2023 года за вычетом НДФЛ здесь составила почти 148 тысяч рублей. Второе место — у Нового Уренгоя (143 тысячи), третье – у Москвы (138), четвертое – у Салехарда (127) и пятое – у Южно-Сахалинска (118).Также средние зарплаты выше 100 тысяч рублей в месяц, согласно исследованию, фиксируются в Магадане, Петропавловске-Камчатском и Сургуте. Вблизи этой границы находятся Ханты-Мансийск, Красногорск, Санкт-Петербург, Химки и Мурманск. В этих городах можно ожидать роста средней зарплаты выше 100 тысяч рублей уже в ближайший год.Самая низкая средняя зарплата в январе-июне была в городе Элисте – 37,9 тысячи рублей в месяц. Также невысокое значение заработной платы — во Владикавказе (38) и Нальчике (38,1).В целом же средняя зарплата была ниже 40 тысяч рублей в четырех крупных городах, а менее 50 тысяч — в 30 из проанализированных 100.Прирост зарплаты выше 10%Согласно результатам исследования, в 90 российских городах прирост чистой месячной заработной платы в первом полугодии оказался выше 10%. При этом в 39 в январе-июне 2023 года она была на 15% выше, чем в аналогичный период 2022-го.Эксперты отмечают, что в некоторых населенных пунктах статистика зафиксировала по-настоящему взрывной рост зарплат. Так, в пяти городах (Оренбург, Нижний Тагил, Киров, Курган и Йошкар-Ола) средние заплаты за год выросли более чем на 20%, что, вероятно, связано с активизацией производства военной продукции на расположенных там предприятиях, считают эксперты.Лидером по приросту зарплаты в первой половине 2023 года стали Оренбург и Курган, где относительно аналогичного периода 2022-го прирост составил почти 24%. Третьим и четвертым по этому показателю стали Нижний Тагил и Киров, где зарплата выросла на 21%.Также высокие темпы прироста наблюдались в Йошкар-Оле (+20%), Набережных Челнах (+20%), Чебоксарах (+19,4%) и Челябинске (+18,5%). В Москве он составил 7,4%, а в Петербурге — 10,5%, что ниже среднего показателя.Наиболее слабый прирост наблюдался в Петропавловске-Камчатском, где за год зарплаты, согласно статистике, выросли всего на 1,6%. Также невысокая динамика отмечается в Липецке (+4,7%). Эксперты акцентируют, что в прошлом году оба эти города входили в число лидеров по приросту зарплат.Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20230925/zarplata-1897964986.html

https://ria.ru/20230920/zarplata-1897595513.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230914/zarplata-1896366534.html

https://ria.ru/20230921/putin-1897887051.html

https://ria.ru/20230907/indeksatsiya-1894814754.html

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федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, санкт-петербург, элиста, риа рейтинг