https://ria.ru/20231108/ekaterinburg-1908176726.html

Что посмотреть в столице Урала: история и значимые места Екатеринбурга

Достопримечательности Екатеринбурга 2023: куда сходить, что посмотреть и интересные места города

Что посмотреть в столице Урала: история и значимые места Екатеринбурга

Екатеринбург — самый крупный и в тоже время компактный город-миллионник в России, расположенный на сухопутной границе Европы и Азии, центр развития... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:44

2023-11-08T18:44

2023-11-08T18:44

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Екатеринбург — самый крупный и в тоже время компактный город-миллионник в России, расположенный на сухопутной границе Европы и Азии, центр развития промышленности, науки, культуры и искусства. В 2023 году ему исполнилось 300 лет. Что посмотреть в Екатеринбурге и его окрестностях: главные достопримечательности и интересные места, которые привлекают туристов со всего мира, куда можно сходить с ребенком, самостоятельный маршрут за один день, — в материале РИА Новости.Достопримечательности ЕкатеринбургаЕкатеринбург был основан российским императором Петром I в 1723 году, город всего на 20 лет младше Санкт-Петербурга. Туристов сюда привлекает богатая история и множество достопримечательностей: исторических, архитектурных, религиозных и природных. В разное время здесь жили: военачальник Г.К. Жуков, изобретатель радио А.С. Попов, писатели Д.Н. Мамин-Сибиряк, П.П. Бажов, В.П. Крапивин, генсек Л.И. Брежнев, первый президент России Б.Н. Ельцин и другие, поэтому в городе много мест, связанных с их жизнью и творчеством.Как добраться до ЕкатеринбургаЕкатеринбург отличает выгодное географическое положение. Через город проходят крупные автодороги, железнодорожные пути, действует международный аэропорт."Из Москвы до Екатеринбурга проще и быстрее добраться самолетом — лететь примерно 2,5 часа. Авиабилеты туда-обратно стоят в районе 8 000 рублей на одного человека. Путь на поезде захватит много городов, путешественнику будет интересно посмотреть на окружающие пейзажи, но займет 25-30 часов в зависимости от маршрута", — говорит Екатерина Долгих, директор по маркетингу тревел-сервиса Купибилет.Что посмотреть и где погулять в Екатеринбурге-2023Екатеринбург — удивительный город, богатый своей историей и уникальной архитектурной средой. Здесь можно увидеть сотни достопримечательностей разных эпох и стилей: от классицизма до конструктивизма и футуризма. В городе очень много храмов, музеев, памятников."Для удобства туристов на асфальте сделаны две линии — красная и синяя. Если пойти вдоль этих линий, то можно обойти все главные достопримечательности города. Рядом с каждым объектом стоят таблички с описанием. Красная линия — классический туристический маршрут, а синяя пролегает через 11 объектов, связанных с семьей последнего российского императора", — комментирует Юрий Кузнецов, генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.Главные достопримечательностиОсновные знаковые сооружения и достопримечательности города соседствуют с зеркальными высотками и зданиями в стиле модерн.Проспект ЛенинаЭта главная артерия Екатеринбурга пересекает сразу четыре района — Кировский, Верх-Исетский, Октябрьский и Ленинский. На территории последнего, на площади 8 га, по обоим берегам Исети расположен Исторический сквер. На левом берегу простирается музейная зона, правобережье занимает сад камней — глыбы различных горных пород с разных уголков Урала.ПлотинкаОбычно первым делом с городом ведут знакомиться на "Плотинку" — это плотина городского пруда на реке Исеть. Екатерина Долгих поясняет, что ее еще называют колыбелью Екатеринбурга. В 1723 году здесь была установлена дамба с целью регулировки уровня воды, а потом и основан Екатеринбургский завод, вокруг которого вырос город."Теперь Плотинка — популярное место для прогулок среди местных жителей и туристов: рядом расположен Городской пруд и Исторический сквер, где установлены памятники отцам-основателям города — российскому историку и государственному деятелю Василию Татищеву и военному инженеру, геологу Вильгельму де Геннину", — говорит эксперт.Улица ВайнераОдна из старейших улиц Екатеринбурга. Юрий Кузнецов говорит, что ее еще называют "Уральским Арбатом". Это прекрасное место для пеших прогулок со множеством интересных старых построек, включая музей изобразительных искусств. Дореволюционные соседствуют с бетонным конструктивизмом и современными стеклянными зданиями. Также здесь стоит памятник персонажу Гене Букину, скульптуры "Влюбленные" и "Банкир и автомобилист"."Екатеринбург вообще славится своими необычными скульптурами: здесь также можно найти памятник группе "The Beatles", Майклу Джексону, братьям Люмьер, компьютерной клавиатуре, которая в 30 раз больше настоящей, и получила известность во всём мире", — отмечает эксперт.Бизнес-центр "Высоцкий"Это первый небоскреб, построенный в Екатеринбурге, с высоты 186 метров туристы и местные жители могут полюбоваться столицей Урала со смотровой площадки. Здесь можно прослушать аудиоэкскурсию или посидеть в одной из четырех VIP-комнат, расположенных по сторонам света, выпить чашку кофе с видом на архитектурные ансамбли исторической застройки, магистрали, красивые закаты Екатеринбурга.Президентский центр Бориса ЕльцинаОдной из главных достопримечательностей города стал Ельцин Центр, посвящённый жизни в последние годы СССР и перестройке. Это современное выставочное пространство, где представлено множество фотографий и предметов быта, магазин с берёзовым соком, весами "Тюмень", а также троллейбус, из которого видны пейзажи Москвы тех времен. Для посетителей проводят лекции о событиях 1990-х, показывают пуленепробиваемую машину, на которой передвигался первый президент, а рядом с экспонатом — кафе "1991", в меню которого представлены блюда по рецептам первой леди Наины Ельциной. Кроме того, здесь можно увидеть и множество других реликвий того времени, например, приставку "Денди", старую одежду и сладости: жевательную резинку "Turbo", растворимый напиток "Yupi" и многое другое.Интересные местаЧтобы увидеть эклектику по-уральски, Екатерина Долгих советует отправиться к Дому Севастьянова или Дому профсоюзов. Это историческая и архитектурная достопримечательность. Здание на проспекте Ленина, 35 сразу бросается в глаза. Невозможно пройти мимо его яркого бирюзового оттенка и смеси архитектурных течений — барокко, ампира, рококо, мавританского стиля. Фасад здания украшают лепнина, статуи и балконы с коваными решетками. Внутри сохранились фрески, мраморные колонны и резные деревянные лестницы. В разное время здесь размещались гимназия, городская дума, окружной суд и штаб милиции, а теперь — уральская резиденция президента РФ.Храм на Крови — этот величественный православный храм построен на месте убийства последнего российского императора Николая II и его семьи. Он является уникальным памятником истории и привлекает множество паломников и туристов. На первом этаже расположен музей, посвященный царской семье.Харитоновский сад — первый общественный парк города, основанный в начале XIX века. Он расположен на территории, принадлежавшей некогда уральским промышленникам Харитоновым и Расторгуевым. Пространство обустроено в английском стиле со старинным гротом, искусственным озером и зелеными деревьями. Здесь можно гулять вдоль аллей, кормить уток или посетить экскурсию, посвященную истории парка. Екатерина Долгих отмечает, что здесь также есть огромная усадьба Расторгуевых - Харитоновых, Храм Вознесения Господня в стиле барокко, каменная беседка-ротонда.Музеи и театрыЕкатеринбург — один из ведущих театральных центров России, здесь много профессиональных музыкальных и драматических театров, театральных студий с классическим и новаторским репертуаром, а также театры для детей и единственный в России театр балета.Музей истории и археологии Урала хранит древнее сокровище, которое старше Стоунхенджа и египетских пирамид, — Большой Шигирский идол. Скульптуру обнаружили рабочие во время "золотой лихорадки" в 1890 году. Загадочные узоры среди которых выделяются отдельные персонажи натолкнули ученых на мысль, что орнамент, возможно, является лунным календарем.К важным музеям города относится и музей истории Екатеринбурга, расположенный в историческом здании на улице Карла Либкнехта, 26. Экспозиция иллюстрирует историю города с момента его основания в 1723 году, в коллекции старинные документы, карты, фотографии, предметы искусства, домашняя утварь, археологические находки. Залы посвящены основателям Екатеринбурга и другим известным личностям, развитию промышленности, культуре и быту уральцев. Поклонникам искусства Екатерина Долгих советует добавить в свой маршрут Музей изобразительных искусств. Он представляет собой целый комплекс:В Екатеринбурге Юрий Кузнецов обязательно советует сходить и в Музей Высоцкого. Здесь можно увидеть уникальные экспонаты: картины, украшения, личные вещи семьи Высоцкого-Влади, легендарный автомобиль поэта Mercedes 350 W 116."В музее хранится и последнее стихотворение Высоцкого, написанное за полтора месяца до его смерти", — говорит эксперт.Уникальный музей-театр "Барабанный дом" не имеет аналогов в России. Главныеэкспонаты — барабаны, на которых можно поиграть. Есть и другие ударные музыкальные инструменты: русские трещотки и ложки, африканские маракасы, тибетские поющие чаши, индийские караталы, а также инновационный музыкальный инструмент — терменвокс.Среди театров местные жители выделяют "Коляда-Театр"с его классическими постановками "Анна Каренина" и "Горе от ума". Екатерина Долгих отмечает, что российский выпуск журнала "Forbes" включил его в список обязательных для посещения театральных сцен страны. А также "Урал Опера Балет". Здесь можно увидеть не только классические оперу и балет — "Евгений Онегин", "Кармен", "Лебединое озеро", но и постановки по современным произведениям.Красивые места в окрестностях ЕкатеринбургаРядом с Екатеринбургом множество живописных мест, где можно отдохнуть на природе, совершить пешие и конные прогулки, заняться скалолазанием, покататься на квадроциклах или сплавиться по реке Чусовая.Горы и скалыГора и одноименный скальный массив — Чертово городище находятся в 36 км от центра Екатеринбургаи являются одним из популярных мест для походов и пеших прогулок по лесу, джип-туров и мотокросса.Гора Волчиха расположена в 50 км от города, ее окружает красивый смешанный лес. Подъем на нее легкий, а с вершины открывается вид на Волчихинское водохранилище, горы среднего Урала, города Первоуральск и Ревда.Гора Белая в 110 км от Екатеринбурга славится своей красотой и уникальными формами. Здесь можно пройти по живописным тропам и полюбоваться величественными скалами и утесами. Подняться на подъемнике на смотровую площадку и увидеть с высоты хребет Веселые горы.Аракульский Шихан в 157 км от Екатеринбурга известен своими скалами причудливых форм. Взобраться сюда можно по лесной тропинке, маршрут подходит для новичков. Туристы с опытом восхождения могут покорить вершину Шихана, откуда открывается вид сразу на одиннадцать озер.ОзераВ окрестностях Екатеринбурга и в черте города много водоемов: пруды, озера, водохранилища, на которых можно отдыхать в активном или пляжном формате. Вблизи многочисленных озер размещены базы отдыха, где желающие могут загорать, гулять, плавать на сапбордах, купаться и проводить время с семьей или друзьями.Озеро Исетское — одно из самых больших живописных озер в окрестностях города, его отличают острова: Соловецкие, остров Шапка Мономаха и Кораблик.Озеро Шарташ в Кировском районеимеет статус памятника природы, здесь горожане и туристы активно проводят время, катаются на лонгбордах, самокатах, роликах и велосипедах.Песчаное озеро в 20 км от Екатеринбурга окружает живописный сосновый лес, на его берегах обустроено много баз отдыха и детских лагерей.Небольшое Щучье озеро подходит для рыбалки и семейного отдыха с детьми, здесь есть беседки с мангалами, кафе, баня, детский городок и контактный зоопарк.Куда сходить с детьмиВ Екатеринбурге есть много мест, где можно интересно провести время с детьми: Екатеринбургский Государственный цирк, аквапарк "Лимпопо", интерактивный парк научных развлечений "Ньютон", парк чудес "Галилео", зоопарк и экзотический парк бабочек, а еще множество музеев, театров и других развлекательных заведений, которые обеспечат веселое и познавательное времяпрепровождение для ребят разного возраста.ЭкскурсииОтправиться на обзорные экскурсии и прогулки по Екатеринбургу можно самостоятельно или с экскурсоводом, пешком или на автомобиле. Специальный пешеходный маршрут "Красная линия" проходит вдоль наиболее значимых исторических достопримечательностей, для удобства туристов он отмечен на асфальте и брусчатке ярко-красным пунктиром.Самостоятельный маршрут по Екатеринбургу за один деньВсем, кто впервые отправляется в Екатеринбург, стоит приобрести туристическую "Карту гостя" — CityPass, которая предоставляет гостям города скидки, бонусы и привилегии в течение пяти дней. В комплекте с картой выдают авторский путеводитель по городу и AR-открытку, где содержится полезная информация о достопримечательностях, справочные сведения о транспорте и телефоны. Подробнее узнать про CityPass можно на сайте "Карты гостя".Гости Екатеринбурга обязательно должны подняться на смотровую площадку небоскрёба "Высоцкий" и полюбоваться городом с высоты, погулять по улице Вайнера и Харитоновскому саду, сходить в Музей изобразительных искусств и поесть уральских пельменей в городских кафе.На чем передвигаться по городуЕкатеринбург — единственный город Урала, в котором есть метро. Он имеет развитую сеть общественного транспорта, включая автобусы, трамваи и троллейбусы. Многие достопримечательности Екатеринбурга находятся в центре города, поэтому пешеходное передвижение может быть очень удобным. Также можно воспользоваться услугами такси или арендовать автомобиль. Все зависит от личных предпочтений, времени, бюджета и расстояния между достопримечательностями, которые планируется посетить. Кроме того, стоит учитывать, что движение в городе может быть интенсивным, особенно в часы пик, а парковочные места ограничены в центральных районах.Еда и рестораныВ Екатеринбурге множество заведений общепита, где можно насладиться местной кухней и кулинарными изысками: от ресторанов и пиццерий до пельменных и закусочных. Пельмени на Урале фаршируют не только мясом и рыбой, но и квашеной капустой, редькой, пирожки готовят с начинкой из черемухи, малины, моркови. В меню представлены маринованные грибы, морсы, ягодное варенье.Екатерина Долгих советует посетить:Где остановитьсяВ городе есть множество вариантов жилья: гостиницы, отели, хостелы, квартиры, студии, апартаменты. По данным российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру, средняя стоимость посуточной аренды в Екатеринбурге в этом году составляет около 2 800 рублей. "Арендовать такое жилье выгоднее, чем номера в гостиницах. Особенно, если вы едете в путешествие семьёй или компанией, так как не придётся доплачивать за каждого проживающего. Выгода может составить до 50%", — говорит Юрий Кузнецов.Кроме того, в квартиры можно беспрепятственно заказывать доставку еды и продуктов, а также самим готовить на кухне. Большим преимуществом также является наличие стиральной машинки.Что привезти из сувенировВ Екатеринбурге можно приобрести оригинальные памятные подарки. Обычно из путешествия привозят:Сувенирные магазины расположены не только в разных районах города, но и при музеях:Когда лучше ехать в ЕкатеринбургЕкатеринбург интересен и привлекателен для туристов в любое время года, каждый сезон имеет свои особенности и преимущества. Однако при выборе оптимального времени поездки, стоит учесть погодные условия и другие факторы. Лето относительно теплое, средняя температура в июле составляет около +20 °C, что идеально подходит для посещения парков, садов и других природных достопримечательностей. В этот период также проходят различные фестивали и мероприятия, включая крупнейший в России музыкальный фестиваль Ural Music Night."В 2023 году мероприятие прошло в девятый раз при участии 3000 артистов и 360 тысяч зрителей. В эту ночь город становится концертной площадкой: музыка звучит с площадей, парков, скверов, из баров, ресторанов, театров и музеев. На более чем 100 сценах можно услышать музыку всех жанров и стилей", — комментирует Екатерина Пологова, исполнительный директор фестиваля Ural Music Night.А также международный фестиваль уличного искусства — STENOGRAFFIA. Вот уже тринадцать лет мастера стрит-арта наполняют городское пространство смыслами.В зимний период у гостей города есть возможность поучаствовать в зимних видах развлечений: покататься на лыжах, сноуборде, коньках. Можно также приехать на каникулы и посетить рождественские ярмарки, насладиться новогодней атмосферой. Весной и осенью природа особенно красива, поэтому это хорошее время для посещения парков и ботанических садов.Советы туристамОзнакомиться с городскими достопримечательностями можно самостоятельно за один день по маршруту "Красная линия" или обратиться к гиду. Обязательно стоит погулять по центру, погрузиться в культуру и историю Екатеринбурга, отведать местную кухню, сделать памятные фото и приобрести сувениры.

https://ria.ru/20231024/puteshestviya-1904756306.html

https://ria.ru/20231020/aviabilety-1904014695.html

https://ria.ru/20231006/reysy-1900953540.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

туризм, екатеринбург, урал, россия, достопримечательности, музеи, парки