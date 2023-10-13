Йошкин кот и набережная Брюгге: что посмотреть в Йошкар-Оле в 2023 году
© iStock.com / MordolffЙошкар-Ола. Достопримечательности
© iStock.com / Mordolff
Йошкар-Ола. Достопримечательности
Оглавление
- Достопримечательности Йошкар-Олы
- Как добраться до Йошкар-Олы
- Что посмотреть в Йошкар-Оле
- Царевококшайский кремль
- Набережные Брюгге и Амстердам
- Воскресенская набережная
- Архангельская слобода
- Благовещенская башня
- Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии
- Патриаршая площадь
- Площадь Оболенского-Ноготкова
- Бульвар Чавайна
- Колесо обозрения
- Йошкин кот
- Фонтан "В космос"
- Национальная художественная галерея
- Музеи
- Театры
- Парки и сады
- Соборы и храмы
- Экскурсии
- Маршрут на 1-2 дня
- Куда сходить с ребенком
- Куда сходить с девушкой
- Где вкусно поесть
- Где остановиться
- Советы туристам
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Город Йошкар-Ола с необычными архитектурными сооружениями, памятниками и скульптурами удивляет туристов, которые приезжают сюда не только летом. Что посмотреть самостоятельно за 1-2 дня, достопримечательности и увлекательные экскурсии - 2023, куда сходить с детьми и как спланировать свой маршрут, описание и фото города, — в материале "РИА Новости".
Достопримечательности Йошкар-Олы
Столица республики Марий Эл Йошкар-Ола входит в список исторических городов России. Этот живописный населенный пункт находится на берегу реки Малая Кокшага. Здесь расположены различные памятники — императорским особам, писателям, котам и т.п. Есть аналог Московского Кремля, а ещё набережные "как в Брюгге и Амстердаме", где можно рассмотреть площадь Сан-Марко с Дворцом дожей, баварский замок Нойшванштайн и многое другое.
© iStock.com / JessAeronsНадпись "Йошкар-Ола" на набережной Брюгге
© iStock.com / JessAerons
Надпись "Йошкар-Ола" на набережной Брюгге
"Это необычный и пёстрый город. Здесь очень много лесов и рощ, а исторических памятников почти нет. Вместо них собраны копии известных достопримечательностей России и Европы. Из-за этого его даже прозвали "столица архитектурных подделок". Например, здесь можно увидеть Красную площадь в миниатюре — на противоположных берегах реки Малой Кокшаги стоят копии Спасской и Благовещенской башен", — комментирует Анна Ваганова, ведущий маркетолог тревел-сервиса Купибилет.
Как добраться до Йошкар-Олы
Существует несколько способов добраться до Йошкар-Олы: на поезде, самолете, автобусе, автомобиле. Перед путешествием важно проверить расписание транспорта, учесть погодные условия и возможные задержки, особенно в зимний сезон.
По мнению Анны Вагановой, проще всего добраться до Йошкар-Олы самолетом. Из Москвы и Санкт-Петербурга есть прямые рейсы, полет занимает в среднем 1,5-2 часа. Из аэропорта до центра города можно доехать всего за 10-15 минут на пригородном автобусе или такси.
"Конечно, можно и поездом, и на машине, но это будет очень долгая поездка. Например, из Москвы до автовокзала Йошкар-Олы ходит только фирменный поезд "Марий Эл". Путь занимает 14-15 часов", — уточняет эксперт.
Что посмотреть в Йошкар-Оле
Все достопримечательности Йошкар-Олы находятся так близко к друг к другу, что их можно осмотреть за пару дней.
Царевококшайский кремль
© iStock.com / KrimKateЦаревококшайский кремль в Йошкар-Оле
© iStock.com / KrimKate
Царевококшайский кремль в Йошкар-Оле
В 2009 году на месте старинной деревянной крепости был построен комплекс "Царевококшайский Кремль". В нем открыт музей археологических находок, где собрана коллекция артефактов, найденных во время раскопок в городе и связанных с этнической и культурной историей марийского народа. Рядом с Царевококшайским кремлем расположен памятник царю Федору Иоанновичу по указу которого и был основан город.
Набережные Брюгге и Амстердам
© iStock.com / JackFВид на набережную Брюгге в Йошкар-Оле
© iStock.com / JackF
Вид на набережную Брюгге в Йошкар-Оле
Для прогулок Анна Ваганова советует выбрать одну из набережных — Брюгге или Амстердам. Набережная Брюгге, которая тянется вдоль берегов Малой Кокшаги от Вознесенского до Театрального моста, отсылает к фламандскому стилю. Здесь все напоминает страны северной Европы — трехэтажные домики из красного кирпича с шпилями и лепниной.
"Лучше прогуляться по ней вечером, когда включается подсветка. Дома же на набережной Амстердам — бордового оттенка и стоят по обе стороны от центральной постройки — Театра юного зрителя. На фасаде здания можно рассмотреть фигуры персонажей детской литературы", — говорит эксперт.
Воскресенская набережная
© iStock.com / JackFВид на Воскресенскую набережную в Йошкар-Оле
© iStock.com / JackF
Вид на Воскресенскую набережную в Йошкар-Оле
Воскресенская набережная расположена в центральной части города, на берегу реки Малой Кокшаги. Это одна из популярных и живописных набережных в городе и
отличное место для прогулок, где можно увидеть красивейший Благовещенский и Воскресенский соборы, Троицкую и Елизаветинскую часовни, а также несколько интересных памятников, в том числе Гоголю, Пушкину и его герою Онегину, монумент царю Федору Иоанновичу и создателям славянской азбуки Кириллу и Мефодию.
Архангельская слобода
© iStock.com / Leonid AndronovАрхангельская слобода в Йошкар-Оле
© iStock.com / Leonid Andronov
Архангельская слобода в Йошкар-Оле
Архангельская слобода названа в память об Архангеле Гаврииле. Здесь расположено несколько двухэтажных зданий, оформленных в едином венецианском стиле. Некоторые дома украшают фигурки животных и птиц. А также скульптура "Йошкина кошка".
Благовещенская башня
© iStock.com / JackFБлаговещенская башня и собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Йошкар-Оле
© iStock.com / JackF
Благовещенская башня и собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Йошкар-Оле
Благовещенская башня в Йошкар-Оле имеет высоту 55 метров. Часы на фасаде здания в точности повторяют форму курантов Спасской башни Московского Кремля. Она входит в состав архитектурного ансамбля, созданного в честь престольного праздника Богородицы, куда также включены скульптура Архангела Михаила, статуя Богородицы и Храм Благовещения. Напротив Благовещенской башни, по другую сторону Театрального моста, стоит подобие Боровицкой башни Кремля, которую назвали Спасской.
Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии
© iStock.com / KrimKateБлаговещенская башня и фонтан-памятник Архангелу Гавриилу на площади Республики и Пресвятой Девы Марии в Йошкар-Оле
© iStock.com / KrimKate
Благовещенская башня и фонтан-памятник Архангелу Гавриилу на площади Республики и Пресвятой Девы Марии в Йошкар-Оле
Это место является символом духовного наследия и веры. Она напоминает о религиозной и культурной значимости Богородицы и ее роли в жизни верующих. Центральной частью площади является фонтан со скульптурной композицией, изображающей Архангела Гавриила, который приносит благую весть Деве Марии о том, что она станет матерью Иисуса Христа.
Патриаршая площадь
Памятник Алексию II в Йошкар-Оле
Патриаршая площадь — популярное место не только у жителей, но и у гостей города Йошкар-Ола. Здесь установлен памятник патриарху Алексию II, императрице Елизавете Петровне, а также скульптура Петру и Февронии. На башне Патриаршей площади есть уникальные часы "12 апостолов". А еще с нее можно увидеть прекрасную панораму набережной Брюгге в датском стиле.
Площадь Оболенского-Ноготкова
© iStock.com / ArtyomMirniyПлощадь Оболенского-Ноготкова в Йошкар-Оле
© iStock.com / ArtyomMirniy
Площадь Оболенского-Ноготкова в Йошкар-Оле
Площадь Оболенского-Ноготкова окружена красивыми зданиями в венецианском стиле. В центре установлен 6-метровый бронзовый монумент Ивану Оболенскому-Ноготкову (первому официальному воеводе города). Рядом расположена копия московской Царь-пушки. На лицевом фасаде Национальной художественной галереи есть необычные часы, они корректируются сигналом со спутника, каждый час куранты раскрываются и разыгрывается мини-спектакль.
Бульвар Чавайна
© iStock.com / KrimKateБульвар Чавайна в Йошкар-Оле
© iStock.com / KrimKate
Бульвар Чавайна в Йошкар-Оле
Бульвар Чавайна представляет собой пешеходную зону от набережной Брюгге до городского национального парка. Неспешно прогуливаясь по бульвару Сергея Чавайна (названному в честь классика марийской литературы), туристы могут отдохнуть на лавочках, увидеть великолепные фонтаны и насладиться зелеными насаждениями. А еще пересечь реку Малая Кокшага и осмотреть обе части города со стороны реки.
Колесо обозрения
© iStock.com / MordolffПарк культуры и отдыха в Йошкар-Оле
© iStock.com / Mordolff
Парк культуры и отдыха в Йошкар-Оле
Колесо обозрения высотой 40 метров установлено в Центральном парке культуры и отдыха. Этот аттракцион — отличная возможность насладиться панорамными видами города с высоты птичьего полета.
Йошкин кот
Недалеко от площади Оболенского-Ноготкова на скамейке у Марийского государственного университета сидит один из главных символов Йошкар-Олы — Йошкин кот.
"Памятник появился в 2011 году. А после на площади Пресвятой Девы Марии появился и памятник его подружке. По городской традиции нужно присесть рядом с котом, потереть его нос и загадать желание", — говорит Анна Ваганова.
Фонтан "В космос"
Фонтан "В космос" представляет собой композицию из нескольких струй, символизирующих ракету, взлетающую в космическое пространство. Выполнен в современном стиле, эффект светящейся ракеты добавляет атмосфере мистики и магии в ночное время. Эта композиция стала популярным местом среди жителей города и туристов, площадкой для фотосессий, особенно вечером, когда освещение создает впечатляющие эффекты.
Национальная художественная галерея
© iStock.com / KrimKateНациональная художественная галерея в Йошкар-Оле
© iStock.com / KrimKate
Национальная художественная галерея в Йошкар-Оле
Это центральная выставочная площадка города, где представлены народные костюмы, вышивка, украшения, живопись. Натерритории также проходят выставки российских и зарубежных авторов, работает виртуальный филиал Государственного Русского музея.
Музеи
В Йошкар-Оле есть несколько интересных музеев, посвященных народным сказкам, истории и археологии, а также музей ГУЛАГа. Здесь посетители могут познакомиться с культурой, историей и традициями Марий Эл, лучше понять и оценить значимость народной культуры и исторических событий.
Музей народной сказки
В Музее народной сказки все экспонаты расположены под открытым небом. Сказочные герои позволяют детям и взрослым погрузиться в волшебный мир и узнать больше о разнообразных персонажах.
Музей сказки в Йошкар-Оле
Музей истории и археологии Республики Марий Эл
Музей истории и археологии Республики Марий Эл знакомит туристов с историей и археологическими находками, свидетельствующими о древних цивилизациях, проживавших на ее территории.
Национальный музей Республики Марий Эл им. Евсеева
Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева — крупнейший исторический музей республики, где можно узнать о богатом наследии и культуре марийского народа. Здесь представлено собрание экспозиций, посвященных культуре, истории, традициям и жизни марийцев.
Музей ГУЛАГа
Марийский Мемориальный народный музей истории ГУЛАГа расположен в здании бывшей политической тюрьмы и представляет экспозиции, документы и экспонаты, которые помогают посетителям понять судьбы людей, пострадавших от репрессий и преследований.
Театры
Театры Йошкар-Олы предлагают разнообразные творческие программы и представления, фестивали и другие театральные события, чтобы зрители могли насладиться широким спектром театральных жанров.
Республиканский театр кукол
Это архитектурное сооружение внешне похоже на сказочный замок. В кукольном театре еженедельно организуют детские выступления — спектакли по мотивам средневековых преданий и легенд. На территории есть музей, детское кафе, комната для развлечений. А неподалеку расположен красивый каскадный фонтан.
Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева
Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева (известного марийского композитора) является одним из ведущих театров Республики Марий Эл. Представляет широкий спектр классических и современных оперных и балетных произведений, мюзиклов. Зрители имеют возможность окунуться в мир искусства, насладиться оперными и балетными представлениями, музыкой, танцами и обогатить свой культурный опыт.
Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана
Марийскому национальному театру драмы имени М. Шкетана, названному в честь выдающегося марийского писателя, уже более 100 лет. Для зрителей представлен широкий спектр классических и современных пьес, комедий и драматических спектаклей, которые идут на марийском языке с синхронным переводом.
Марийский театр юного зрителя
Марийский театр юного зрителя — важный культурный центр в регионе, который воспитывает любовь к искусству и его понимание у молодого поколения. Здесь проходят спектакли для детей разных возрастов. Посещение увлекательных постановок открывает детям и подросткам новые горизонты, развивает их воображение и творческие способности.
CC BY-SA 4.0 / Petr Vasiliev / Республиканский театр юного зрителя, город Йошкар-Ола (cropped)Марийский театр юного зрителя
Марийский театр юного зрителя
Парки и сады
Парки и сады в городе — обширная территория для отдыха и прогулок. В них есть живописные аллеи, лавочки для отдыха, цветочные клумбы, детские и спортивные площадки, места для отдыха на свежем воздухе, неспешных прогулок, фотосессий и познания растительного мира.
Парк Победы
Крупный городской парк Победы расположен в центре города и является популярным местом для отдыха и прогулок среди местных жителей и туристов. Здесь есть прогулочные аллеи и зеленые газоны, идеальные для пеших прогулок и пикников, а еще детские и спортивные площадки, аттракционы, фонтаны и кафе. На территории парка также расположены памятники и монументы, посвященные участникам Великой Отечественной войны, и Вечный огонь. Уютное место, где можно провести время с семьей и друзьями.
Ботанический сад-институт ПГТУ
Чтобы отключиться от рабочих будней и максимально расслабиться отлично подойдет прогулка по Ботаническому саду ПГТУ. Здесь можно посмотреть розарий, дендрарий, лабораторию тропических и субтропических растений. Сад принадлежит институту, который занимается сбором флоры из разных уголков мира, ведет образовательную деятельность, является научной площадкой Поволжского государственного технологического университета. В фондах сада числится около 6000 экземпляров растений.
Соборы и храмы
Соборы и храмы в Йошкар-Оле отражают богатую историю и религиозную традицию региона. Они не только являются объектами паломничества для верующих, но и привлекают туристов своей красотой, архитектурным могуществом и атмосферой.
Собор Благовещения Богородицы — главный храм Йошкар-Олинской и Марийской митрополии. Он впечатляет своей изысканной архитектурой.Фасады собора украшены мозаичными иконами на сюжеты жизни и деяний девы Марии.
Собор Воскресения Христовастарейший на марийских землях. Он построен в 1759 году и служит местом поклонения и молитвы для верующих. Известен своей красотой и величием, воплощает характерные черты русского стиля. Внешнее оформление, фрески и иконы в интерьере вызывают восторженные взгляды у туристов.
Церковь Пресвятой Троицы была построена в 1736 году и представляет собой одну из самых древних церквей в Йошкар-Оле. Но новое здание церкви имеет мало общих черт с первоначальным обликом.
© iStock.com / KrimKateЦерковь Пресвятой Троицы в Йошкар-Оле
© iStock.com / KrimKate
Церковь Пресвятой Троицы в Йошкар-Оле
Собор Вознесения Господня представляет собой объект культурного наследия, который имеет федеральное значение. Служит местом встречи и вдохновения для верующих и паломников. Здание имеет красивую белоснежную фасадную отделку и выразительные детали,
Экскурсии
Город предлагает множество возможностей для изучения его культуры, истории и достопримечательностей. Осмотреть их можно как за неспешной прогулкой, так и с воды — прокатиться по реке Малая Кокшага на лодке или катамаране. Выбрать экскурсию по личным предпочтениям.
Маршрут на 1-2 дня
Центр Йошкар-Олы прекрасен в любое время года. Обязательно стоит прогуляться по набережной Брюгге с домиками во фламандском стиле, сделать красивые фото и затем отправиться к Благовещенской башне с копией кремлевских курантов, выйти на площадь Оболенского-Ноготкова со зданием национальной галереи. Затем прийти к памятнику Йошкину коту, чтобы потереть ему нос и прошептать заветное желание. Любители культурных мероприятий могут посетить театральное представление или сходить в оперу и балет, чтобы услышать французский орган с потрясающим старинным звуком, а вечером вернуться в центр за красивыми фотографиями и романтичной прогулкой.
Куда сходить с ребенком
Отправляться в Йошкар-Олу можно всей семьей, здесь есть интересные места для активного и культурного отдыха с юными путешественниками. Если запланирована поездка с детьми, можно вместе погулять на набережных, отправиться в парк отдыха на аттракционы, посетить театр кукол. Анна Ваганова советует добавить в маршрут Музей народной сказки под открытым небом. Это часть дома лётчика в отставке Сергея Слесарева, стараниями которого фасад здания украсили скульптурами героев различных сказок. Многие — из произведений Пушкина и Крылова.
"Здесь не нужен билет и все осмотреть можно совершенно бесплатно. В салоне оптики находится музей очков, который тоже во многом уникален. На небольшой площади собрано множество экспонатов", — поясняет эксперт.
Музей очков в Йошкар-Оле
Куда сходить с девушкой
В Йошкар-Оле много интересные мест для романтических прогулок и встреч.
Можно прогуляться по набережной или одному из городских парков, насладиться свежим воздухом и красивыми пейзажами. Вместе посетить музеи, концерты или спектакли, чтобы больше узнать о культуре и истории республики Марий Эл. Провести романтический ужин в кафе или ресторане и отведать блюда национальной марийской кухни.
Где вкусно поесть
Республика Марий-Эл имеет уникальную национальную кухню. В Йошкар-Оле много ресторанов и кафе, где кушанья готовят по старинным рецептам. Сюда нередко совершаются увлекательные гастрономические туры из различных городов России.
На первое можно отведать супы на мясном или овощном бульоне или подкоголи, они схожи с варениками. Их готовят с говядиной, свининой, картофелем, щукой, творогом, грибами. Или полан лем — сладкий супчик с ягодами калины. На второе — умбалеш куктымо — жаркое с картофелем и рыбой в сливках, а также нужгол котлет — местные котлеты из щуки. Востребованы и блюда из дичи: зайчатины, медвежатины, конины, кабанятины и лосятины. На десерт предлагают мороженое с сиропами, пряники и коман-мелна — знаменитый трехслойный блин, а также лепешки, ватрушки, печенья, пирожки.
Где остановиться
Самый распространенный вариант размещения — апартаменты и квартиры посуточной аренды. Цены на проживание в гостиницах Йошкар-Олы приемлемые — в среднем около 2000 рублей за ночь в номере на двоих, в хостеле — от 600 рублей за ночь. Чтобы все достопримечательности были в шаговой доступности лучше снимать жилье в центре, в районе набережных Брюгге и Амстердам, бульвара Чавайна и Вознесенской улицы.
Советы туристам
Ознакомиться с городскими достопримечательностями, погрузиться в культуру и историю, отведать местную кухню можно самостоятельно за один день или обратиться к гиду. Обязательно стоит совершить пешую прогулку по центральной части города и сделать фото с известными памятниками.