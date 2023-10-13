https://ria.ru/20231013/yoshkar-ola-1902637374.html

Йошкин кот и набережная Брюгге: что посмотреть в Йошкар-Оле в 2023 году

Достопримечательности Йошкар-Олы 2023: что посмотреть за 1-2 дня, куда сходить, фото

Йошкин кот и набережная Брюгге: что посмотреть в Йошкар-Оле в 2023 году

Город Йошкар-Ола с необычными архитектурными сооружениями, памятниками и скульптурами удивляет туристов, которые приезжают сюда не только летом. Что посмотреть... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T19:54

2023-10-13T19:54

2023-10-13T19:54

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йошкар-ола

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маршруты - туризм

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Город Йошкар-Ола с необычными архитектурными сооружениями, памятниками и скульптурами удивляет туристов, которые приезжают сюда не только летом. Что посмотреть самостоятельно за 1-2 дня, достопримечательности и увлекательные экскурсии - 2023, куда сходить с детьми и как спланировать свой маршрут, описание и фото города, — в материале "РИА Новости".Достопримечательности Йошкар-ОлыСтолица республики Марий Эл Йошкар-Ола входит в список исторических городов России. Этот живописный населенный пункт находится на берегу реки Малая Кокшага. Здесь расположены различные памятники — императорским особам, писателям, котам и т.п. Есть аналог Московского Кремля, а ещё набережные "как в Брюгге и Амстердаме", где можно рассмотреть площадь Сан-Марко с Дворцом дожей, баварский замок Нойшванштайн и многое другое."Это необычный и пёстрый город. Здесь очень много лесов и рощ, а исторических памятников почти нет. Вместо них собраны копии известных достопримечательностей России и Европы. Из-за этого его даже прозвали "столица архитектурных подделок". Например, здесь можно увидеть Красную площадь в миниатюре — на противоположных берегах реки Малой Кокшаги стоят копии Спасской и Благовещенской башен", — комментирует Анна Ваганова, ведущий маркетолог тревел-сервиса Купибилет.Как добраться до Йошкар-ОлыСуществует несколько способов добраться до Йошкар-Олы: на поезде, самолете, автобусе, автомобиле. Перед путешествием важно проверить расписание транспорта, учесть погодные условия и возможные задержки, особенно в зимний сезон.По мнению Анны Вагановой, проще всего добраться до Йошкар-Олы самолетом. Из Москвы и Санкт-Петербурга есть прямые рейсы, полет занимает в среднем 1,5-2 часа. Из аэропорта до центра города можно доехать всего за 10-15 минут на пригородном автобусе или такси."Конечно, можно и поездом, и на машине, но это будет очень долгая поездка. Например, из Москвы до автовокзала Йошкар-Олы ходит только фирменный поезд "Марий Эл". Путь занимает 14-15 часов", — уточняет эксперт.Что посмотреть в Йошкар-ОлеВсе достопримечательности Йошкар-Олы находятся так близко к друг к другу, что их можно осмотреть за пару дней.Царевококшайский кремльВ 2009 году на месте старинной деревянной крепости был построен комплекс "Царевококшайский Кремль". В нем открыт музей археологических находок, где собрана коллекция артефактов, найденных во время раскопок в городе и связанных с этнической и культурной историей марийского народа. Рядом с Царевококшайским кремлем расположен памятник царю Федору Иоанновичу по указу которого и был основан город.Набережные Брюгге и АмстердамДля прогулок Анна Ваганова советует выбрать одну из набережных — Брюгге или Амстердам. Набережная Брюгге, которая тянется вдоль берегов Малой Кокшаги от Вознесенского до Театрального моста, отсылает к фламандскому стилю. Здесь все напоминает страны северной Европы — трехэтажные домики из красного кирпича с шпилями и лепниной."Лучше прогуляться по ней вечером, когда включается подсветка. Дома же на набережной Амстердам — бордового оттенка и стоят по обе стороны от центральной постройки — Театра юного зрителя. На фасаде здания можно рассмотреть фигуры персонажей детской литературы", — говорит эксперт.Воскресенская набережнаяВоскресенская набережная расположена в центральной части города, на берегу реки Малой Кокшаги. Это одна из популярных и живописных набережных в городе иотличное место для прогулок, где можно увидеть красивейший Благовещенский и Воскресенский соборы, Троицкую и Елизаветинскую часовни, а также несколько интересных памятников, в том числе Гоголю, Пушкину и его герою Онегину, монумент царю Федору Иоанновичу и создателям славянской азбуки Кириллу и Мефодию.Архангельская слободаАрхангельская слобода названа в память об Архангеле Гаврииле. Здесь расположено несколько двухэтажных зданий, оформленных в едином венецианском стиле. Некоторые дома украшают фигурки животных и птиц. А также скульптура "Йошкина кошка".Благовещенская башняБлаговещенская башня в Йошкар-Оле имеет высоту 55 метров. Часы на фасаде здания в точности повторяют форму курантов Спасской башни Московского Кремля. Она входит в состав архитектурного ансамбля, созданного в честь престольного праздника Богородицы, куда также включены скульптура Архангела Михаила, статуя Богородицы и Храм Благовещения. Напротив Благовещенской башни, по другую сторону Театрального моста, стоит подобие Боровицкой башни Кремля, которую назвали Спасской.Площадь Республики и Пресвятой Девы МарииЭто место является символом духовного наследия и веры. Она напоминает о религиозной и культурной значимости Богородицы и ее роли в жизни верующих. Центральной частью площади является фонтан со скульптурной композицией, изображающей Архангела Гавриила, который приносит благую весть Деве Марии о том, что она станет матерью Иисуса Христа.Патриаршая площадьПатриаршая площадь — популярное место не только у жителей, но и у гостей города Йошкар-Ола. Здесь установлен памятник патриарху Алексию II, императрице Елизавете Петровне, а также скульптура Петру и Февронии. На башне Патриаршей площади есть уникальные часы "12 апостолов". А еще с нее можно увидеть прекрасную панораму набережной Брюгге в датском стиле.Площадь Оболенского-НоготковаПлощадь Оболенского-Ноготкова окружена красивыми зданиями в венецианском стиле. В центре установлен 6-метровый бронзовый монумент Ивану Оболенскому-Ноготкову (первому официальному воеводе города). Рядом расположена копия московской Царь-пушки. На лицевом фасаде Национальной художественной галереи есть необычные часы, они корректируются сигналом со спутника, каждый час куранты раскрываются и разыгрывается мини-спектакль.Бульвар ЧавайнаБульвар Чавайна представляет собой пешеходную зону от набережной Брюгге до городского национального парка. Неспешно прогуливаясь по бульвару Сергея Чавайна (названному в честь классика марийской литературы), туристы могут отдохнуть на лавочках, увидеть великолепные фонтаны и насладиться зелеными насаждениями. А еще пересечь реку Малая Кокшага и осмотреть обе части города со стороны реки.Колесо обозренияКолесо обозрения высотой 40 метров установлено в Центральном парке культуры и отдыха. Этот аттракцион — отличная возможность насладиться панорамными видами города с высоты птичьего полета.Йошкин котНедалеко от площади Оболенского-Ноготкова на скамейке у Марийского государственного университета сидит один из главных символов Йошкар-Олы — Йошкин кот."Памятник появился в 2011 году. А после на площади Пресвятой Девы Марии появился и памятник его подружке. По городской традиции нужно присесть рядом с котом, потереть его нос и загадать желание", — говорит Анна Ваганова.Фонтан "В космос"Фонтан "В космос" представляет собой композицию из нескольких струй, символизирующих ракету, взлетающую в космическое пространство. Выполнен в современном стиле, эффект светящейся ракеты добавляет атмосфере мистики и магии в ночное время. Эта композиция стала популярным местом среди жителей города и туристов, площадкой для фотосессий, особенно вечером, когда освещение создает впечатляющие эффекты.Национальная художественная галереяЭто центральная выставочная площадка города, где представлены народные костюмы, вышивка, украшения, живопись. Натерритории также проходят выставки российских и зарубежных авторов, работает виртуальный филиал Государственного Русского музея.МузеиВ Йошкар-Оле есть несколько интересных музеев, посвященных народным сказкам, истории и археологии, а также музей ГУЛАГа. Здесь посетители могут познакомиться с культурой, историей и традициями Марий Эл, лучше понять и оценить значимость народной культуры и исторических событий.Музей народной сказкиВ Музее народной сказки все экспонаты расположены под открытым небом. Сказочные герои позволяют детям и взрослым погрузиться в волшебный мир и узнать больше о разнообразных персонажах.Музей истории и археологии Республики Марий ЭлМузей истории и археологии Республики Марий Эл знакомит туристов с историей и археологическими находками, свидетельствующими о древних цивилизациях, проживавших на ее территории.Национальный музей Республики Марий Эл им. ЕвсееваНациональный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева — крупнейший исторический музей республики, где можно узнать о богатом наследии и культуре марийского народа. Здесь представлено собрание экспозиций, посвященных культуре, истории, традициям и жизни марийцев.Музей ГУЛАГаМарийский Мемориальный народный музей истории ГУЛАГа расположен в здании бывшей политической тюрьмы и представляет экспозиции, документы и экспонаты, которые помогают посетителям понять судьбы людей, пострадавших от репрессий и преследований.ТеатрыТеатры Йошкар-Олы предлагают разнообразные творческие программы и представления, фестивали и другие театральные события, чтобы зрители могли насладиться широким спектром театральных жанров.Республиканский театр куколЭто архитектурное сооружение внешне похоже на сказочный замок. В кукольном театре еженедельно организуют детские выступления — спектакли по мотивам средневековых преданий и легенд. На территории есть музей, детское кафе, комната для развлечений. А неподалеку расположен красивый каскадный фонтан.Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика СапаеваМарийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева (известного марийского композитора) является одним из ведущих театров Республики Марий Эл. Представляет широкий спектр классических и современных оперных и балетных произведений, мюзиклов. Зрители имеют возможность окунуться в мир искусства, насладиться оперными и балетными представлениями, музыкой, танцами и обогатить свой культурный опыт.Марийский национальный театр драмы им. М. ШкетанаМарийскому национальному театру драмы имени М. Шкетана, названному в честь выдающегося марийского писателя, уже более 100 лет. Для зрителей представлен широкий спектр классических и современных пьес, комедий и драматических спектаклей, которые идут на марийском языке с синхронным переводом.Марийский театр юного зрителяМарийский театр юного зрителя — важный культурный центр в регионе, который воспитывает любовь к искусству и его понимание у молодого поколения. Здесь проходят спектакли для детей разных возрастов. Посещение увлекательных постановок открывает детям и подросткам новые горизонты, развивает их воображение и творческие способности.Парки и садыПарки и сады в городе — обширная территория для отдыха и прогулок. В них есть живописные аллеи, лавочки для отдыха, цветочные клумбы, детские и спортивные площадки, места для отдыха на свежем воздухе, неспешных прогулок, фотосессий и познания растительного мира.Парк ПобедыКрупный городской парк Победы расположен в центре города и является популярным местом для отдыха и прогулок среди местных жителей и туристов. Здесь есть прогулочные аллеи и зеленые газоны, идеальные для пеших прогулок и пикников, а еще детские и спортивные площадки, аттракционы, фонтаны и кафе. На территории парка также расположены памятники и монументы, посвященные участникам Великой Отечественной войны, и Вечный огонь. Уютное место, где можно провести время с семьей и друзьями.Ботанический сад-институт ПГТУЧтобы отключиться от рабочих будней и максимально расслабиться отлично подойдет прогулка по Ботаническому саду ПГТУ. Здесь можно посмотреть розарий, дендрарий, лабораторию тропических и субтропических растений. Сад принадлежит институту, который занимается сбором флоры из разных уголков мира, ведет образовательную деятельность, является научной площадкой Поволжского государственного технологического университета. В фондах сада числится около 6000 экземпляров растений.Соборы и храмыСоборы и храмы в Йошкар-Оле отражают богатую историю и религиозную традицию региона. Они не только являются объектами паломничества для верующих, но и привлекают туристов своей красотой, архитектурным могуществом и атмосферой.Собор Благовещения Богородицы — главный храм Йошкар-Олинской и Марийской митрополии. Он впечатляет своей изысканной архитектурой.Фасады собора украшены мозаичными иконами на сюжеты жизни и деяний девы Марии.Собор Воскресения Христовастарейший на марийских землях. Он построен в 1759 году и служит местом поклонения и молитвы для верующих. Известен своей красотой и величием, воплощает характерные черты русского стиля. Внешнее оформление, фрески и иконы в интерьере вызывают восторженные взгляды у туристов.Церковь Пресвятой Троицы была построена в 1736 году и представляет собой одну из самых древних церквей в Йошкар-Оле. Но новое здание церкви имеет мало общих черт с первоначальным обликом.Собор Вознесения Господня представляет собой объект культурного наследия, который имеет федеральное значение. Служит местом встречи и вдохновения для верующих и паломников. Здание имеет красивую белоснежную фасадную отделку и выразительные детали,ЭкскурсииГород предлагает множество возможностей для изучения его культуры, истории и достопримечательностей. Осмотреть их можно как за неспешной прогулкой, так и с воды — прокатиться по реке Малая Кокшага на лодке или катамаране. Выбрать экскурсию по личным предпочтениям.Маршрут на 1-2 дняЦентр Йошкар-Олы прекрасен в любое время года. Обязательно стоит прогуляться по набережной Брюгге с домиками во фламандском стиле, сделать красивые фото и затем отправиться к Благовещенской башне с копией кремлевских курантов, выйти на площадь Оболенского-Ноготкова со зданием национальной галереи. Затем прийти к памятнику Йошкину коту, чтобы потереть ему нос и прошептать заветное желание. Любители культурных мероприятий могут посетить театральное представление или сходить в оперу и балет, чтобы услышать французский орган с потрясающим старинным звуком, а вечером вернуться в центр за красивыми фотографиями и романтичной прогулкой.Куда сходить с ребенкомОтправляться в Йошкар-Олу можно всей семьей, здесь есть интересные места для активного и культурного отдыха с юными путешественниками. Если запланирована поездка с детьми, можно вместе погулять на набережных, отправиться в парк отдыха на аттракционы, посетить театр кукол. Анна Ваганова советует добавить в маршрут Музей народной сказки под открытым небом. Это часть дома лётчика в отставке Сергея Слесарева, стараниями которого фасад здания украсили скульптурами героев различных сказок. Многие — из произведений Пушкина и Крылова."Здесь не нужен билет и все осмотреть можно совершенно бесплатно. В салоне оптики находится музей очков, который тоже во многом уникален. На небольшой площади собрано множество экспонатов", — поясняет эксперт.Куда сходить с девушкойВ Йошкар-Оле много интересные мест для романтических прогулок и встреч.Можно прогуляться по набережной или одному из городских парков, насладиться свежим воздухом и красивыми пейзажами. Вместе посетить музеи, концерты или спектакли, чтобы больше узнать о культуре и истории республики Марий Эл. Провести романтический ужин в кафе или ресторане и отведать блюда национальной марийской кухни.Где вкусно поестьРеспублика Марий-Эл имеет уникальную национальную кухню. В Йошкар-Оле много ресторанов и кафе, где кушанья готовят по старинным рецептам. Сюда нередко совершаются увлекательные гастрономические туры из различных городов России.На первое можно отведать супы на мясном или овощном бульоне или подкоголи, они схожи с варениками. Их готовят с говядиной, свининой, картофелем, щукой, творогом, грибами. Или полан лем — сладкий супчик с ягодами калины. На второе — умбалеш куктымо — жаркое с картофелем и рыбой в сливках, а также нужгол котлет — местные котлеты из щуки. Востребованы и блюда из дичи: зайчатины, медвежатины, конины, кабанятины и лосятины. На десерт предлагают мороженое с сиропами, пряники и коман-мелна — знаменитый трехслойный блин, а также лепешки, ватрушки, печенья, пирожки.Где остановитьсяСамый распространенный вариант размещения — апартаменты и квартиры посуточной аренды. Цены на проживание в гостиницах Йошкар-Олы приемлемые — в среднем около 2000 рублей за ночь в номере на двоих, в хостеле — от 600 рублей за ночь. Чтобы все достопримечательности были в шаговой доступности лучше снимать жилье в центре, в районе набережных Брюгге и Амстердам, бульвара Чавайна и Вознесенской улицы.Советы туристамОзнакомиться с городскими достопримечательностями, погрузиться в культуру и историю, отведать местную кухню можно самостоятельно за один день или обратиться к гиду. Обязательно стоит совершить пешую прогулку по центральной части города и сделать фото с известными памятниками.

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йошкар-ола

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

йошкар-ола, марийский государственный университет, государственный русский музей, туризм, маршруты - туризм