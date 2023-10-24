https://ria.ru/20231024/ufa-1904927015.html

Уфа - город на холмах: что посмотреть и куда сходить в столице Башкирии

Достопримечательности Уфы: куда сходить и что посмотреть самостоятельно в городе

Уфа - город на холмах: что посмотреть и куда сходить в столице Башкирии

Уфа — один из старейших городов Урала, который славится своей многонациональностью и богатым культурным наследием. Что посмотреть в столице Башкирии в 2023... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-24T16:28

2023-10-24T16:28

2023-10-25T12:25

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Уфа — один из старейших городов Урала, который славится своей многонациональностью и богатым культурным наследием. Что посмотреть в столице Башкирии в 2023 году, куда можно сходить в городе и окрестностях: достопримечательности и интересные места; в какое время года лучше ехать, где остановиться на ночлег, вкусно и сытно поесть, что привезти из сувениров, — в материале РИА Новости.Достопримечательности УфыУфа — столица Башкирии, город-миллионник с богатой историей. Он лежит на возвышенностях полуострова между рекой Уфой и рекой Белой.Здесь множество исторических памятников, которые несут на себе отпечаток прошлого, современных арт-пространств и зеленых зон.Как добраться до УфыДобраться до столицы Башкортостана можно по автодорогам, например, из Москвы до Уфы есть две федеральные трассы: М-7 "Волга" и М-5 "Урал", на машине дорога займет порядка 20 часов. По железной дороге (из Москвы ходят два поезда, примерно 22-24 часа в пути), но удобнее всего, конечно, самолетом — от Москвы до Уфы можно долететь примерно за 2 часа. Международный аэропорт имени Мустая Карима несколько лет назад был признан лучшим в стране."Авиасообщение Москва-Уфа состоит из 37 рейсов, 10 полетов осуществляется каждый день и 27 по особому графику", – поясняет Ильдар Биккузин, посол гостеприимства Республики Башкортостан, туроператор. Стоимость авиабилетов туда-обратно в среднем 10 000 рублей на одного человека.Что посмотреть и где погулять в Уфе 2023В Уфе много архитектурных и исторических достопримечательностей, музеев, галерей и арт-пространств, а также богатое природное наследие.Основные достопримечательностиЧтобы почувствовать любой город первым делом, конечно же, стоит отправиться в его центр. Здесь в исторической части Уфы расположена Верхнеторговая площадь. "Раньше тут находился базар — сначала уличный, а затем — крытые торговые ряды. Теперь площадь полностью реконструирована и обрела современный вид. Она популярна у местных жителей и туристов, так как рядом находятся многие известные городские достопримечательности, театры, крупные учебные заведения, рестораны и кафе", — комментирует Анна Ваганова, ведущий маркетолог тревел-сервиса Купибилет.Неподалеку есть городской центр "Арт-квадрат", где сохранилась историческая застройка 19-го и начала 20-го веков. Раньше тут были купеческие лавки и дома, типографии, мастерские и даже первый в городе кинотеатр. Теперь же квартал переделали в культурное пространство с галереями, творческими студиями, магазинами, художественными салонами, уютными кафе и ресторанами. Здесь очень оживленно, часто проходят культурные мероприятия и всегда можно найти, чем заняться.Памятник Салавату Юлаеву — визитная карточка города, именно его чаще всего изображают на открытках и магнитиках, которые приобретают гости Уфы на память о визите в столицу Башкирии.Интересные местаСад Салавата Юлаева — один из самых старых парков Уфы, открытый в 1900 году. Он располагается на высоком склоне горы. Здесь часто собираются и горожане и туристы, т.к. это очень спокойное место, где приятно прогуливаться по аллеям в любое время года и любоваться городом со смотровых площадок. В парке их три и все они обустроены ажурными беседками с отличными видами на реку Белую и мост через нее.Фонтан "Семь девушек" расположен в историческом центре Уфы. Анна Ваганова советует прийти к нему вечером, когда включается яркая и разноцветная подсветка. Свое название фонтан получил в честь башкирской легенды о семи сестрах, которые попали в плен во время набега, но предпочли неволе смерть в водах глубокого озера. В самом сквере по вечерам можно часто послушать живую музыку.Памятник клещу. "Возле посольства уральских гор, есть единственный в мире памятник из чистого серебра, который стоит прямо на улице, это "клещ Валера"", - рассказывает Раис Габитов, амбассадор Башкирии, блогер, сторонник экотуризма и активного отдыха. Самый маленький в стране памятник появился в Уфе в октябре 2020 года. На постаменте размещена надпись "Я просто, как и ты, хочу жить!".Частный музей современного искусства "дом Карлссона"находится на крыше обычного жилого дома.Эксперт советует заглянуть и в "Музей археологии и этнографии", тот самый, что на новой тысячной купюре, там представлена коллекция сарматского золота.Мастерская национальной кухни "Бишбармак" —идеальное место для тех, кто хочет углубиться в башкирскую культуру и традиции через гастрономический опыт. А также прекрасная возможность провести время с семьей или друзьями, принять участие в мастер-классах, насладиться атмосферой гостеприимства и вкусами башкирской кухни.Мечеть-медресе "Ляля-Тюльпан". "Еще одно знаковое место. Она, правда, расположена не в центре, а в северной части Уфы, на въезде в Черниковку. Но два высоких белых минарета мечети, увенчанных красными бутонами тюльпанов, видны из разных точек города. Высота минаретов "Ляля-Тюльпан" составляет 53 метра. В Уфе можно найти 22 храма различных религий, в Башкортостане мирно проживают мусульмане, католики, баптисты, православные, протестанты, иудеи, старообрядцы", — говорит Оксана Шустикова, директор по развитию российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Парки, сады и скверыУфа считается одним из самых зеленых городов России. Среди природных достопримечательностей популярен Висячий камень. "Выступ над рекой Белой раньше был гораздо крупнее, здесь находилось древнее поселение, потом — губернаторская усадьба. Но в восьмидесятых годах прошлого века выступ обрушился в реку. И теперь на том, что осталось, фотографируются туристы. Здесь лучше быть осторожным, неясно, когда Висячий камень захочет снова обрушиться", — отмечает Оксана Шустикова.Парк имени Лесоводов Башкирии эксперты IBC Corporate Travel рекомендуют посетить в летний сезон, он находится в юго-восточной части города, в районе Зеленой рощи. Парк опоясывают ухоженные дорожки, а внутри расположена пикниковая зона с мангалами, а также небольшой зоопарк с самыми различными животными: начиная от коз и енотов, заканчивая кабанами и медведями.Рядом также находится Уфимский лимонарийи Ботанический сад-институт."Зимой гости Уфы могут прямо в черте города прокатиться на горных лыжах в Olympic Park’е или в горнолыжном комплексе "Ак Йорт", а любители менее экстремальных видов спорта порадуются возможности встать на коньки на площади перед гостиным двором", — отмечают специалисты.Музеи и театрыНа центральной улице Ленина расположен Театр оперы и балета и поблизости работает большинство музеев города, в том числе Национальный музей республики Башкортостан. В Театральном сквере в сезон бьет красивый фонтан "Семь девушек" со своей трагической легендой.Главные театры города, в которых можно найти постановки и русской и зарубежной классики, современной и национальной драматургии перечислила Анна Ваганова:Национальный музей Республики Башкортостан – один из старейших музеев России, рассказывает историю башкирского народа.Музей археологии и этнографии представляет собой комплекс археологических и этнографических собраний Института этнологических исследований Уфимского научного центра РАН. Его посетители смогут узнать много нового о богатой истории и культуре жителей этой местности.Музей полярников им. В.И. Альбанова знакомит посетителей с историей участия легендарного исследователя Арктики Валериана Ивановича Альбанова и других уроженцев республики в завоеваниях и подвигах по освоению Севера.Помимо исторических музеев, есть и парочка необычных.Лимонарий — целая оранжерея, где выращивают лимоны различных сортов. Планетарий — познавательно-развлекательный музей ждет всех, кто хочет посмотреть на звёзды. Мягкие удобные кресла и интересные сеансы про историю космоса."И детям, и взрослым будет интересно в интерактивном музее занимательных наук "Интеллектус". Тот самый случай, когда можно и даже нужно трогать экспонаты, потому что там наглядно показывают хитрости оптических иллюзий, природных явлений и законов физики", — говорит Анна Ваганова.Красивые места в окрестностях УфыОдним из красивых мест за пределами Уфы, по мнению Юлии Малецкой, является Павловское водохранилище. От города его отделяют более трех часов дороги, но зато пейзажи привлекают настоящих ценителей природной красоты.Раис Габитов советует съездить на Шихан Торатау, это гора древний палеориф и погулять по Южно уральской тропе, которая проходит по самым красивым горным вершинам Южного Урала.Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru среди достопримечательностей за пределами столицы выделяет национальный парк "Башкирия". Ежегодно его территорию посещают десятки тысяч человек. Самые привлекательные места для туристов — реки Белая и Нугуш, Нугушское и Юмагузинское водохранилища, Кутукское урочище."Стоит посетить также башкирский Стоунхендж — так называют небольшое село Ахуново в Учалинском районереспублики. Возникло оно ещё в XVIII веке, как пограничный пост на границе с Россией, но мир заговорил об Ахуново только в конце ХХ-го, когда здесь был открыт мегалитический комплекс, проще говоря, древнейшая обсерватория", — говорит Оксана Шустикова.Самым красивым водопадом в республике считается Атыш в Белорецком районе республике, а самой красивой горой — Иремель, на которую в древние времена запрещалось забираться обычным людям.Ильдар Биккузин рекомендует к посещению:Куда сходить с детьмиЮным горожанам и туристам в Уфе предлагаются различные формы досуга для всех возрастных категорий. Для прогулок на свежем воздухе всей семьей подойдут многочисленные уфимские парки: парк культуры и отдыха "Кашкадан", парк им. Якутова, парк Аксакова, парк аттракционов "Волшебный мир", также игровые и развлекательные центры, зоопарки, спортивные объекты, мастерские, музеи, планетарий и многое другое."Сыграть на бутылкофоне, порисовать пантографом или спирографом, увидеть звук и обратную сторону Луны, потрогать кипящую воду и не обжечься, запустить ракету... Всё это детям и не только предлагает музей занимательных наук "Интеллектус". Он открылся в Уфе совсем недавно, но уже известен за пределами города и здесь всегда многолюдно", – говорит Оксана Шустикова.Экскурсии и развлеченияСтолица Башкирии предлагает множество экскурсий и развлечений для туристов всех возрастов и интересов: знакомство с культурой и историей местного населения, экскурсии по историческим местам, организация отдыха в горах, экотуризм, рыбалка и охота, туры с посещением гор, озер и водопадов.Достопримечательности как природные, так и исторические есть в самом городе и за его пределами. Традиционные башкирские деревни позволят познакомиться с местной культурой и традициями, народными ремеслами, попробовать национальную кухню, узнать о местных обычаях.Ильдар Биккузин рекомендует туры от туроператоров Башкирии, которые могут предложить вам интересные и разнообразные путешествия — Сулейман-тревел, Башадвенчер, 100 троп, Тархан.Эксперт советует посетить мастер-классы по национальным музыкальным инструментам, костюму и кухне в Мастерской национальной кухни "Бишбармак". Это уникальная возможность погрузиться в башкирскую культуру и традиции. Участники могут не только научиться новым навыкам, но и получить незабываемые впечатления.Самостоятельный маршрут по Уфе за 1 деньПланируя самостоятельную экскурсию по Уфе, команда IBC Corporate Travel рекомендует:Ильдар Биккузин советует такой индивидуальный маршрут: Гостиный двор — АРТ квадрат — памятник Салавату Юлаеву — музей археологии и этнографии — кулинарная студия "Бишбармак" — музей Карлсона на крыше.Национальная кухня и рестораныЗа последние несколько лет в Уфе появилось большое количество ресторанов с самой различной кухней. Основная часть этих заведений, по словам Юлии Малецкой, располагается в культурном центре Уфы под названием "Арт-квадрат", в самом центре города."Это целый квартал, выделенный под концертные площадки под открытым небом со множеством ресторанов, кафе и баров. По выходным здесь проходят различные музыкальные и танцевальные городские события, а летом пространство становится буквально ежедневным местом встречи для резидентов и гостей города", — говорит эксперт.Говоря о национальной кухне, стоит отметить такие заведения:Где остановитьсяУфа — не самый обычный по ландшафту город. Если смотреть по карте, то он занимает узкое вытянутое пространство в длину где-то 60 километров, а ширина в самом узком районе не достигает 4 километров. В городе большой выбор отелей, есть бюджетные хостелы, апартаменты. Останавливаться можно как в историческом центре, так и в новых гостиницах в разных районах города, которые были построены в связи с проведением саммитов ШОС и БРИКС в 2015 году.Тройка полюбившихся туристам отелей по данным агентства IBC Corporate Travel выглядит так:По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ, средняя стоимость ночи проживания в Уфе в ноябре будет составлять 2585 рублей при средней продолжительности поездки 6 дней.Когда лучше ехатьВ разное время года Уфа по-своему прекрасна, поэтому однозначного ответа, в какое время года приехать в столицу Башкирии не существует. Она привлекательна и для зимних поездок, и для летних путешествий.По мнению Оксаны Шустиковой, директора по развитию сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, лучше всего отправляться в Уфу, начиная с мая. В это время, когда уже сошла весенняя грязь и солнце не только светит, но и греет."Хорошо здесь и летом — Уфа очень "зеленый" город и воздух здесь чистый. В июне температура воздуха комфортна для прогулок по окрестностям, в июле и августе вполне можно загорать. В сентябре начинается бархатный сезон, а в октябре уже может выпасть первый снег", — говорит эксперт.В холодное время года здесь огромный выбор горнолыжных курортов и трасс разного уровня, как для профессионалов, так и для новичков. В частности, горнолыжный комплекс "Ак-Йорт" — две основные трассы по 450 м, учебная трасса в 100 м и две тюбинговых."А также "Олимпик Парк" — здесь тренируются спортсмены, иногда часть трасс в обычные дни может быть закрыта для посетителей, но в выходные они свободны. В черте города есть трассы и для любителей неспешных лыжных прогулок. Например, в парке им. Якутова", — поясняет Анна Ваганова.На чем передвигаться по городуВ столице Башкирии нет метро, но при этом хорошо развита система наземного транспорта. Троллейбусы, трамваи и автобусы доставляют туристов и жителей города из одной точки в другую. При этом даже самый длинный маршрут займет не более часа. Можно воспользоваться услугами такси и каршеринга.Что привезти из сувенировТуристы привозят из Уфы башкирский мёд и чак-чак, изделия из бересты, сосуды и керамические поделки, кукол в национальных костюмах, книги народных башкирских сказок. Также можно приобрести в качестве презента сувениры с символикой Уфы и Башкирии или национальную атрибутику: курай — башкирскую флейту и тюбетейку — башкирский головной убор, а также платки, шали, нагрудник, местные бальзамы и травяные сборы.Советы туристамПеред поездкой стоит изучить местные традиции и обычаи. Башкирская культура богата и интересна, и знание о ней поможет сделать поездку еще более осмысленной и увлекательной. Если самостоятельно планировать маршрут, то следует составить план достопримечательностей, чтобы максимально использовать время в городе.Не только в его черте, но и в окрестностях расположено множество природных парков и озер, где можно провести время на свежем воздухе.Ильдар Биккузин рекомендует:

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

уфа, туризм, достопримечательности, еда, музеи, парки, общественный транспорт