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Биография Владимира Сальдо

Биография Владимира Сальдо - РИА Новости, 23.09.2023

Биография Владимира Сальдо

Владимир Васильевич Сальдо родился 12 июня 1956 года в селе Жовтневое (Николаевская область, Украинская ССР). РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T11:57

2023-09-23T11:57

2023-09-23T12:01

справки

херсонская область

владимир сальдо

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Владимир Васильевич Сальдо родился 12 июня 1956 года в селе Жовтневое (Николаевская область, Украинская ССР).В 1978 году окончил Криворожский горнорудный институт по специальности "промышленное и гражданское строительство". Кандидат экономических наук.С 1978 по 2001 год работал в тресте "Херсонбуд" (в российском варианте – "Херсонпромстрой"), в том числе главным инженером и начальником монтажно-строительного управления.В 1981-1986 годах находился в командировке в Монголии, где работал военным советником.С 1998 по 2001 год – депутат Херсонского городского совета.В 2001 году присоединился к пророссийской Партии регионов.В 2001-2002 годах – зампредседателя Херсонской областной государственной администрации по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.С 2002 по 2012 год занимал пост городского головы (мэра) Херсона. Трижды избирался жителями города на прямых выборах. Был признан лучшим городским головой Украины в рамках общенациональной программы "Человек года – 2008".С 2012 по 2014 год – народный депутат Украины от Партии регионов. В Верховной раде занимал пост зампредседателя комитета по вопросам строительства, градостроения, ЖКХ и региональной политики. После Евромайдана не смог переизбраться и вошел в партию "Наш край".В октябре 2015 года снова выдвинулся на выборы главы Херсона. В первом туре показал второй результат, набрав 16,8% голосов. Перед вторым туром снял свою кандидатуру, заявив о политическом давлении со стороны соперников.В феврале 2016 года прошел в горсовет Херсона от партии "Наш край".В 2020 году Сальдо снова выдвинулся в мэры Херсона от собственной партии "Блок Владимира Сальдо". Он набрал 32,97% и проиграл выборы. Но его партия прошла в Херсонский городской совет с 11,75% голосов.24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе нее вооруженные силы РФ взяли под контроль всю Херсонскую область.В марте 2022 года Владимир Сальдо стал одним из создателей Комитета спасения за мир и порядок, сформированного общественными деятелями Херсонской области.26 апреля 2022 года Сальдо был назначен главой пророссийской военно-гражданской администрации Херсонской области.23-27 сентября 2022 года в Херсонской области состоялся референдум, в ходе которого 87,05% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ.30 сентября 2022 года в Москве Владимир Сальдо принял участие в церемонии подписания договора о вхождении Херсонской области в состав РФ в качестве ее нового субъекта.4 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Сальдо врио губернатора Херсонской области.4 августа 2023 года партия "Единая Россия" выдвинула Владимира Сальдо кандидатом на должность главы Херсонской области.Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (2022).Женат, есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

справки, херсонская область , владимир сальдо