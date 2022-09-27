22:08 27.09.2022 (обновлено: 06:39 28.09.2022)
Вхождение в состав России поддержали более 87 процентов херсонцев
ЦИК подсчитал 100% голосов: вхождение в Россию поддержали 87,05% процента херсонцев
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРегистрация избирателей на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне
Регистрация избирателей на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне. Архивное фото
ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. По результатам подсчета 100% голосов избирателей, принявших участие в референдуме в Херсонской области, 87,05% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ, результаты голосования были озвучены на заседании избирательной комиссии Херсонской области.
"На вынесенный на референдуме вопрос "Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образование Херсонской областью самостоятельного государства и вхождение его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации" ответили "Да" 497051 (87,05%) участник референдума. Что составляет более 50% от числа участников референдума. Считать вопрос, в поддержку которого проголосовало более половины участников референдума включённых в списке, одобренным", - сказала на заседании председатель областной избирательной комиссии Марина Захарова.
Вчера, 20:43Случаи признания присоединения территорий
По данным областного избиркома, участие в референдуме в Херсонской области приняли 571001 человек, что составляет 76,86% от списочного состава избирателей области.
Члены комиссии единогласно проголосовали за признание референдума состоявшимся и утвердили результаты голосования.