https://ria.ru/20220927/referendum-1819932551.html

Вхождение в состав России поддержали более 87 процентов херсонцев

Вхождение в состав России поддержали более 87 процентов херсонцев - РИА Новости, 28.09.2022

Вхождение в состав России поддержали более 87 процентов херсонцев

По результатам подсчета 100% голосов избирателей, принявших участие в референдуме в Херсонской области, 87,05% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-27T22:08

2022-09-27T22:08

2022-09-28T06:39

политика

россия

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

украина

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ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. По результатам подсчета 100% голосов избирателей, принявших участие в референдуме в Херсонской области, 87,05% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ, результаты голосования были озвучены на заседании избирательной комиссии Херсонской области."На вынесенный на референдуме вопрос "Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образование Херсонской областью самостоятельного государства и вхождение его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации" ответили "Да" 497051 (87,05%) участник референдума. Что составляет более 50% от числа участников референдума. Считать вопрос, в поддержку которого проголосовало более половины участников референдума включённых в списке, одобренным", - сказала на заседании председатель областной избирательной комиссии Марина Захарова.По данным областного избиркома, участие в референдуме в Херсонской области приняли 571001 человек, что составляет 76,86% от списочного состава избирателей области.Члены комиссии единогласно проголосовали за признание референдума состоявшимся и утвердили результаты голосования.

https://ria.ru/20220927/territorii-1819917526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, украина