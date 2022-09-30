https://ria.ru/20220930/kreml-1820585295.html

Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прибыли в Кремль

Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прибыли в Кремль - РИА Новости, 30.09.2022

Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прибыли в Кремль

Глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и глава администрации Запорожской... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:59

2022-09-30T13:59

2022-09-30T14:00

владимир путин

денис пушилин

леонид пасечник

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

референдум

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий прибыли на церемонию подписания договоров о вхождении в состав РФ, которая пройдет при участии президента России Владимира Путина в Георгиевском зале Кремля, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в пятницу Путин также проведет встречу с главами освобожденных территорий.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Ранее сообщалось, что Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.

https://ria.ru/20220930/donetsk-1820564549.html

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Владимир Лаврентьев

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