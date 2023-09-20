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Во Вьетнаме назвали национальные блюда, которые могут шокировать туристов

Во Вьетнаме назвали национальные блюда, которые могут шокировать туристов - РИА Новости, 20.09.2023

Во Вьетнаме назвали национальные блюда, которые могут шокировать туристов

Во вьетнамской кухне есть несколько блюд, которые стоит употреблять с осторожностью из-за их необычного вкуса, ингредиентов или внешнего вида, рассказал РИА... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T03:46

2023-09-20T03:46

2023-09-20T03:46

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Во вьетнамской кухне есть несколько блюд, которые стоит употреблять с осторожностью из-за их необычного вкуса, ингредиентов или внешнего вида, рассказал РИА Новости директор по продажам и маркетингу отеля Regent Phu Quoc на острове Фукуок Бастьен Пюшо.Например, балют — оплодотворенное утиное яйцо, которое варят 15 минут и едят без скорлупы с листьями лаксы (кориандра), тонко нарезанным имбирем и щепоткой соли и перца. Еще яйцо можно обжарить с острым тамариндовым соусом, пастой таро или потушить с листьями полыни. Каждый метод приготовления делает вкус необычным.Черный пудинг, который еще называют кровавым, готовят из крови животных (например, лебедей, уток, коров, коз). В нее добавляют рыбный соус или слегка подсоленную воду. Во время подготовки пуддинга кровь смешивается с фаршем, хрящами, травами и обжаренным арахисом — для усиления запаха. Блюдо подают в качестве закуски с базиликом, периллой и бренди.Паста из ферментированных креветок с добавлением соли имеет ярко выраженный сиреневый цвет и сильный запах. Ее используют как соус, дополнение к закускам из баклажана и вермишели, приправу к мясным блюдам.Кокосовые черви — личинки жуков-муравьев с мягким, молочным телом. Их внешний вид может отпугивать, но они богаты белком. Обычно живых кокосовых червей моют и подают в миске с рыбным соусом чили.Моллюски-черви, напоминающие дождевых, но с множеством ног, обитают преимущественно в солоноватой воде. Их собирают в конце сентября и обычно обжаривают с яйцами или солью.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, вьетнам, рецепты, туристы, еда