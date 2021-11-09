Правильный тартар: тонкости приготовления мясной закуски

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Тартар — холодная закуска из сырого мяса или рыбы, которую часто путают с одноименным соусом. О том, как появилось это блюдо, как правильно его приготовить в домашних условиях и пошаговые рецепты с фото — в материале РИА Новости.

Тартар

Чаще всего, когда слышат это название, вспоминают одноименный соус. Это неудивительно — популярное дополнение к блюду из маринованных огурцов, вареных желтков и горчицы снискало заслуженную популярность.

Но большинство кулинаров под тартаром в первую очередь понимают мясное блюдо (преимущественно из сырой говядины). Оно, как правило, выступает в роли сытной закуски.

Кроме того, это слово означает стиль приготовления — ингредиенты нарезают кубиками, причем обязательно острыми ножами, затем смешивают, выкладывают на тарелку с помощью формовочного кольца и подают на стол.

История блюда

Существует множество версий происхождения этой мясной закуски, но в большинстве случаев ее появление связывают с кулинарными обычаями кочевников. Татаро-монголы, предпочитавшие есть мясо сырым, готовили блюдо таким образом — кусок клали под седло и отправлялись в путь. За продолжительное время пребывания на солнце мясо успевало подвялиться и размягчиться. Затем вырезку подсаливали и съедали, даже не слезая с лошади.

Бытует версия, что французы переняли идею блюда у татар, усовершенствовав способ подачи, и потому тартар принято считать французской холодной закуской.

Ингредиенты

Сейчас существует много вариаций тартара, потому круг ингредиентов достаточно широк. Но в качестве самых популярных выступают:

— сырое мясо (говядина, телятина, оленина, баранина, конина);

сырое мясо (говядина, телятина, оленина, баранина, конина); — рыба и морепродукты (тунец, лосось, сельдь, семга, креветки, хамачи);

рыба и морепродукты (тунец, лосось, сельдь, семга, креветки, хамачи); — овощи, фрукты и ягоды (тыква, кабачки, клубника);

овощи, фрукты и ягоды (тыква, кабачки, клубника); — грибы (шампиньоны, лисички) и т.д.

Приготовление

Многие гурманы ценят это блюдо за его естественный вкус. А этого можно добиться только с помощью свежих ингредиентов и отсутствия тепловой обработки. Для приготовления берется, к примеру, говядина в виде нежной вырезки (как вариант — лопатка или мякоть бедра) — главное, чтобы мясо было мягким и могло легко жеваться в сыром виде.

Стоит учесть самый важный нюанс в приготовлении — ни в коем случае нельзя использовать мясорубку (она разрушает структуру волокон, тем самым меняя вкус блюда). Подходят только острые ножи, причем лучше, если их будет два (сразу в правой и левой руке). Измельчают мясо чаще кубиками, но можно сильно не переживать за фактуру, т.к. единственный критерий — мелко порубленные кусочки.

Что касается дополнительных ингредиентов, в своем историческом виде блюдо не миксуется с овощами, достаточно добавить соль по вкусу и немного оливкового масла.

Популярные рецепты

Самый популярный рецепт тартара — это блюдо из говядины в его первозданном виде, но с добавлением некоторых ингредиентов современной кулинарии (яиц, лука, маринованных огурцов, масел и т.д.). Также тартар готовят из тунца, креветок, шампиньонов и т.д.

Классический тартар из говядины Категория Закуска Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 400-450 г говядина 1 шт. маринованные огурцы 1 шт. лук репчатый по вкусу соевый соус по вкусу соль по вкусу перец по вкусу зелень по вкусу оливковое масло 1 шт. яичный желток Пищевая ценность порции Калорийность 202 ккал Приготовление 1 Нарезать лук и маринованные огурцы. 2 Вымыть и просушить мясо. 3 Очистить мясо от прожилок и пленок, затем нарезать маленькими кубиками или кусочками. 4 Смешать основной ингредиент с луком, соусом, перцем и солью. 5 Сформировать мясную шайбу руками или с помощью специального кольца на тарелке. 6 На каждую шайбу положить сырой желток. 7 Украсить рубленной зеленью, огурцами и подать к столу.

Тартар из тунца Категория Закуска Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 1 ч. Ингредиенты 300 г филе тунца 1 шт. лимон 1 шт. авокадо по вкусу зеленый лук по вкусу кунжутное масло по вкусу соль по вкусу перец Пищевая ценность порции Калорийность 144 ккал Приготовление 1 Промыть филе тунца и просушить. 2 Нарезать его кубиками. 3 Добавить к рыбе соль, перец и масло по вкусу. 4 Убрать маринованного тунца в холодильник на полчаса. 5 Тем временем нарезать авокадо кубиками и выложить на дно тарелки. 6 Сверху выложить рыбу. 7 Украсить зеленью по вкусу и сбрызнуть лимоном.

Тартар из семги Категория Закуска Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 300 г семга 1 шт. лук-шалот 1-2 шт. зубчик чеснока по вкусу соус табаско по вкусу оливковое масло 1/2 шт. лимон по вкусу соль по вкусу перец по вкусу зелень Пищевая ценность порции Калорийность 229 ккал Приготовление 1 Промыть семгу, очистить от кожицы и просушить. 2 Нарезать мелко рыбу, лук и чеснок. 3 Смешать все ингредиенты. 4 Выложить на тарелку и украсить зеленью.

Тартар из креветок Категория Закуска Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 200 г очищенные креветки 1 г авокадо 1 шт. лук-шалот 3 шт. помидор для украшения по вкусу соус табаско по вкусу оливковое масло 1 шт. лимон по вкусу соль по вкусу перец по вкусу петрушка Пищевая ценность порции Калорийность 102 ккал Приготовление 1 Подготовить креветки — промыть, очистить, просушить и мелко нарезать. 2 Нарезать мелко лук, зелень и авокадо. 3 Смешать все ингредиенты. 4 Выложить на тарелку и украсить тонко нарезанными помидорами.

Тартар из бычка с лисичками Категория Закуска Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 100 г мясо бычка по вкусу оливковое масло 60 г лисички 1 шт. маринованный огурец по вкусу хлебцы по вкусу руккола 2 шт. помидор по вкусу соль по вкусу перец 10 г лук-шалот по вкусу соус табаско 1 шт. яичный желток по вкусу зелень Пищевая ценность порции Калорийность 220 ккал Приготовление 1 Нарезать лук и маринованные огурцы. 2 Вымыть и просушить мясо. 3 Очистить мясо от прожилок и пленок, затем нарезать маленькими кубиками или кусочками. 4 Лисички промыть и обжарить на растительном масле. 5 Смешать мясо с луком, соусом, желтком, перцем и солью. 6 Сформировать мясную шайбу руками или с помощью специального кольца на тарелке. 7 Сверху выложить грибы. 8 Украсить рубленной зеленью, огурцами и подать к столу с хлебцами.

© Фото : Анна Людковская Рыбные бургеры с азиатским соусом © Фото : Анна Людковская

Тартар из шампиньонов с картофелем Категория Закуска Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 60 г шампиньоны 30 г соус трюфельный 80 г картофельное пюре 6 г твердый сыр по вкусу оливковое масло по вкусу соль по вкусу перец по вкусу зелень Пищевая ценность порции Калорийность 190 ккал Приготовление 1 Приготовить трюфельный соус: смешать 25 г майонеза и 5 г трюфельной пасты. 2 На тарелку выложить картофельное пюре и сверху грибы в соусе. 3 Посолить по вкусу. 4 На тарелку выложить картофельное пюре и сверху грибы в соусе. 5 Сбрызнуть оливковым маслом. 6 Украсить натертым сыром и зеленью по вкусу.

Тартар из томилинской сельди Категория Закуска Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 100 г сельдь 50 г яблоко 20 г лук-шалот 20 г лук репчатый жареный по вкусу оливковое масло по вкусу соль по вкусу перец по вкусу укроп 8 г сладкий чили 6 г дижонская горчица Пищевая ценность порции Калорийность 190 ккал Приготовление 1 Сельдь промыть, просушить и мелко нарезать. 2 Измельчить яблоко и добавить к рыбе. 3 Смешать горчицу, соль, перец, масло и жареный лук и добавить к сельди с яблоком. 4 Выложить смесь на тарелку с помощью формы. 5 Украсить чили, луком-шалот и укропом. 6 К блюду можно также добавить гренки или хлебцы.

Тартар из хамачи Категория Закуска Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 60 г рыба хамачи 40 г тофу 20 г соус пирикара 10 г соевый соус 2 г сельдерей 1 г нори 2 г редис 40 г лук 10 г чеснок 2 г чили по вкусу соль по вкусу перец по вкусу укроп 2 г кунжутное масло 10 г яблочный уксус 8 г кунжут Пищевая ценность порции Калорийность 150 ккал Приготовление 1 Приготовить соус: измельчить в блендере до однородной массы яблочный уксус, соевый соус, лук и чеснок, кунжутное масло, тофу и кунжут. 2 Промыть и нарезать мелкими кубиками рыбу и смешать с соусом, при этом добавив соль и перец по вкусу. 3 Выложить на тарелку смесь с хамачи с помощью формы или просто руками, заправить соусом пирикара. 4 Украсить укропом, сельдереем, нори, редисом и чили.

С чем есть тартар

Тартар — это в первую очередь холодная закуска. Для такого нежного по текстуре блюда удачно подходят хрустящие гренки, хлебцы, чипсы или картошка фри с поджаристой корочкой. Многие кулинары рекомендуют есть тартар с пармезаном вприкуску, чтобы сделать вкус ярче.

Отличие от карпаччо и севиче

Классические рецепты тартара, карпаччо и севиче очень схожи в одном — не предусматривают предварительной термической обработки. Однако у них есть некоторые отличия:

— способ приготовления и подачи — тартар нарезается мелкими кусочками, в то время как в других закусках предусмотрены тонкие пласты мяса или рыбы;

способ приготовления и подачи — тартар нарезается мелкими кусочками, в то время как в других закусках предусмотрены тонкие пласты мяса или рыбы; — история возникновения — каждое блюдо различается своим происхождением;

история возникновения — каждое блюдо различается своим происхождением; — у тартара не так много вариаций приготовления, как, например, у севиче.

Советы кулинаров

Во время приготовления тартара кулинары рекомендуют придерживаться нескольких важных правил: