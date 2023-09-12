https://ria.ru/20230912/kim_chen_yn-1895667838.html

Биография Ким Чен Ына

Биография Ким Чен Ына - РИА Новости, 12.09.2023

Биография Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын родился 8 января 1982 года (согласно другим версиям – в 1983 или в 1984 году). Является младшим сыном Ким Чен Ира –лидера КНДР в 1994‑2011 РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T03:02

2023-09-12T03:02

2023-09-12T03:02

справки

пхеньян

ким чен ын

ким ир сен

ким е чжон

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149269/83/1492698305_90:533:2783:2048_1920x0_80_0_0_246fb1a18dae67df3f61b9051f4b9adc.jpg

Лидер КНДР Ким Чен Ын родился 8 января 1982 года (согласно другим версиям – в 1983 или в 1984 году). Является младшим сыном Ким Чен Ира –лидера КНДР в 1994‑2011 годах и внуком Ким Ир Сена – первого главы Северной Кореи (1972‑1994), основоположника доктрины "чучхе".В качестве его матери называют Ко Ён Хи, неофициальную жену руководителя КНДР. Она родилась в Японии, занималась балетным искусством и скончалась в 2004 году.Ким Чен Ын окончил международную школу в Берне (Швейцария). В школе он учился вместе с братом Ким Чен Чхолем и сестрой Ким Ё Чжон, однако, по сообщениям южнокорейских СМИ, дети Ким Чен Ира помимо школы там практически не выходили из дома, чтобы не попасть под влияние капитализма.Образование Ким Чен Ын продолжил в КНДР, учился в Университете имени Ким Ир Сена и Военном университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне.В 2006 году руководящим работникам Корейской народной партии были розданы значки с портретами Ким Чен Ына, что стало поводом для разговоров о том, что его готовят к наследованию.В апреле 2009 года Ким Чен Ын стал членом Государственного комитета обороны КНДР.28 мая 2009 года лидер КНДР Ким Чен Ир официально назначил Ким Чен Ына своим преемником. Уведомление о назначении официального наследника было направлено в зарубежные представительства Пхеньяна, а также руководству КНДР.27 сентября 2010 года стало известно, что Ким Чен Ыну присвоено звание генерала.29 сентября 2010 года СМИ сообщили, что он введен в состав ЦК правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) и назначен на пост вице‑председателя Центрального военного комитета партии. Назначение было произведено на первой за последние 44 года конференции ТПК.31 декабря 2011 года политбюро ЦК Трудовой партии Кореи официально назначило Ким Чен Ына верховным главнокомандующим вооруженными силами страны.11 апреля 2012 года Ким Чен Ын был назначен первым секретарем Трудовой партии Кореи (ТПК), председателем Центрального военного комитета партии. Он также вошел в состав политбюро ЦК ТПК и президиума политбюро.13 апреля 2012 года Верховное народное собрание (парламент) КНДР утвердило его на пост первого председателя Государственного комитета обороны КНДР.В июле 2012 года Ким Чен Ын стал маршалом Корейской народной армии (КНА). В мае 2016 года лидер КНДР Ким Чен Ын занял высший партийный пост председателя Трудовой партии Кореи (ТПК). Центральный Комитет ТПК также избрал Ким Чен Ына членом президиума политбюро ЦК. В январе 2021 года должность лидера КНДР Ким Чен Ына в Трудовой партии Кореи (ТПК) из председателя переименовали в генерального секретаря.29 июня 2016 года Ким Чен Ын возглавил новый орган власти в стране – Государственный совет. Сообщалось, что Госсовет заменил собой прежний Государственный комитет обороны страны.При Ким Чен Ыне особое внимание стало уделяться наращиванию ракетно-ядерного потенциала страны. Северная Корея сумела создать, испытать, а в некоторых случаях поставить на боевое дежурство самые разные типы ракет – малой, средней дальности, а также межконтинентальные. Также были испытаны ракеты малой дальности, способные выполнять маневры по уклонению от систем ПРО, – так называемые "Кимскандеры" или KN-23 – аналоги российских "Искандеров". КНДР испытывала как баллистические, так и крылатые ракеты большой дальности; активно внедряются как жидкотопливные, так и менее уязвимые для противника твердотопливные системы. При этом на многие из них, как было заявлено, можно установить и тактические ядерные боеголовки. Большое внимание было обращено на создание ракет различного типа базирования. В этой связи были произведены системы, которые можно запускать с мобильных пусковых установок, специальных поездов, подводных лодок, обычных стартовых площадок. Ведутся также работы по созданию гиперзвукового оружия.В законодательном плане положение о КНДР как о ядерной державе в апреле 2012 года было включено в Конституцию страны и в задачи развития страны, определенные на съезде партии. 8 сентября 2022 года на седьмой сессии Верхового народного собрания (ВНС) КНДР 14-го созыва был принят "Закон о политике КНДР в отношении ядерных вооруженных сил". Данный документ стал по сути полноценной ядерной доктриной Северной Кореи, в которой прописано, когда и при каких условиях Пхеньян предоставляет себе право воспользоваться ядерным оружием. Закон предусматривает в том числе и возможность нанесения превентивного ядерного удара в случае получения сведений о намерениях врага атаковать.В 2018-2019 годах КНДР и США на различных уровнях вели переговоры о снижении напряженности и нормализации отношений. Одним из главных инициаторов этого процесса был президент США Дональд Трамп. В рамках этих переговоров был проведен первый в истории саммит КНДР и США на высшем уровне. Кроме того, Трамп стал первым американским лидером, побывавшим на территории КНДР, – летом 2019 года он ненадолго пересек демаркационную линию. Параллельно с этим Пхеньян и Сеул установили дипломатическое общение и создали офис связи. Однако к концу 2019 года стало ясно, что переговоры между США и КНДР зашли в тупик из-за нежелания Вашингтона ослаблять санкционный режим в отношении Пхеньяна. Следом за этим постепенно были сведены на нет все достижения в межкорейском диалоге. Ким Чен Ын в 2019 году впервые посетил Россию. Во Владивостоке состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. В апреле 2020 года Ким Чен Ын длительное время не появлялся на публике. За это время в западных, южнокорейских и японских СМИ распространились слухи о проблемах со здоровьем или даже его возможной смерти. 1 мая после почти трехнедельного отсутствия Ким Чен Ын посетил церемонию открытия завода по производству удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхёнан-Намдо близ Пхеньяна. Его сопровождала Ким Ё Чжон, которой некоторые пророчат роль преемника северокорейского лидера.В августе 2020 года СМИ со ссылкой на данные южнокорейской разведки сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон. Отмечалось, что Ким Ё Чжон занимается общегосударственными делами. Кроме того, она отвечает за политику Пхеньяна в отношении Вашингтона и Сеула.Мировое сообщество обвиняет Ким Чен Ына в систематических нарушениях прав человека. Эксперты ООН заявляют о массовых убийствах, заключении в рабство, пытках, тюремных сроках, сексуальном насилии, принудительном переселении и похищениях людей внутри КНДР. Специальный докладчик ООН по вопросу прав человека в КНДР Томас Охеа Кинтана отмечает, что "ответственность за эти и другие преступления скорее всего лежат на руководстве страны". В мае 2020 года Ким Чен Ын был награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за вклад в увековечение памяти погибших и погребенных советских граждан в республике. В 2012 году Ким Чен Ын стал "Человеком года" по версии онлайн‑опроса читателей журнала Time, набрав более пяти с половиной миллионов голосов. Супруга северокорейского лидера Ли Соль Чжу (1985 года рождения) – выпускница университета имени Ким Ир Сена, известная в КНДР певица. Ее отец – преподаватель, мать – врач. По информации южнокорейских СМИ, лидер КНДР узаконил отношения с ней в 2009 году. По данным агентства Рёнхап, у пары трое детей, они родились в 2010, 2013 и 2017 годах.Дочь Ким Чжу Э в последнее время появляется на публике вместе с отцом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

пхеньян

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, пхеньян, ким чен ын, ким ир сен, ким е чжон, кндр (северная корея)