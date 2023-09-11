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В Петербурге медики спасли ребенку палец, который оторвало дверью в ТЦ - РИА Новости, 11.09.2023
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16:03 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/palets-1895608460.html
В Петербурге медики спасли ребенку палец, который оторвало дверью в ТЦ
В Петербурге медики спасли ребенку палец, который оторвало дверью в ТЦ - РИА Новости, 11.09.2023
В Петербурге медики спасли ребенку палец, который оторвало дверью в ТЦ
Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета восстановили палец пятилетнему мальчику, пострадавшему в одном из торговых РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:03
2023-09-11T16:03
здоровье - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета восстановили палец пятилетнему мальчику, пострадавшему в одном из торговых центров города, состояние ребенка в настоящее время стабильное, сообщает университет на сайте. Ребенка доставили в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 10 сентября. "У ребенка была травматическая ампутация сегмента фаланги указательного пальца левой руки. Травму юный житель Фрунзенского района получил в строительном магазине на Пулковском шоссе: мальчик засунул руку в дверной проем женского туалета, в этот момент одна из посетительниц резко закрыла дверь", - говорится в сообщении. Врачи Педиатрического университета восстановили палец мальчику. "Сегмент фаланги был фактически отчленен, висел на кожном лоскуте. Мы выполнили хирургическую обработку раны и восстановили нормальную анатомию пальца. Потребовалась установка металлофиксатора", - отметил детский микрохирург Антон Волков, слова которого приводятся в сообщении. В настоящее время ребенок находится в отделении микрохирургии клиники университета. Его состояние стабильное. "Врачи делают все возможное, чтобы поврежденный фрагмент пальца благополучно прирос к окружающим тканям", - отмечается в сообщении.
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здоровье - общество, санкт-петербург
Здоровье - Общество, Санкт-Петербург
В Петербурге медики спасли ребенку палец, который оторвало дверью в ТЦ

В Петербурге медики восстановили мальчику палец, который оторвало дверью в ТЦ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета восстановили палец пятилетнему мальчику, пострадавшему в одном из торговых центров города, состояние ребенка в настоящее время стабильное, сообщает университет на сайте.
Ребенка доставили в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 10 сентября.
«
"У ребенка была травматическая ампутация сегмента фаланги указательного пальца левой руки. Травму юный житель Фрунзенского района получил в строительном магазине на Пулковском шоссе: мальчик засунул руку в дверной проем женского туалета, в этот момент одна из посетительниц резко закрыла дверь", - говорится в сообщении.
Врачи Педиатрического университета восстановили палец мальчику.
"Сегмент фаланги был фактически отчленен, висел на кожном лоскуте. Мы выполнили хирургическую обработку раны и восстановили нормальную анатомию пальца. Потребовалась установка металлофиксатора", - отметил детский микрохирург Антон Волков, слова которого приводятся в сообщении.
В настоящее время ребенок находится в отделении микрохирургии клиники университета. Его состояние стабильное. "Врачи делают все возможное, чтобы поврежденный фрагмент пальца благополучно прирос к окружающим тканям", - отмечается в сообщении.
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