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В Петербурге медики спасли ребенку палец, который оторвало дверью в ТЦ
В Петербурге медики спасли ребенку палец, который оторвало дверью в ТЦ - РИА Новости, 11.09.2023
В Петербурге медики спасли ребенку палец, который оторвало дверью в ТЦ
Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета восстановили палец пятилетнему мальчику, пострадавшему в одном из торговых РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:03
2023-09-11T16:03
2023-09-11T16:03
здоровье - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета восстановили палец пятилетнему мальчику, пострадавшему в одном из торговых центров города, состояние ребенка в настоящее время стабильное, сообщает университет на сайте. Ребенка доставили в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 10 сентября. "У ребенка была травматическая ампутация сегмента фаланги указательного пальца левой руки. Травму юный житель Фрунзенского района получил в строительном магазине на Пулковском шоссе: мальчик засунул руку в дверной проем женского туалета, в этот момент одна из посетительниц резко закрыла дверь", - говорится в сообщении. Врачи Педиатрического университета восстановили палец мальчику. "Сегмент фаланги был фактически отчленен, висел на кожном лоскуте. Мы выполнили хирургическую обработку раны и восстановили нормальную анатомию пальца. Потребовалась установка металлофиксатора", - отметил детский микрохирург Антон Волков, слова которого приводятся в сообщении. В настоящее время ребенок находится в отделении микрохирургии клиники университета. Его состояние стабильное. "Врачи делают все возможное, чтобы поврежденный фрагмент пальца благополучно прирос к окружающим тканям", - отмечается в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, санкт-петербург
Здоровье - Общество, Санкт-Петербург
В Петербурге медики спасли ребенку палец, который оторвало дверью в ТЦ
В Петербурге медики восстановили мальчику палец, который оторвало дверью в ТЦ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости.
Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета восстановили палец пятилетнему мальчику, пострадавшему в одном из торговых центров города, состояние ребенка в настоящее время стабильное, сообщает университет на сайте
.
Ребенка доставили в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 10 сентября.
«
"У ребенка была травматическая ампутация сегмента фаланги указательного пальца левой руки. Травму юный житель Фрунзенского района получил в строительном магазине на Пулковском шоссе: мальчик засунул руку в дверной проем женского туалета, в этот момент одна из посетительниц резко закрыла дверь", - говорится в сообщении.
Врачи Педиатрического университета восстановили палец мальчику.
"Сегмент фаланги был фактически отчленен, висел на кожном лоскуте. Мы выполнили хирургическую обработку раны и восстановили нормальную анатомию пальца. Потребовалась установка металлофиксатора", - отметил детский микрохирург Антон Волков, слова которого приводятся в сообщении.
В настоящее время ребенок находится в отделении микрохирургии клиники университета. Его состояние стабильное. "Врачи делают все возможное, чтобы поврежденный фрагмент пальца благополучно прирос к окружающим тканям", - отмечается в сообщении.
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