https://ria.ru/20230911/palets-1895608460.html

В Петербурге медики спасли ребенку палец, который оторвало дверью в ТЦ

В Петербурге медики спасли ребенку палец, который оторвало дверью в ТЦ - РИА Новости, 11.09.2023

В Петербурге медики спасли ребенку палец, который оторвало дверью в ТЦ

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета восстановили палец пятилетнему мальчику, пострадавшему в одном из торговых РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:03

2023-09-11T16:03

2023-09-11T16:03

здоровье - общество

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ca019175855614a2568debc19a425.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета восстановили палец пятилетнему мальчику, пострадавшему в одном из торговых центров города, состояние ребенка в настоящее время стабильное, сообщает университет на сайте. Ребенка доставили в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 10 сентября. "У ребенка была травматическая ампутация сегмента фаланги указательного пальца левой руки. Травму юный житель Фрунзенского района получил в строительном магазине на Пулковском шоссе: мальчик засунул руку в дверной проем женского туалета, в этот момент одна из посетительниц резко закрыла дверь", - говорится в сообщении. Врачи Педиатрического университета восстановили палец мальчику. "Сегмент фаланги был фактически отчленен, висел на кожном лоскуте. Мы выполнили хирургическую обработку раны и восстановили нормальную анатомию пальца. Потребовалась установка металлофиксатора", - отметил детский микрохирург Антон Волков, слова которого приводятся в сообщении. В настоящее время ребенок находится в отделении микрохирургии клиники университета. Его состояние стабильное. "Врачи делают все возможное, чтобы поврежденный фрагмент пальца благополучно прирос к окружающим тканям", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210818/dtp-1746189098.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, санкт-петербург