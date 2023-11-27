Лазерная коррекция зрения — об операции, противопоказаниях, последствиях

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Лазерная коррекция зрения позволяет избавиться от близорукости, дальнозоркости или астигматизма. Какие методики коррекции существуют, как проходит операция, показания и противопоказания к процедуре, отзывы экспертов, а также сколько стоит и можно ли сделать бесплатно — в материале РИА Новости.

Что такое лазерная коррекция зрения

Лазерная коррекция зрения — это вид хирургической операции, цель которой — восстановление зрительной функции у пациентов с патологией. Человек, прошедший такую процедуру, начинает лучше видеть за счет изменения формы роговицы — одной из естественных линз человеческого глаза.

Лазерная коррекция зрения считается одним из самых безопасных и эффективных методов лечения зрительных патологий и помогла отказаться от очков и контактных линз уже миллионам людей.

Виды и методики коррекции

Методики лазерной коррекции зрения совершенствуются благодаря возможностям оборудования нового поколения, чтобы дает возможность выбирать оптимальный вариант проведения процедуры с учетом всех особенностей зрительной системы конкретного пациента.

Методики лазерной коррекции зрения:

ФРК (PRK) — фоторефракционная кератэктомия;

ЛАСИК (LASIK) — лазерный кератомилез, на базе которого были придуманы фемтолазерное сопровождение коррекции зрения (Femto-LASIK, Фемто-ЛАСИК), персонализированное сопровождение лазерной коррекции зрения (Custom Vue, Super-LASIK, Супер-ЛАСИК), а также Пресби ЛАСИК (Presby LASIK);

Эпи ЛАСИК (Epi LASIK) — поверхностный лазерный кератомилез;

ЛАСЕК (LASEK) — лазерный эпителиальный кератомилез;

SMILE (СМАЙЛ) — фемтосекундная лазерная коррекция;

ФРК (PRK)

Фоторефракционная кератэктомия (ФРК) — способ коррекции зрения, когда лазерный луч воздействует непосредственно на внешнюю поверхность роговицы . При миопии (близорукости) центр ее становится более плоским, в случае гиперметропии (дальнозоркости) — более выпуклым, при астигматизме (отсутствии фокусной точки) — ровным и правильным. При операции меняется светопреломляющая способность роговицы, в результате чего улучшается зрение

ФРК является одним из самых ранних методов лазерного лечения зрения. Несмотря на то, что операция довольно агрессивна, врачи не могут совсем от нее отказаться. Дело в том, что в некоторых случаях только такая процедура является предпочтительной. Например, ФРК используют, когда у пациента тонкая роговица.

Процесс заживления тканей роговицы после такой процедуры довольно болезненный. Кроме того, вероятно помутнение роговицы после операции.

ЛАСИК (LASIK)

Лазерный кератомилез, он же ЛАСИК или LASIK, — это способ коррекции зрения, который в настоящее время считается самым популярным во всем мире. Первым делом, в ходе операции, производится обнажение внутренних слоев роговицы: хирургический инструмент — механический микрокератом — отделяет поверхностный слой роговицы и отгибает полученный "клапан". Затем эксимерный лазер начинает воздействовать на внутренние слои роговицы, изменяя ее форму. По окончании процедуры роговичный лоскут укладывается на место и надежно самогерметизируется, принимая нужную кривизну.

Неприятные ощущения в восстановительном периоде после ЛАСИКа минимальны.

Фемто ЛАСИК (Femto LASIK)

Фемтолазерное сопровождение коррекции зрения, оно же Femto-LASIK, Фемто-ЛАСИК — способ, который отличается от стандартного ЛАСИКа только тем, что роговичный лоскут по этой технологии срезается с помощью луча фемтосекундного лазера, а не механического микрокератома. Именно поэтому такую процедуру часто называют "Полностью лазерный ЛАСИК" — "All Laser LASIK".

Супер ЛАСИК (Super LASIK) или Custom Vue

Персонализированное сопровождение лазерной коррекции зрения (Custom Vue, Super-LASIK, Супер-ЛАСИК) — это корректировка формы роговицы на основании данных, полученных с помощью предварительного аберрометрического анализа. В процессе него учитываются все искажения, имеющиеся в оптической системе человека, автоматически определяется степень их влияния на качество зрения. По результатам анализа моделируется такая форма роговицы, которая максимально компенсирует все имеющиеся искажения. На основе этих данным специалисты проводят ЛАСИК.

Эпи-ЛАСИК (Epi LASIK)

Поверхностный лазерный кератомилез Эпи-ЛАСИК (Epi LASIK) — это методика, которая сочетает в себе преимущества ФРК и LASIK, в результате чего позволяет провести коррекцию зрения даже при недостаточной толщине роговицы. Вместо микрокератома, который используется для отделения поверхностного слоя роговицы, применяют эпикератом. Он отслаивает, а не разрезает эпителий.

ЛАСЕК (LASEK)

Лазерный эпителиальный кератомилез ЛАСЕК (LASEK) — это методика, которая также является модификацией фоторефракционной кератэктомии (ФРК). В ходе процедуры при помощи специального раствора отделяется и приподнимается эпителий, выполняющий роль роговичного лоскута.

Такой метод используется только по медицинским показаниям — при слишком маленькой толщине роговицы или определенных особенностях формы этой природной линзы оптической системы глаза. Также существует вероятность возникновения помутнений роговицы после операции.

Пресби ЛАСИК (Presby LASIK)

Пресби ЛАСИК (Presby LASIK — методика мультифокальной шлифовки роговицы посредством лазерного луча. Применяется для лечения пресбиопии (старческой дальнозоркости), когда пациент плохо видит мелкие предметы на близкой от глаз дистанции. А если недуг развивается на фоне близорукости, то человек вынужден пользоваться двумя парами очков.

В ходе операции по методике Presby LASIK роговице придается такая же форма, какую имеют мультифокальные линзы. Это обеспечивает пациенту полноценное зрение на близком и на дальнем расстоянии.

SMILE (ReLEx SMILE, СМАЙЛ)

ReLEx SMILE (СМАЙЛ) — это фемтосекундная лазерная коррекция зрения путем удаления лентикулы (фрагмента ткани роговицы) через малый разрез. Оболочке придается нужная форма без формирования клапана и его удаления.

Показания

Лазерная коррекция делается при следующих патологиях:

миопия — то есть близорукость;

гиперметропия — дальнозоркость;

астигматизм — нарушение фокусировки изображения;

пресбиопии (старческая дальнозоркость).

« Рекомендуется сделать операцию тем, кто плохо переносит исправление зрения контактными линзами и очками, людям с выраженным астигматизмом или большой разницей в величине близорукости или дальнозоркости между глазами. Часто от нарушений рефракции избавляются для того, чтобы полноценно выполнять профессиональные обязанности, пожарные, полицейские, военные, а также те, кто работает с мелкими деталями и опасными веществами. Екатерина Воронкова Офтальмохирург Офтальмохирург

Противопоказания к лазерной коррекции зрения

Противопоказания делятся на две группы: относительные и абсолютные. Первые — это временные препятствия, которые могут быть устранены:

возраст до 18 лет;

воспалительные процессы в органах зрения;

заболевания, из-за которых снижается иммунитет;

дистрофические изменения сетчатки глаза;

беременность и период лактации.

« Лазерную коррекцию зрения не рекомендуется также делать в период подготовки к беременности — за 6 месяцев до планируемого зачатия. Кроме того, стоит повременить с операцией и после родов, не проводить коррекцию в течение полугода после появления ребенка на свет. Екатерина Воронкова Офтальмохирург Офтальмохирург

Во время беременности вырабатывается гормон роста, или соматотропный гормон. Он действует не только на плод, но и на все структуры материнской ткани, в том числе на глазное яблоко, что может провоцировать ухудшение зрения, отметила врач-офтальмолог Мария Трубилина. Были случаи, когда после родов девушки, которых оперировали из-за стабильной близорукости, вновь сталкивались с проблемами.

— Чтобы совмещение (фокуса) было окончательным, важно, чтобы к моменту операции рост глаза был закончен. Поэтому коррекция зрения методом LASIK (эксимер-лазерная коррекция) делается после 18-20 лет, — поясняет офтальмолог Елена Егорова.

Абсолютными противопоказаниями являются:

сахарный диабет в развитой стадии;

ревматизм, ревматоидный артрит;

бронхиальная астма;

ВИЧ;

онкология;

отклонения психического и неврологического характера;

атрофия зрительного нерва, катаракта, глаукома (однако при некоторых стадиях болезней — разрешается);

кератоконус — заболевание, при котором роговица глаза выпячивается в виде конуса и истончается.

Также к противопоказаниям относят экзему и псориаз, однако щадящий метод LASEK позволяет успешно оперировать пациентов с такими заболеваниями, но в стадии ремиссии. А методику ReLEx SMILE применяют при синдроме "сухого глаза", хотя это заболевание является противопоказанием для большинства лазерных операций.

Как проходит операция

— Операция по коррекции зрения занимает 10-15 минут. В них входит подготовка к процедуре, сама операция — 5-7 минут, из которых 3-4 минуты работает лазер. Все происходит абсолютно безболезненно. Проводится местная анестезия обезболивающими каплями, — пояснила Екатерина Воронкова.

Последствия и реабилитация

Длительность и болезненность восстановительного периода после лазерной коррекции зрения зависит от нескольких факторов: особенностей пациента и его состояния, вида операционного вмешательства, соблюдения указаний специалиста.

К нормальным симптомам в периоде восстановления после процедуры офтальмологи относят слезотечение, покраснение, отеки, звездочки, блики, сухость глаз, чувство дискомфорта, затуманивание, ухудшение способности видеть в условиях плохой освещенности.

Как долго заживает роговица глаза

— Первичное заживление происходит в первые 3-4 часа после операции. Полное заживление роговицы — в течение месяца, — отметила эксперт.

Возможные осложнения

Среди вероятных осложнений: помутнение роговицы, астигматизм, двоение в глазах, снижение остроты зрения, инфекция, синдром сухого глаза и другие.

— Риск возникновения осложнений минимизируется, если врач учитывает показания и особенности пациента, а последний соблюдает все назначения после операции, — подчеркнула офтальмохирург.

Что нельзя делать после операции

Пациентам нельзя умываться и мыть голову в течение 3 дней, нужно избегать яркого света, а также контакта глаз с чрезмерно холодным или горячим воздухом. Важно исключить использование не только декоративной косметики для глаз, но и уходовой.

« — Первые сутки после операции нельзя тереть глаза, прикасаться к векам, а первую неделю нужно отказаться от посещения сауны, бани, бассейна. К обычному образу жизни можно вернуться через семь дней после процедуры, — пояснила Екатерина Воронкова.

Рекомендуется отказаться от употребления алкоголя на протяжении двух недель после операции. Также важно стараться не поднимать тяжести и минимизировать работу за монитором компьютера или телефоном.

Какие очки нужны после лазерной коррекции

— Сразу после операции по коррекции зрения нужны темные солнцезащитные очки. Они важны в первые сутки. Дальше пациент сам решает по самочувствию, нужны ли они ему, — отметила врач.

Когда полностью восстановится зрение

— Отеки проходят в течение 2-3 дней, острота зрения на оперированном глазу восстанавливается за 1-2 недели. Полное заживление — 1 месяц, — сказала медик.

Как меняется зрение после лазерной коррекции

— Острота зрения зависит от функциональной возможности сетчатки. Если до операции с максимальной оптической коррекцией — в очках или линзах — пациент видел на 100%, то после он получает свои запланированные 100% зрения, а зачастую даже и больше, — отметила офтальмохирург.

Плюсы и минусы

Лазерная коррекция зрения в настоящее время считается одним из самых безопасных и эффективных методов лечения зрительных патологий. Противопоказаний к процедуре не так уж и много, а осложнения при соблюдении всех правил бывают крайне редко.

— Лазерная коррекция зрения — это операция, которая проводится по желанию пациента. Если он не хочет носить любую оптическую коррекцию, он идет на процедуру. Кроме того, существуют медицинские показания, например, большая разница диоптрий между глазами, астигматизм больше трех диоптрий. В таких случаях пациент физически не может носить линзы и очки, а потому помочь ему хорошо видеть может только лазерная коррекция, — подчеркнула Екатерина Воронкова.

При этом, пациентам, которые не хотят проводить лазерную коррекцию или она им запрещена, врачи предлагают альтернативы, такие, как имплантация линзы, кератомия тангенциальная и дугообразная, рефракционный метод замены хрусталика или другие варианты хирургических операций. Также существуют ортокератологические линзы — жесткие газопроницаемые контактные линзы, которые используются во время сна и посредством запрограммированной перестройки эпителия роговицы улучшают остроту зрения.

Сколько стоит лазерная коррекция зрения

— Во все времена стоимость лазерной коррекции зрения близка к 1000 долларов. Стоимость варьируется в зависимости от степени нарушения зрения, методики и уровня клиники. Средняя цена — 45 тысяч рублей за один глаз, — отметила врач.

Можно ли сделать бесплатно по полису ОМС и ДМС

Некоторые клиники микрохирургии глаза оказывают услуги по полису ДМС — добровольного медицинского страхования. Обычно для получения процедуры бесплатно нужно связаться со страховым менеджером и врачом-куратором страховой организации и получить гарантийное письмо и направление на лечение в клинику, которая работает с системой ДМС.