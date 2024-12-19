https://ria.ru/20241219/privyazannost-1905336243.html

Тревожно-избегающий тип привязанности: признаки, влияние на отношения

Тревожно-избегающий тип привязанности в отношениях: что значит, признаки, причины и как избавиться

Тревожно-избегающий тип привязанности: признаки, влияние на отношения

Тревожно-избегающий тип привязанности – модель поведения, при которой партнер боится сближения. Как и почему он формируется и можно ли его изменить, какое... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:55:00+03:00

2024-12-19T15:55:00+03:00

2024-12-19T15:55:00+03:00

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Тревожно-избегающий тип привязанности – модель поведения, при которой партнер боится сближения. Как и почему он формируется и можно ли его изменить, какое влияние оказывает на дружеские и романтические отношения, как вести себя с людьми подобного типа, советы психологов, – в материале РИА НовостиТревожно-избегающий тип привязанности у людейТревожно-избегающий тип – одна из четырех основных моделей привязанностей, определенных британским психологом Джоном Боулби. Психологическое состояние, когда человек испытывает резкие перепады настроения, часто называют эмоциональными качелями."Когда говорят про тревожно-избегающий тип привязанности, то имеют в виду микс фаз тревоги за отношения и избегания их, то есть те самые качели с большой амплитудой", – комментирует Паулина Золотинская, полимодальный психолог.Поведение такого человека характеризуется избеганием близких эмоциональных связей, подавлением эмоций, а также страхом перед отказом или отвержением.Причины и как формируетсяОпределенный тип привязанности формируется на ранних этапах развития личности и зависит от способов взаимодействия ребенка с матерью или иным значимым взрослым. Ольга Постовалова, клинический психолог, считает, что основной причиной формирования подобного типа привязанности является неэмоциональная мать. Для ребенка критически важно наличие близких отношений, которое напрямую связано с возможностью выживания."Когда мать эмоционально черства, нечувствительна к потребностям ребенка, то он выбирает наименее для него травматичный способ общения с таким взрослым и как будто отстраняется, демонстрирует безразличие", – говорит Паулина Золотинская.Ребенок как будто теряет опору, не испытывает чувство защищенности, ощущает свою уязвимость перед миром, что в дальнейшем регулирует его социальные взаимодействия.Также у малыша возникают определенные схемы восприятия себя и мира вокруг. "Часто такие дети думают, что они недостойны внимания и любви, люди никогда не примут их", – поясняет Ольга Постовалова. – Они не испытывают сепарационной тревожности, спокойно реагируют на оставление с незнакомцем и не радуются возвращению матери. Как будто отстраняются, выстраивают границу между собой и другими, защищая свои раненые чувства".Отношения с матерью, по словам специалиста, чаще всего носят конфликтный характер, характеризуются отстаиванием своей независимости и самостоятельности. Во взрослом возрасте такие люди склонны сохранять жесткие границы, отделяться от других и иметь крайне напряженные отношения с родителями.ПризнакиПаулина Золотинская перечислила признаки, по которым можно определить личность с избегающим типом привязанности:Как влияет тревожно-избегающий тип привязанностиТревожно-избегающий тип привязанности может существенно влиять на жизнь и отношения человека в обществе, семье. Так как такие люди более осторожны с окружающими, боятся критики, предпочитают подавлять свои чувства и потребности, чтобы избежать возможных разногласий с другими людьми.На отношения мужчин и женщинБизнес-психолог, специалист по работе с тревогой Валерия Соколова отмечает, что такие люди могут испытывать трудности в создании и поддержании стабильных романтических отношений. Они часто быстро уходят при первых признаках проблем или конфликтов, избегая конфронтации и глубокой эмоциональной близости."Отношения с партнером носят характер отчужденности и независимости, близость обесценивается, ее потребность воспринимается как угроза. Вследствие этого люди с избегающим типом привязанности склонны либо к уходу от отношений, либо к частой смене партнера", – поясняет Ольга Постовалова.На дружбуВ дружеских отношениях человек с тревожно-избегающим типом привязанности может держать дистанцию, избегая глубоких и искренних разговоров. Такие люди часто стараются не показывать свою уязвимость близким и друзьям. Ольга Постовалова отмечает, что, как правило, с самого начала взаимодействия они ожидают отвержения, склонны интерпретировать поступки и слова других людей как враждебные, настроенные на осуждение и предательство.Как избавиться от тревожно-избегающего типа привязанностиТип привязанности человека не является неизменным и фиксированным на протяжении всей жизни. Люди могут развиваться и изменять свои поведенческие и эмоциональные реакции через терапию, осознание себя и своих эмоций, работу над собственными страхами и тревогами или другие формы поддержки, развивать более безопасные и здоровые отношения с другими."Главное – желание самого человека. Если он осознает для себя необходимость стабилизации своих состояний, то ему может помочь психолог, специализирующийся именно на работе с таким запросом. Прорабатываются детские травмы, идет работа с тревогой через гипноз, дыхательные практики и посредством других методик, все это соединяется в сложную систему координат, которая создается в каждом конкретном случае индивидуально", – отмечает Паулина Золотинская.По мнению Валерии Соколовой, работа с психотерапевтом может помочь понять корни проблемы и разработать стратегии преодоления этого типа привязанности. Важно стремиться к самопознанию, осознавать свои эмоции и чувства, а также учиться доверять другим."Терапия таких людей крайне длительна и не всегда результативна. Нужно понимать, что тип привязанности – часть структуры личности человека. Для ее изменения необходима высокая осознанность и готовность самого человека. Также их стремление избегать физических контактов, негативных мыслей и эмоций является препятствием в психотерапевтической работе", – уточняет Ольга Постовалова.Наиболее зарекомендовавшим себя методом является когнитивно-поведенческая терапия, направленная на изменение глубинных установок и шаблонов поведения.Что делать и как вести себя, если у партнера избегающий тип привязанностиНе стоит давить на партнера или требовать от него сразу же глубокой близости и открытости. Валерия Соколова советует проявлять терпимость и понимание, давать пространство и время, чтобы он мог адаптироваться. Открытое общение о чувствах и страхах также может помочь в создании доверительных отношений."В случае если партнер человека с избегающим типом привязанности обладает надежным или тревожно-амбивалентным типом привязанности, отношения станут чрезвычайно трудными и болезненными. С обеих сторон будет рождаться недоверие и непонимание смысла поступков", – говорит Ольга Постовалова.

https://ria.ru/20241219/psikhologiya-1903340339.html

https://ria.ru/20231006/privyazannost-1900950891.html

https://ria.ru/20231016/flegmatik-1903111936.html

https://ria.ru/20220317/stress-1778646165.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, психология, отношения, психолог, мужчины, женщины, дети