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Глава Новосибирской области лидирует на выборах с 75,13 процентами

Глава Новосибирской области лидирует на выборах с 75,13 процентами - РИА Новости, 10.09.2023

Глава Новосибирской области лидирует на выборах с 75,13 процентами

Действующий глава Новосибирской области Андрей Травников лидирует на выборах главы региона с 75,13% голосов, свидетельствуют данные облизбиркома после обработки РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:14

2023-09-10T20:14

2023-09-10T20:14

политика

новосибирская область

вологда

андрей травников

дмитрий савельев

единая россия

лдпр

кпрф

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НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Действующий глава Новосибирской области Андрей Травников лидирует на выборах главы региона с 75,13% голосов, свидетельствуют данные облизбиркома после обработки 80,82% протоколов. Травников ("Единая Россия") набирает 75,13% голосов, Роман Яковлев (КПРФ) - 11,03% голосов избирателей, Евгений Лебедев (ЛДПР) - 7,47% голосов, Владислав Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,38% голосов. "Пока предварительная явка составляет 30,89%", - сообщила журналистам глава облизбиркома Ольга Благо. На прошлых – досрочных выборах губернатора Новосибирской области 9 сентября 2018 года, в то время временно исполняющий обязанности губернатора, бывший мэр Вологды Андрей Травников ("Единая Россия") набрал 64,52% от общего количества голосов избирателей (405 722 голоса), победив со значительным отрывом от конкурентов. Тогда кандидат от ЛДПР Дмитрий Савельев получил 17,35%, Анатолий Кубанов от "Справедливой России" - 11,73%, Георгий Михайлов от "Народного альянса" - 3,39%. Явка составила 29,52% избирателей.

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политика, новосибирская область, вологда, андрей травников, дмитрий савельев, единая россия, лдпр, кпрф