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Глава Новосибирской области лидирует на выборах с 76 процентами голосов

Глава Новосибирской области лидирует на выборах с 76 процентами голосов - РИА Новости, 10.09.2023

Глава Новосибирской области лидирует на выборах с 76 процентами голосов

Действующий глава Новосибирской области Андрей Травников лидирует на выборах губернатора региона с 76% голосов после обработки 52,20% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:07

2023-09-10T19:07

2023-09-10T19:17

политика

новосибирская область

андрей травников

цик рф

единая россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Новосибирской области Андрей Травников лидирует на выборах губернатора региона с 76% голосов после обработки 52,20% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия") набирает 76% голосов, Роман Яковлев (КПРФ) - 10,91% голосов избирателей, Евгений Лебедев (ЛДПР) - 6,76% голосов, Владислав Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,02% голосов.В беседе с журналистами глава облизбиркома Ольга Благо сообщила, что в ходе трехдневного голосования обращений, которые бы каким-то образом повлияли на результаты выборов и итоги голосования, в избирательную комиссию Новосибирской области, территориальные и участковые комиссии не поступали."Мы проанализировали все обращения, какие поступали за эти дни, у нас подтвердилось всего два обращения из общего количества, и то они носили технический характер, их быстро исправили", - сказала она.На прошлых – досрочных выборах губернатора Новосибирской области 9 сентября 2018 года, в то время временно исполняющий обязанности губернатора, бывший мэр Вологды Андрей Травников ("Единая Россия") набрал 64,52% от общего количества голосов избирателей (405 722 голоса), победив со значительным отрывом от конкурентов. Тогда кандидат от ЛДПР Дмитрий Савельев получил 17,35%, Анатолий Кубанов от "Справедливой России" - 11,73%, Георгий Михайлов от "Народного альянса" - 3,39%. Явка составила 29,52% избирателей.

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политика, новосибирская область, андрей травников, цик рф, единая россия, кпрф, единый день голосования в россии — 2023, вологда, лдпр, дмитрий савельев