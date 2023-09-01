https://ria.ru/20230901/kitay-1893579175.html

Папа римский послал телеграмму Си Цзиньпину, пролетая над Китаем в Монголию

Папа римский послал телеграмму Си Цзиньпину, пролетая над Китаем в Монголию - РИА Новости, 01.09.2023

Папа римский послал телеграмму Си Цзиньпину, пролетая над Китаем в Монголию

Папа римский Франциск по пути в Монголию послал телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, пролетая над территорией Китая, сообщила служба печати Святого... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T10:11

2023-09-01T10:11

2023-09-01T10:24

религия

китай

монголия

ватикан

папа римский

си цзиньпин

франциск (хорхе марио бергольо)

в мире

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ВАТИКАН, 1 сен – РИА Новости. Папа римский Франциск по пути в Монголию послал телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, пролетая над территорией Китая, сообщила служба печати Святого престола. "Я направляю приветствия и добрые пожелания вашему превосходительству и народу Китая, проходя через воздушное пространство вашей страны по дороге в Монголию. Заверяя вас в моих молитвах о благосостоянии нации, я призываю на всех вас божественные благословения единства и мира", - говорится в послании понтифика. Помимо Си Цзиньпина, приветственные послания были направлены лидерам Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Болгарии, Турции, Грузии, Азербайджана и Казахстана. Между Китаем и Святым престолом отсутствуют полноценные дипломатические отношения. Их налаживание осложняется фактом признания Ватиканом Тайваня. Остров имеет формальные связи только с 13 странами, включая папское государство. В сентябре 2018 года Святой престол и Китай подписали так называемое "временное соглашение" о назначении епископов. Срок действия этого документа продлевался уже дважды – в октябре 2020 и 2022 года. Соглашение касается исключительно процесса назначения епископов, который является весьма серьезным вопросом для жизни католической церкви в Китае. По версии Ватикана, цель этой договоренности заключается в том, чтобы у китайских католиков были епископы, которые находятся в полном общении с папой Римским и одновременно признаны властями КНР.

https://ria.ru/20230831/pontifik-1893313978.html

https://ria.ru/20230806/papa-1888431996.html

китай

монголия

ватикан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, монголия, ватикан, папа римский, си цзиньпин, франциск (хорхе марио бергольо), в мире, религия