Дмитриев день в России: история и традиции праздника

МОСКВА — РИА Новости. Православные христиане отмечают день памяти великомученика Димитрия Солунского. В народе дата церковного календаря известна как Дмитриев день. Как верующие будут отмечать праздник в 2025 году, его история и традиции – в материале РИА Новости.

Дмитриев день 2025

Святой Димитрий Солунский почитается как православными, так и католиками. Ему молятся о защите от врагов, спасении жизней воинов и о даровании мужества и терпения.

Когда отмечают праздник по церковному календарю

Из года в год дата праздника не меняется. В 2025-м, как и прежде, верующие отметят Дмитриев день 8 ноября.

История

Святой родился в семье римского проконсула в Фессалониках (ныне Салоники ). От славянского названия этого города – Солунь – Димитрий и получил свое прозвище. Его родители, тайные христиане, крестили мальчика в домовой церкви и воспитали в духе христианского благочестия.

Святитель и богослов Димитрий Ростовский в своих “Житиях святых” конца XVII века писал : “С сего времени Димитрий, вразумляемый как словами своих родителей, так в особенности наставляемый свыше Духом Святым, познал истину: уже Божия благодать почивала на нем; всей душой уверовал он в Господа и, поклоняясь святым иконам, с благоговением лобызал их”.

Димитрий рано потерял отца. Но император Галерий, памятуя заслуги покойного, вскоре назначил на его место образованного и талантливого юношу. Теперь основной задачей молодого проконсула было истребление "каждого, кто призывает имя Распятого", то есть христиан.

Но Димитрий, вместо того, чтобы гнать и казнить верующих, стало открыто учить жителей города христианской вере и искоренять язычество. В житии святого говорится, что он стал для Фессалоник "вторым апостолом Павлом". Потому что именно первоверховный апостол основал когда-то здесь первую общину.

Когда же новому императору Галерию донесли, что вновь назначенный проконсул – христианин и многих римских подданных обратил в новую веру, гневу его не было предела. Возвращаясь из похода в Причерноморье, правитель решил вести войско через Фессалоники.

Узнав об этом, Димитрий повелел своему верному слуге Луппу раздать все имущество нищим. "Раздели богатство земное между ними – будем искать себе богатства небесного", – сказал проконсул. Сам же стал усиленно молиться и держать пост, готовясь к неминуемой гибели.

Перед императором Димитрий открыто и смело исповедовал христианство и всячески обличал многобожие. Его жестоко пытали и посадили в темницу. Через несколько дней в Фессалониках устроили любимое многими зрелище – гладиаторские бои. Фаворит Галерия, германец Лий, бился с заключенными христианами и сталкивал тех в яму с копьями.

Святой Димитрий благословил идти на бой своего последователя Нестора. Тот одолел Лия. Разгневанный император приказал убить обоих смутьянов. Произошло это 8 ноября (26 октября по старому стилю) 306 года. Их тела бросили на съедение диким зверям. Однако ночью солунские христиане забрали его и тайно предали земле.

При императоре Константине Великом над могилой святого была построена церковь. Век спустя, при строительстве нового храма были обретены нетленные мощи мученика.

Как еще называют праздник

Так получилось, что на Руси церковный праздник совпадал с важным событием народного календаря – сменой сезонов, когда зима окончательно вступала в свои права. Поэтому у торжества есть второе название – Большие Осенины. К этому времени заканчивался выпас скота, а крестьяне старались рассчитаться со всеми долгами.

Традиции и обычаи

Почитание святого Димитрия у восточных славян началось почти сразу же после Крещения Руси. В XI веке в Киеве был основан Димитриевский монастырь. Столетием позже великий князь Всеволод Большое Гнездо возвел во Владимире Димитриевский собор, который и по сей день является украшением города.

Он же в 1197 году доставил во Владимир икону святого, написанную, по преданию, на его гробовой доске. В память об этом событии и был установлен церковный праздник. А в 1380 году образ, по приказу Дмитрия Донского , перенесли в Москву и поставили в Успенском соборе.

День памяти святого Димитрия считался одним из больших церковных праздников. Службу обычно совершал сам патриарх в присутствии князя, а позже – царя.

Простые же люди молились Солунскому об оказании помощи на поле брани, а также о даровании мужества и терпения.

Поскольку в празднике переплелись церковные и народные черты, до наших дней дошло немало интересных традиций и обычаев. Так российский славист Николай Гальковский упоминает об осенней коляде: крестьяне в Дмитриев день давали колядовавшим по домам "хлеб зерном".

Традиции Дмитриева дня по регионам Регион Традиция Особенности Центральная Россия Поминовение усопших, выпечка блинов Первые блины оставляют на окне для умерших Южная Россия Завершение свадебного сезона “До Дмитра девка хитра” Сербия Расчеты с пастухами, Митровдан Окончание скотоводческого года Болгария “Полазник” – первый гость Гадание по первому посетителю дома Словакия Праздник пастухов-валахов Торжественный ужин после раздачи овец Черногория Посещать могилы предков Изготовление хлебцев разной формы для усопших мужчин и жещин

Кроме того, в деревнях старались посвататься непременно до Дмитриева дня. Дело в том, что вскоре начинался длительный Рождественский пост. Церковь в это время не совершает таинство венчания. Тому, кто не успел, приходилось ждать 40 дней – до Рождества Господня.

Приметы и поверья

Наступление зимы к Дмитриеву дню отразилось во множестве поговорок и примет. Например, "В Дмитриев день зима лезет на плетень" или "Прискакал святой Димитрий на белом коне".

Примета Значение Снег и холод на Дмитриев день Весна будет поздней и холодной День без снега Зимы еще не будет Оттепель 8 ноября Зима и весна будут теплыми Багряная заря Предвещает сильный ветер Запотевшие окна Скорое наступление холодов Реки замерзли до Дмитрия Зима будет долгой, до Пасхи снег Туман Весна наступит рано Иней на траве Зимой выпадет много снега Кошка спит весь день Грядут скорые морозы

Если к этому времени выпадало много снега, считалось, что зимние морозы продержатся до самой Пасхи. А если реки к Дмитриеву дню еще не были покрыты льдом, то заморозков можно не ждать до конца ноября.

Что можно и нельзя делать

Особых запретов в Дмитриев день нет. Не рекомендуется, как и в любой церковный праздник, заниматься тяжелым физическим трудом.