https://ria.ru/20230824/zemfira-1892047768.html

"Кукушка улетела": продюсер прокомментировал скандал с Земфирой*

"Кукушка улетела": продюсер прокомментировал скандал с Земфирой* - РИА Новости, 24.08.2023

"Кукушка улетела": продюсер прокомментировал скандал с Земфирой*

Музыкальный продюсер Сергей Лавров, который ранее работал с Земфирой*, в беседе с "Абзацем" рассказал, что думает о недавнем скандале с шоу певицы в Казахстане. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T17:32

2023-08-24T17:32

2023-08-24T17:36

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Музыкальный продюсер Сергей Лавров, который ранее работал с Земфирой*, в беседе с "Абзацем" рассказал, что думает о недавнем скандале с шоу певицы в Казахстане. По словам Лаврова, все дело в "сложном" характере рок-исполнительницы. "Последние лет десять она гастролировала мало, но вела себя прилично. В двухтысячные было много скандалов. Раньше она могла выйти, допустим, в Самаре и сорвать концерт. У нее кукушка улетала. Земфира* начала скандалить в стране, в которой она, по сути, гастарбайтер", – прокомментировал продюсер.Ранее исполнительница пожаловалась в своем Telegram-канале на организаторов концертов, назвав подготовку к ним "чудовищной", а имя одного из ведущих промоутеров, как и страны, указала со строчной буквы. Своими словами Земфира* разозлила организаторов и некоторых местных жителей, которые обвинили певицу в неуважении к своей стране. После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее и улетела за границу вместе со своей близкой подругой, режиссером Ренатой Литвиновой. Позже она анонсировала посвященный новому альбому тур, но в нем не было российских городов.В феврале певицу внесли в список физлиц-иноагентов. В Минюсте указали, что она получала поддержку от иностранных источников, позволяла себе высказываться против СВО на концертах за границей и открыто поддерживала Украину.Позже Земфира* пыталась обжаловать решение о статусе иноагента. Однако суд ей отказал в этом.*Признана Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230823/zemfira-1891816867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, земфира, казахстан, самара, украина