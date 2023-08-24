"Кукушка улетела": продюсер прокомментировал скандал с Земфирой*
Продюсер Сергей Лавров прокомментировал скандал с шоу Земфиры* в Казахстане
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Музыкальный продюсер Сергей Лавров, который ранее работал с Земфирой*, в беседе с "Абзацем" рассказал, что думает о недавнем скандале с шоу певицы в Казахстане.
По словам Лаврова, все дело в "сложном" характере рок-исполнительницы.
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"Последние лет десять она гастролировала мало, но вела себя прилично. В двухтысячные было много скандалов. Раньше она могла выйти, допустим, в Самаре и сорвать концерт. У нее кукушка улетала. Земфира* начала скандалить в стране, в которой она, по сути, гастарбайтер", – прокомментировал продюсер.
Ранее исполнительница пожаловалась в своем Telegram-канале на организаторов концертов, назвав подготовку к ним "чудовищной", а имя одного из ведущих промоутеров, как и страны, указала со строчной буквы.
Своими словами Земфира* разозлила организаторов и некоторых местных жителей, которые обвинили певицу в неуважении к своей стране.
После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее и улетела за границу вместе со своей близкой подругой, режиссером Ренатой Литвиновой. Позже она анонсировала посвященный новому альбому тур, но в нем не было российских городов.
В феврале певицу внесли в список физлиц-иноагентов. В Минюсте указали, что она получала поддержку от иностранных источников, позволяла себе высказываться против СВО на концертах за границей и открыто поддерживала Украину.
Позже Земфира* пыталась обжаловать решение о статусе иноагента. Однако суд ей отказал в этом.
*Признана Минюстом иноагентом