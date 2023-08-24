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"Кукушка улетела": продюсер прокомментировал скандал с Земфирой* - РИА Новости, 24.08.2023
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Шоубиз
 
17:32 24.08.2023 (обновлено: 17:36 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/zemfira-1892047768.html
"Кукушка улетела": продюсер прокомментировал скандал с Земфирой*
"Кукушка улетела": продюсер прокомментировал скандал с Земфирой* - РИА Новости, 24.08.2023
"Кукушка улетела": продюсер прокомментировал скандал с Земфирой*
Музыкальный продюсер Сергей Лавров, который ранее работал с Земфирой*, в беседе с "Абзацем" рассказал, что думает о недавнем скандале с шоу певицы в Казахстане. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:32
2023-08-24T17:36
шоубиз
новости шоу-бизнеса
земфира
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Музыкальный продюсер Сергей Лавров, который ранее работал с Земфирой*, в беседе с "Абзацем" рассказал, что думает о недавнем скандале с шоу певицы в Казахстане. По словам Лаврова, все дело в "сложном" характере рок-исполнительницы. &quot;Последние лет десять она гастролировала мало, но вела себя прилично. В двухтысячные было много скандалов. Раньше она могла выйти, допустим, в Самаре и сорвать концерт. У нее кукушка улетала. Земфира* начала скандалить в стране, в которой она, по сути, гастарбайтер&quot;, – прокомментировал продюсер.Ранее исполнительница пожаловалась в своем Telegram-канале на организаторов концертов, назвав подготовку к ним "чудовищной", а имя одного из ведущих промоутеров, как и страны, указала со строчной буквы. Своими словами Земфира* разозлила организаторов и некоторых местных жителей, которые обвинили певицу в неуважении к своей стране. После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее и улетела за границу вместе со своей близкой подругой, режиссером Ренатой Литвиновой. Позже она анонсировала посвященный новому альбому тур, но в нем не было российских городов.В феврале певицу внесли в список физлиц-иноагентов. В Минюсте указали, что она получала поддержку от иностранных источников, позволяла себе высказываться против СВО на концертах за границей и открыто поддерживала Украину.Позже Земфира* пыталась обжаловать решение о статусе иноагента. Однако суд ей отказал в этом.*Признана Минюстом иноагентом
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новости шоу-бизнеса, земфира, казахстан, самара, украина
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Земфира, Казахстан, Самара, Украина
"Кукушка улетела": продюсер прокомментировал скандал с Земфирой*

Продюсер Сергей Лавров прокомментировал скандал с шоу Земфиры* в Казахстане

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Земфира
Певица Земфира - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Музыкальный продюсер Сергей Лавров, который ранее работал с Земфирой*, в беседе с "Абзацем" рассказал, что думает о недавнем скандале с шоу певицы в Казахстане.
По словам Лаврова, все дело в "сложном" характере рок-исполнительницы.
«

"Последние лет десять она гастролировала мало, но вела себя прилично. В двухтысячные было много скандалов. Раньше она могла выйти, допустим, в Самаре и сорвать концерт. У нее кукушка улетала. Земфира* начала скандалить в стране, в которой она, по сути, гастарбайтер", – прокомментировал продюсер.

Ранее исполнительница пожаловалась в своем Telegram-канале на организаторов концертов, назвав подготовку к ним "чудовищной", а имя одного из ведущих промоутеров, как и страны, указала со строчной буквы.
Своими словами Земфира* разозлила организаторов и некоторых местных жителей, которые обвинили певицу в неуважении к своей стране.
После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее и улетела за границу вместе со своей близкой подругой, режиссером Ренатой Литвиновой. Позже она анонсировала посвященный новому альбому тур, но в нем не было российских городов.
В феврале певицу внесли в список физлиц-иноагентов. В Минюсте указали, что она получала поддержку от иностранных источников, позволяла себе высказываться против СВО на концертах за границей и открыто поддерживала Украину.
Позже Земфира* пыталась обжаловать решение о статусе иноагента. Однако суд ей отказал в этом.
*Признана Минюстом иноагентом
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