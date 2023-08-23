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Пятеро подростков отравились грибами в Ленинградской области - РИА Новости, 23.08.2023
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12:01 23.08.2023 (обновлено: 12:45 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/otravlenie-1891703302.html
Пятеро подростков отравились грибами в Ленинградской области
Пятеро подростков отравились грибами в Ленинградской области - РИА Новости, 23.08.2023
Пятеро подростков отравились грибами в Ленинградской области
Пятерых подростков, отравившихся грибами, госпитализировали в Ленинградской области, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:01
2023-08-23T12:45
происшествия
здоровье - общество
ленинградская область
бокситогорский район
санкт-петербург
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пятерых подростков, отравившихся грибами, госпитализировали в Ленинградской области, сообщила пресс-служба СУ СК по региону."Проводится доследственная проверка по факту отравления, предположительно, грибами, пятерых несовершеннолетних, которых доставили в медицинское учреждение", — говорится в пресс-релизе.По предварительным данным, дети съели сырые грибы во время прогулки в оздоровительном лагере в поселке Сомино Бокситогорского района. Как пишет портал "78.ru", один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом, еще один в состоянии средней тяжести. Всем подросткам от 14 до 17 лет.Представитель администрации Бокситогорского района сообщил изданию, что четырех отравившихся переведут на лечение в Санкт-Петербург.
https://ria.ru/20230727/otravlenie_gribami-1886731365.html
ленинградская область
бокситогорский район
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происшествия, здоровье - общество, ленинградская область, бокситогорский район, санкт-петербург
Происшествия, Здоровье - Общество, Ленинградская область, Бокситогорский район, Санкт-Петербург
Пятеро подростков отравились грибами в Ленинградской области

Пятеро детей отравились грибами в лагере под Петербургом

© iStock.com / Denis RozhkovГрибы
Грибы - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© iStock.com / Denis Rozhkov
Грибы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пятерых подростков, отравившихся грибами, госпитализировали в Ленинградской области, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
"Проводится доследственная проверка по факту отравления, предположительно, грибами, пятерых несовершеннолетних, которых доставили в медицинское учреждение", — говорится в пресс-релизе.
По предварительным данным, дети съели сырые грибы во время прогулки в оздоровительном лагере в поселке Сомино Бокситогорского района.
Как пишет портал "78.ru", один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом, еще один в состоянии средней тяжести. Всем подросткам от 14 до 17 лет.
Представитель администрации Бокситогорского района сообщил изданию, что четырех отравившихся переведут на лечение в Санкт-Петербург.
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