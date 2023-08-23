https://ria.ru/20230823/otravlenie-1891703302.html

Пятеро подростков отравились грибами в Ленинградской области

Пятеро подростков отравились грибами в Ленинградской области - РИА Новости, 23.08.2023

Пятеро подростков отравились грибами в Ленинградской области

Пятерых подростков, отравившихся грибами, госпитализировали в Ленинградской области, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:01

2023-08-23T12:01

2023-08-23T12:45

происшествия

здоровье - общество

ленинградская область

бокситогорский район

санкт-петербург

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пятерых подростков, отравившихся грибами, госпитализировали в Ленинградской области, сообщила пресс-служба СУ СК по региону."Проводится доследственная проверка по факту отравления, предположительно, грибами, пятерых несовершеннолетних, которых доставили в медицинское учреждение", — говорится в пресс-релизе.По предварительным данным, дети съели сырые грибы во время прогулки в оздоровительном лагере в поселке Сомино Бокситогорского района. Как пишет портал "78.ru", один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом, еще один в состоянии средней тяжести. Всем подросткам от 14 до 17 лет.Представитель администрации Бокситогорского района сообщил изданию, что четырех отравившихся переведут на лечение в Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20230727/otravlenie_gribami-1886731365.html

ленинградская область

бокситогорский район

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происшествия, здоровье - общество, ленинградская область, бокситогорский район, санкт-петербург