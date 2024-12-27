https://ria.ru/20241227/produkty-1796316869.html

Продукты для похудения: что есть, чтобы сбросить лишние килограммы

Простые продукты для похудения: список, меню, таблица и калории

Продукты для похудения: что есть, чтобы сбросить лишние килограммы

Большая часть успеха в борьбе с лишним весом как у женщин, так и у мужчин зависит от питания. Поэтому единственным эффективным способом создания тела мечты... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:22:00+03:00

2024-12-27T13:22:00+03:00

2024-12-27T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Большая часть успеха в борьбе с лишним весом как у женщин, так и у мужчин зависит от питания. Поэтому единственным эффективным способом создания тела мечты является составление рациона с преобладанием продуктов для похудения — малокалорийных продуктов, содержащих полезные жиры, белки и углеводы. Список таких объемный и разнообразный.Продукты для похуденияЧтобы настроить организм на самостоятельное похудение, важно поставить перед собой цель — нормализовать обмен веществ и укрепить здоровье. Решить эту задачу и добиться желаемого результата поможет только понимание как "работают" продукты..ОсобенностиПри составлении меню, которое поможет сбросить жир, важно сделать упор на продукты для похудения. И это не чудодейственные БАДы или фитнес-еда.Отличительные особенности продуктов для похудения:Понимание, какие продукты нужно выбирать и как их сочетать, поможет создавать меню, которое позволит худеть без вреда для здоровья. Такой подход приведет к нормализации работы желудочно-кишечного тракта и обмена веществ.Список простых продуктовНеобходимо составить рацион с балансом белков, жиров и углеводов, а также соблюдать суточную норму калорий. То, что будет способствовать быстрому сбросу веса, можно встретить в любом магазине.Молоко и молочная продукцияВ них содержится мало калорий, много животного белка, кальция, витаминов, микроэлементов и полезных жиров. Речь именно о натуральных продуктах, а не о напитках и десертах с добавлением сахара, красителей и растительных жиров:При борьбе с лишним весом многие отказываются от перечисленных продуктов, ссылаясь на лактозу ("молочный сахар") в составе. Отчасти это правильная позиция, но только если у человека непереносимость лактозы или повышенный уровень сахара в крови. В других случаях вреда для организма не будет.Также молочные продукты отличаются высоким инсулиновым индексом. Например, молоко с жирностью 3,2% на одном уровне с белым хлебом. Поэтому при наличии диабета или высокой инсулинорезистентности их лучше исключить.Если у человека, желающего похудеть, нет перечисленных отклонений, можно смело вводить в меню любые молочные продукты. Причем не стоит отдавать предпочтение только обезжиренным. Товары с пометкой "0% жирности", "фитнес" и подобное - лишь маркетинговая уловка. Они низкокалорийные, но могут содержать крахмал и различные вредные добавки.Овощи и фруктыЧтобы похудеть, необходимо разнообразие овощей и фруктов в рационе. Но не все из них способствуют сжиганию жира.Овощи ценят за высокое содержание клетчатки. Она очищает кишечник, активирует обмен веществ и дарит чувство насыщения на долгое время. Огурцы, капуста и другие малокалорийны, но только если употреблять их в натуральном виде или готовить на пару.Какие овощи помогают похудеть:Правильное питание не ограничивает потребление овощей, за исключением картофеля, который содержит много крахмала.Свежие фрукты — идеальная альтернатива десертам и источник полезных сахаров. На какие фрукты нужно сделать упор, чтобы похудеть:Что касается бананов, персиков, винограда, дыни и хурмы, их нужно есть в умеренном количестве.Мясо и рыбаМясо — незаменимый источник животного белка. При составлении рациона для борьбы с лишним весом важно выбирать нежирные сорта, которые насыщают организм надолго:Из рыбы идеальными для похудения считаются лосось и тунец. Первый — источник омега-3 жирных кислот, регулирующих обмен веществ и нормализующих работу щитовидной железы. Тунец же отличается повышенным содержанием белка и малой жирностью. Также для сброса веса отлично подходят скумбрия, форель, сельдь и различные морепродукты.Крупы и злакиПравильный рацион должен иметь правильное соотношение растительного и животного белков, полезных жиров и сложных углеводов. Основные их источники — крупы и злаки.Топ лучших круп для похудения:Худеющим стоит отказаться от манки, поскольку она перенасыщает организм простыми углеводами, и от белого риса, содержащего немало крахмала.БобовыеБобовые помогают восполнить уровень железа и содержат резистентный крахмал, улучшающий обмен веществ. Среди лидеров:Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки они способствуют здоровому похудению.ХлебМногие отказываются от хлеба, считая его главным продуктом, провоцирующим набор лишнего веса. Но полностью исключать его не стоит. Белый можно заменить на следующие виды:Хлеб лучше всего есть на завтрак. Самое главное — ограничить употребление сладких булочек и различных мучных изделий, тогда желаемый результат не заставит себя ждать.МаслоНаиболее эффективные в похудении масла:Употребление подсолнечного масла стоит ограничить, но не нужно от него отказываться полностью. Масло — необходимый продукт в рационе, содержащий минералы, жирные кислоты, пектины и различные витамины."При похудении врачи рекомендуют льняное масло, оно ускоряет обмен веществ и способствует выводу из организма токсинов. Сливочное и растительное масло стоит ограничить в употреблении", — комментирует врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина.Таблица калорийностиСамые низкокалорийные продуктыСамые низкокалорийные продукты (до 40 ккал на 100 г):Следует помнить, что низкокалорийные диеты часто не несут в себе пользы. Стремительное снижение веса впоследствии может вызвать проблемы со здоровьем. Перечисленные выше продукты нужно сочетать с "правильными": среди них мясо, рыба, крупы, масла, молочная продукция."В среднем для снижения веса человеку достаточно примерно 2000-2200 ккал в сутки, если будет умеренная физическая активность. Из них белки 15-20% (1,5-2 г/кг веса), жиры около 30% (не более 35%), углеводы около 50%. Жидкость 30-35 мл/кг веса (в том числе чистая вода 4-6 стаканов в день). Для отслеживания показателей рекомендую установить специальное мобильное приложение, которое проводит подсчет калорий, с учетом физической активности", — отметил в беседе с РИА Новости терапевт "Теледоктор24" Дмитрий Окунев.Какие продукты необходимо исключитьПри составлении правильного рациона для здорового похудения необходимо максимально ограничить:Низкокалорийные десертыОсобый страх ввести ограничения в рационе возникает у сладкоежек. Заменить привычные торты и пирожные можно полезными сладостями:Чтобы сладости не откладывались на боках, важно запомнить несколько правил:Правильное соотношение белков, жиров и углеводов снизит тягу к сладкому. Еще один действенный способ, помогающий худеть без стресса — ПП-десерты, которые можно приготовить самостоятельно по рецептам фитнес-блогеров и диетологов.Меню на неделю из низкокалорийных продуктовПонедельник:Вторник:Среда:Четверг:Пятница:Суббота:Воскресенье:Утренний кофе следует заменить зеленым чаем без сахара (можно добавить молоко). Из напитков разрешен морс, компот без сахара домашнего приготовления, свежевыжатые соки.Рекомендации экспертовКак отмечают диетологи, основная причина, из-за которой набираются лишние килограммы — избыток жиров и быстрых углеводов в рационе. При разработке меню необходимо уделять особое внимание наличию источника сложных углеводов и клетчатки (крупы, овощи) и белка (молочные продукты, рыба, мясо). Завтрак и обед должны сочетать в себе белки, жиры и углеводы, ужин — только белки и клетчатку. Обязательно делать перекусы между основными приемами пищи. Это поможет поддерживать обмен веществ в норме, а самое главное не голодать и не сорваться на что-нибудь вредное.Перед завтраком нужно выпить стакан воды, чтобы "разбудить" желудок. Последний прием пищи — за 3-4 часа до сна. Также для здорового снижения веса привычной обжарке стоит предпочесть отваривание, тушение, запекание.Важно помнить, что здоровое похудение сочетает в себе правильное питание без резких и безумных ограничений, соблюдение водного режима, режима дня и умеренной физической нагрузки."Перед началом работы над снижением веса желательно пройти следующие обследования: общий анализ крови, ТТГ, Т3 и Т4 св., тестостерон общий, общий белок, глюкоза, гликированный гемоглобин, инсулин, АЛТ, АСТ, креатинин, гомоцистеин, 25(ОН)витамин Д, липидный профиль (холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды), натрий, калий, хлор. Дополнит эти результаты ультразвуковое исследование брюшной полости. Это помогает понять общее состояние нашего обмена веществ, выявить возможные дефициты и нарушения, факторы, препятствующие снижению веса, и на основании этого, составить план дальнейших действий", — советует Дмитрий Окунев.

https://rsport.ria.ru/20220617/salto-1796283474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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