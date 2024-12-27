https://ria.ru/20241227/produkty-1796316869.html
Продукты для похудения: что есть, чтобы сбросить лишние килограммы
Простые продукты для похудения: список, меню, таблица и калории
Продукты для похудения: что есть, чтобы сбросить лишние килограммы
Большая часть успеха в борьбе с лишним весом как у женщин, так и у мужчин зависит от питания. Поэтому единственным эффективным способом создания тела мечты... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:22:00+03:00
2024-12-27T13:22:00+03:00
2024-12-27T13:22:00+03:00
зож
здоровый образ жизни (зож)
здоровье
здоровье - общество
общество
питание
продукты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982666001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb2f1f4ce6e7bb1d80e5ed3c8e5d98e6.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Большая часть успеха в борьбе с лишним весом как у женщин, так и у мужчин зависит от питания. Поэтому единственным эффективным способом создания тела мечты является составление рациона с преобладанием продуктов для похудения — малокалорийных продуктов, содержащих полезные жиры, белки и углеводы. Список таких объемный и разнообразный.Продукты для похуденияЧтобы настроить организм на самостоятельное похудение, важно поставить перед собой цель — нормализовать обмен веществ и укрепить здоровье. Решить эту задачу и добиться желаемого результата поможет только понимание как "работают" продукты..ОсобенностиПри составлении меню, которое поможет сбросить жир, важно сделать упор на продукты для похудения. И это не чудодейственные БАДы или фитнес-еда.Отличительные особенности продуктов для похудения:Понимание, какие продукты нужно выбирать и как их сочетать, поможет создавать меню, которое позволит худеть без вреда для здоровья. Такой подход приведет к нормализации работы желудочно-кишечного тракта и обмена веществ.Список простых продуктовНеобходимо составить рацион с балансом белков, жиров и углеводов, а также соблюдать суточную норму калорий. То, что будет способствовать быстрому сбросу веса, можно встретить в любом магазине.Молоко и молочная продукцияВ них содержится мало калорий, много животного белка, кальция, витаминов, микроэлементов и полезных жиров. Речь именно о натуральных продуктах, а не о напитках и десертах с добавлением сахара, красителей и растительных жиров:При борьбе с лишним весом многие отказываются от перечисленных продуктов, ссылаясь на лактозу ("молочный сахар") в составе. Отчасти это правильная позиция, но только если у человека непереносимость лактозы или повышенный уровень сахара в крови. В других случаях вреда для организма не будет.Также молочные продукты отличаются высоким инсулиновым индексом. Например, молоко с жирностью 3,2% на одном уровне с белым хлебом. Поэтому при наличии диабета или высокой инсулинорезистентности их лучше исключить.Если у человека, желающего похудеть, нет перечисленных отклонений, можно смело вводить в меню любые молочные продукты. Причем не стоит отдавать предпочтение только обезжиренным. Товары с пометкой "0% жирности", "фитнес" и подобное - лишь маркетинговая уловка. Они низкокалорийные, но могут содержать крахмал и различные вредные добавки.Овощи и фруктыЧтобы похудеть, необходимо разнообразие овощей и фруктов в рационе. Но не все из них способствуют сжиганию жира.Овощи ценят за высокое содержание клетчатки. Она очищает кишечник, активирует обмен веществ и дарит чувство насыщения на долгое время. Огурцы, капуста и другие малокалорийны, но только если употреблять их в натуральном виде или готовить на пару.Какие овощи помогают похудеть:Правильное питание не ограничивает потребление овощей, за исключением картофеля, который содержит много крахмала.Свежие фрукты — идеальная альтернатива десертам и источник полезных сахаров. На какие фрукты нужно сделать упор, чтобы похудеть:Что касается бананов, персиков, винограда, дыни и хурмы, их нужно есть в умеренном количестве.Мясо и рыбаМясо — незаменимый источник животного белка. При составлении рациона для борьбы с лишним весом важно выбирать нежирные сорта, которые насыщают организм надолго:Из рыбы идеальными для похудения считаются лосось и тунец. Первый — источник омега-3 жирных кислот, регулирующих обмен веществ и нормализующих работу щитовидной железы. Тунец же отличается повышенным содержанием белка и малой жирностью. Также для сброса веса отлично подходят скумбрия, форель, сельдь и различные морепродукты.Крупы и злакиПравильный рацион должен иметь правильное соотношение растительного и животного белков, полезных жиров и сложных углеводов. Основные их источники — крупы и злаки.Топ лучших круп для похудения:Худеющим стоит отказаться от манки, поскольку она перенасыщает организм простыми углеводами, и от белого риса, содержащего немало крахмала.БобовыеБобовые помогают восполнить уровень железа и содержат резистентный крахмал, улучшающий обмен веществ. Среди лидеров:Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки они способствуют здоровому похудению.ХлебМногие отказываются от хлеба, считая его главным продуктом, провоцирующим набор лишнего веса. Но полностью исключать его не стоит. Белый можно заменить на следующие виды:Хлеб лучше всего есть на завтрак. Самое главное — ограничить употребление сладких булочек и различных мучных изделий, тогда желаемый результат не заставит себя ждать.МаслоНаиболее эффективные в похудении масла:Употребление подсолнечного масла стоит ограничить, но не нужно от него отказываться полностью. Масло — необходимый продукт в рационе, содержащий минералы, жирные кислоты, пектины и различные витамины."При похудении врачи рекомендуют льняное масло, оно ускоряет обмен веществ и способствует выводу из организма токсинов. Сливочное и растительное масло стоит ограничить в употреблении", — комментирует врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина.Таблица калорийностиСамые низкокалорийные продуктыСамые низкокалорийные продукты (до 40 ккал на 100 г):Следует помнить, что низкокалорийные диеты часто не несут в себе пользы. Стремительное снижение веса впоследствии может вызвать проблемы со здоровьем. Перечисленные выше продукты нужно сочетать с "правильными": среди них мясо, рыба, крупы, масла, молочная продукция."В среднем для снижения веса человеку достаточно примерно 2000-2200 ккал в сутки, если будет умеренная физическая активность. Из них белки 15-20% (1,5-2 г/кг веса), жиры около 30% (не более 35%), углеводы около 50%. Жидкость 30-35 мл/кг веса (в том числе чистая вода 4-6 стаканов в день). Для отслеживания показателей рекомендую установить специальное мобильное приложение, которое проводит подсчет калорий, с учетом физической активности", — отметил в беседе с РИА Новости терапевт "Теледоктор24" Дмитрий Окунев.Какие продукты необходимо исключитьПри составлении правильного рациона для здорового похудения необходимо максимально ограничить:Низкокалорийные десертыОсобый страх ввести ограничения в рационе возникает у сладкоежек. Заменить привычные торты и пирожные можно полезными сладостями:Чтобы сладости не откладывались на боках, важно запомнить несколько правил:Правильное соотношение белков, жиров и углеводов снизит тягу к сладкому. Еще один действенный способ, помогающий худеть без стресса — ПП-десерты, которые можно приготовить самостоятельно по рецептам фитнес-блогеров и диетологов.Меню на неделю из низкокалорийных продуктовПонедельник:Вторник:Среда:Четверг:Пятница:Суббота:Воскресенье:Утренний кофе следует заменить зеленым чаем без сахара (можно добавить молоко). Из напитков разрешен морс, компот без сахара домашнего приготовления, свежевыжатые соки.Рекомендации экспертовКак отмечают диетологи, основная причина, из-за которой набираются лишние килограммы — избыток жиров и быстрых углеводов в рационе. При разработке меню необходимо уделять особое внимание наличию источника сложных углеводов и клетчатки (крупы, овощи) и белка (молочные продукты, рыба, мясо). Завтрак и обед должны сочетать в себе белки, жиры и углеводы, ужин — только белки и клетчатку. Обязательно делать перекусы между основными приемами пищи. Это поможет поддерживать обмен веществ в норме, а самое главное не голодать и не сорваться на что-нибудь вредное.Перед завтраком нужно выпить стакан воды, чтобы "разбудить" желудок. Последний прием пищи — за 3-4 часа до сна. Также для здорового снижения веса привычной обжарке стоит предпочесть отваривание, тушение, запекание.Важно помнить, что здоровое похудение сочетает в себе правильное питание без резких и безумных ограничений, соблюдение водного режима, режима дня и умеренной физической нагрузки."Перед началом работы над снижением веса желательно пройти следующие обследования: общий анализ крови, ТТГ, Т3 и Т4 св., тестостерон общий, общий белок, глюкоза, гликированный гемоглобин, инсулин, АЛТ, АСТ, креатинин, гомоцистеин, 25(ОН)витамин Д, липидный профиль (холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды), натрий, калий, хлор. Дополнит эти результаты ультразвуковое исследование брюшной полости. Это помогает понять общее состояние нашего обмена веществ, выявить возможные дефициты и нарушения, факторы, препятствующие снижению веса, и на основании этого, составить план дальнейших действий", — советует Дмитрий Окунев.
https://rsport.ria.ru/20220617/salto-1796283474.html
https://rsport.ria.ru/20220615/krol-1795451750.html
https://rsport.ria.ru/20220616/brass-1795913020.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982666001_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d30b60edad4479c8ddc539850724e489.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровый образ жизни (зож), здоровье, здоровье - общество, общество, питание, продукты
ЗОЖ, Здоровый образ жизни (ЗОЖ), Здоровье, Здоровье - Общество, Общество, Питание, Продукты
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Большая часть успеха в борьбе с лишним весом как у женщин, так и у мужчин зависит от питания. Поэтому единственным эффективным способом создания тела мечты является составление рациона с преобладанием продуктов для похудения — малокалорийных продуктов, содержащих полезные жиры, белки и углеводы. Список таких объемный и разнообразный.
Чтобы настроить организм на самостоятельное похудение, важно поставить перед собой цель — нормализовать обмен веществ и укрепить здоровье. Решить эту задачу и добиться желаемого результата поможет только понимание как "работают" продукты..
При составлении меню, которое поможет сбросить жир, важно сделать упор на продукты для похудения. И это не чудодейственные БАДы или фитнес-еда.
Отличительные особенности продуктов для похудения:
- малокалорийность;
- высокое содержание полезных углеводов, белков, жиров;
- минимальное количество сахара;
- преобладание клетчатки;
- наличие витаминов и минералов, необходимых для нормального функционирования организма.
Понимание, какие продукты нужно выбирать и как их сочетать, поможет создавать меню, которое позволит худеть без вреда для здоровья. Такой подход приведет к нормализации работы желудочно-кишечного тракта и обмена веществ.
Необходимо составить рацион с балансом белков, жиров и углеводов, а также соблюдать суточную норму калорий. То, что будет способствовать быстрому сбросу веса, можно встретить в любом магазине.
Молоко и молочная продукция
В них содержится мало калорий, много животного белка, кальция, витаминов, микроэлементов и полезных жиров. Речь именно о натуральных продуктах, а не о напитках и десертах с добавлением сахара, красителей и растительных жиров:
- молоко;
- кефир;
- любые виды сыров;
- творог;
- натуральный йогурт;
- ряженка.
При борьбе с лишним весом многие отказываются от перечисленных продуктов, ссылаясь на лактозу ("молочный сахар") в составе. Отчасти это правильная позиция, но только если у человека непереносимость лактозы или повышенный уровень сахара в крови. В других случаях вреда для организма не будет.
Также молочные продукты отличаются высоким инсулиновым индексом. Например, молоко с жирностью 3,2% на одном уровне с белым хлебом. Поэтому при наличии диабета или высокой инсулинорезистентности их лучше исключить.
Если у человека, желающего похудеть, нет перечисленных отклонений, можно смело вводить в меню любые молочные продукты. Причем не стоит отдавать предпочтение только обезжиренным. Товары с пометкой "0% жирности", "фитнес" и подобное - лишь маркетинговая уловка. Они низкокалорийные, но могут содержать крахмал и различные вредные добавки.
Чтобы похудеть, необходимо разнообразие овощей и фруктов в рационе. Но не все из них способствуют сжиганию жира.
Овощи ценят за высокое содержание клетчатки. Она очищает кишечник, активирует обмен веществ и дарит чувство насыщения на долгое время. Огурцы, капуста и другие малокалорийны, но только если употреблять их в натуральном виде или готовить на пару.
Какие овощи помогают похудеть:
1.Капуста брокколи — содержит витамины группы B, C, E, K, клетчатку, незаменимые аминокислоты.
2.Морковь — снижает тягу к сладкому.
3.Шпинат и сельдерей — овощи с "отрицательной калорийностью".
4.Огурец — обладают выраженным мочегонным действием.
5.Помидоры — снижают уровень холестерина и улучшают работу ЖКТ;
6.Петрушка, укроп.
Правильное питание не ограничивает потребление овощей, за исключением картофеля, который содержит много крахмала.
Свежие фрукты — идеальная альтернатива десертам и источник полезных сахаров. На какие фрукты нужно сделать упор, чтобы похудеть:
- грейпфрут и апельсины;
- яблоки;
- киви — ценный источник клетчатки;
- арбуз, смородина, вишня, клубника.
Что касается бананов, персиков, винограда, дыни и хурмы, их нужно есть в умеренном количестве.
Мясо — незаменимый источник животного белка. При составлении рациона для борьбы с лишним весом важно выбирать нежирные сорта, которые насыщают организм надолго:
- говядина;
- телятина;
- курица;
- индейка.
Из рыбы идеальными для похудения считаются лосось и тунец. Первый — источник омега-3 жирных кислот, регулирующих обмен веществ и нормализующих работу щитовидной железы. Тунец же отличается повышенным содержанием белка и малой жирностью. Также для сброса веса отлично подходят скумбрия, форель, сельдь и различные морепродукты.
Правильный рацион должен иметь правильное соотношение растительного и животного белков, полезных жиров и сложных углеводов. Основные их источники — крупы и злаки.
Топ лучших круп для похудения:
- овсяная;
- гречневая;
- бурый рис;
- киноа;
- булгур;
- перловая;
- пшеничная;
- кус-кус.
Худеющим стоит отказаться от манки, поскольку она перенасыщает организм простыми углеводами, и от белого риса, содержащего немало крахмала.
Бобовые помогают восполнить уровень железа и содержат резистентный крахмал, улучшающий обмен веществ. Среди лидеров:
Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки они способствуют здоровому похудению.
Многие отказываются от хлеба, считая его главным продуктом, провоцирующим набор лишнего веса. Но полностью исключать его не стоит. Белый можно заменить на следующие виды:
- бездрожжевой, приготовленный на закваске;
- из муки грубого помола с высоким содержанием клетчатки;
- цельнозерновой с низким гликемическим индексом;
- белковый с отрубями, семенами, зародышами пшеницы, злаками, орехами и сухофруктами;
- "Бородинский".
Хлеб лучше всего есть на завтрак. Самое главное — ограничить употребление сладких булочек и различных мучных изделий, тогда желаемый результат не заставит себя ждать.
Наиболее эффективные в похудении масла:
- оливковое;
- тыквенное;
- льняное;
- горчичное.
Употребление подсолнечного масла стоит ограничить, но не нужно от него отказываться полностью. Масло — необходимый продукт в рационе, содержащий минералы, жирные кислоты, пектины и различные витамины.
«
"При похудении врачи рекомендуют льняное масло, оно ускоряет обмен веществ и способствует выводу из организма токсинов. Сливочное и растительное масло стоит ограничить в употреблении", — комментирует врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина.
Молочные продукты
Продукты (100 г)
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Молоко 2,5%
2,8
2,5
4,7
52
Кефир 2%
3,4
2
4,7
51
Натуральный йогурт 2%
4,3
2
6,2
60
Творог 2%
18
2
3,3
103
Ряженка 1%
3
1
4,2
40
Сыр Российский
24,1
29,5
0,3
363
Овощи/фрукты
Продукты (100 г)
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Огурец
0,8
0,1
2,8
15
Помидор
1,04
0,19
3,52
19
Капуста брокколи
3
0,4
5,2
28
Шпинат
2,9
0,3
2
22
Сельдерей
0,9
0,1
2,1
12
Баклажан
1,2
0,1
4,5
24
Морковь
1,3
0,1
6,9
32
Кабачок
0,6
0,3
4,6
24
Цветная капуста
2,5
0,3
5,4
30
Сладкий перец
1,3
0
5,3
27
Свекла
1,5
0,1
8,8
43
Редис
1,2
0,1
3,4
19
Петрушка
3,7
0,4
7,6
47
Укроп
2,5
0,5
6,3
38
Яблоко
0,4
0,4
9,8
47
Банан
1,5
0,2
21,8
95
Апельсин
0,9
0,2
8,1
36
Грейпфрут
0,7
0,2
6,5
29
Киви
1
0.6
10,3
48
Мясо/рыба
Продукты (100 г)
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Курица
16
14
0
190
Говядина
18,9
16
0
187
Телятина
30,8
0,9
0
131
Индейка
25,3
10,4
0
195
Лосось
19,8
6,3
0
142
Тунец (консервированный в собственном соку)
21
1,2
0
96
Скумбрия
18
13,2
0
191
Горбуша
20,5
6,5
0
142
Креветки
22
1
0
97
Крупы/злаки/бобовые
Продукты (100 г)
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Овсяная крупа (в сухом виде)
12,3
6,10
59,5
342
Гречневая крупа (в сухом виде)
12,6
3,3
62,1
313
Перловая
9,3
1,1
73,7
320
Ячневая
10,4
1,3
66,3
324
Бурый рис
7,4
1,8
72,9
337
Булгур
12,3
1,3
57,6
342
Горох
23
1,6
48,1
299
Фасоль
21
1,6
52,7
310
Хлеб/масло
Продукты (100 г)
Белки
Жиры
Углеводы
Ккал
Хлеб Бородинский
6,9
1,3
40,9
280
Хлеб Цельнозерновой
6,5
4
39,3
222
Хлеб бездрожжевой
6,2
1,8
40,7
195
Растительное масло
0
99,8
0
898
Самые низкокалорийные продукты
Самые низкокалорийные продукты (до 40 ккал на 100 г):
- огурцы;
- сельдерей;
- редис;
- помидоры;
- шампиньоны;
- капуста всех видов;
- вся листовая зелень;
- яблоки;
- груши;
- бананы;
- ягоды всех видов;
- морковь;
- болгарский перец;
- арбуз;
- ананас.
Следует помнить, что низкокалорийные диеты часто не несут в себе пользы. Стремительное снижение веса впоследствии может вызвать проблемы со здоровьем. Перечисленные выше продукты нужно сочетать с "правильными": среди них мясо, рыба, крупы, масла, молочная продукция.
«
"В среднем для снижения веса человеку достаточно примерно 2000-2200 ккал в сутки, если будет умеренная физическая активность. Из них белки 15-20% (1,5-2 г/кг веса), жиры около 30% (не более 35%), углеводы около 50%. Жидкость 30-35 мл/кг веса (в том числе чистая вода 4-6 стаканов в день). Для отслеживания показателей рекомендую установить специальное мобильное приложение, которое проводит подсчет калорий, с учетом физической активности", — отметил в беседе с РИА Новости терапевт "Теледоктор24" Дмитрий Окунев.
Какие продукты необходимо исключить
При составлении правильного рациона для здорового похудения необходимо максимально ограничить:
1.Готовые соуса: майонез, кетчуп и пр.
2.Жирные сорта мяса: свинина, баранина.
3.Газированные напитки, пакетированные соки.
4.Хлебобулочные и кондитерские изделия.
5.Рыбные и мясные консервы.
6.Фаст-фуд, готовые блюда.
7.Конфеты, шоколад, другие сладости.
8.Мороженое.
9.Колбасные изделия, копчености.
10.Алкогольные напитки.
11.Йогурты, творожки с добавками, глазированные сырки.
12.Сахар.
13.Белый рис, макароны (исключение — макароны т/с пшеницы).
Особый страх ввести ограничения в рационе возникает у сладкоежек. Заменить привычные торты и пирожные можно полезными сладостями:
- горький шоколад;
- мед;
- фрукты;
- цукаты и сухофрукты;
- мармелад, желе, зефир и пастила с максимально натуральным составом;
- халва;
- нежирный творог, йогурт без добавок;
- тростниковый сахар (в минимальных количествах).
Чтобы сладости не откладывались на боках, важно запомнить несколько правил:
1.Есть сладости и углеводы в первой половине дня.
2.Натуральный, хороший шоколад имеет много полезных свойств, поэтому его можно не исключать из рациона.
3.Количество сладостей не должно превышать 10% от суточной нормы калорий.
Правильное соотношение белков, жиров и углеводов снизит тягу к сладкому. Еще один действенный способ, помогающий худеть без стресса — ПП-десерты, которые можно приготовить самостоятельно по рецептам фитнес-блогеров и диетологов.
Меню на неделю из низкокалорийных продуктов
- завтрак: овсяная каша на воде с ягодами;
- второй завтрак: яблоко или банан;
- обед: суп с курицей, капустный салат, морс из свежих ягод;
- полдник: стакан молока или кефира;
- ужин: запеченная рыба, овощной салат.
- завтрак: омлет из 1 или 2 яиц;
- второй завтрак: печеное яблоко;
- обед: рагу из говядины и овощей;
- полдник: апельсин;
- ужин: отварная индейка, овощи, запеченные на гриле.
- завтрак: перловая каша с орехами, стакан молока;
- второй завтрак: любой фрукт или ягоды;
- обед: запеченное куриное филе под сыром, тушеные овощи;
- полдник: творог с ягодами;
- ужин: 2 вареных яйца, салат из свежих овощей.
- завтрак: пшенная каша с молоком, немного сухофруктов;
- второй завтрак: натуральный йогурт без добавок;
- обед: куриные котлеты, салат из овощей;
- полдник: яблочный или апельсиновый сок;
- ужин: фасоль тушеная с говядиной, огурец.
- завтрак: овсяноблин с помидором и сыром, фрукт;
- второй завтрак: горсть орехов;
- обед: суп с фрикадельками из нежирного мяса, овощной салат;
- полдник: грейпфрут;
- ужин: тушеная рыба, салат.
- завтрак: рисовая каша с медом;
- второй завтрак: салат из тертой моркови и яблока;
- обед: суп-пюре из овощей, котлеты из индейки на пару;
- полдник: фруктовый салат (киви, яблоко, апельсин, банан);
- ужин: котлеты из индейки на пару, овощи.
- завтрак: смузи (творог+фрукты+молоко+1 ст.л. овсянки)
- второй завтрак: бутерброд из цельнозернового хлеба с нежирным сыром
- обед: отварная гречка, запеченная курица, овощной салат;
- полдник: стакан нежирного кефира;
- ужин: рыбные фрикадельки, приготовленные на пару, овощной салат.
Утренний кофе следует заменить зеленым чаем без сахара (можно добавить молоко). Из напитков разрешен морс, компот без сахара домашнего приготовления, свежевыжатые соки.
Как отмечают диетологи, основная причина, из-за которой набираются лишние килограммы — избыток жиров и быстрых углеводов в рационе. При разработке меню необходимо уделять особое внимание наличию источника сложных углеводов и клетчатки (крупы, овощи) и белка (молочные продукты, рыба, мясо). Завтрак и обед должны сочетать в себе белки, жиры и углеводы, ужин — только белки и клетчатку. Обязательно делать перекусы между основными приемами пищи. Это поможет поддерживать обмен веществ в норме, а самое главное не голодать и не сорваться на что-нибудь вредное.
Перед завтраком нужно выпить стакан воды, чтобы "разбудить" желудок. Последний прием пищи — за 3-4 часа до сна. Также для здорового снижения веса привычной обжарке стоит предпочесть отваривание, тушение, запекание.
Важно помнить, что здоровое похудение сочетает в себе правильное питание без резких и безумных ограничений, соблюдение водного режима, режима дня и умеренной физической нагрузки.
«
"Перед началом работы над снижением веса желательно пройти следующие обследования: общий анализ крови, ТТГ, Т3 и Т4 св., тестостерон общий, общий белок, глюкоза, гликированный гемоглобин, инсулин, АЛТ, АСТ, креатинин, гомоцистеин, 25(ОН)витамин Д, липидный профиль (холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды), натрий, калий, хлор.
Дополнит эти результаты ультразвуковое исследование брюшной полости. Это помогает понять общее состояние нашего обмена веществ, выявить возможные дефициты и нарушения, факторы, препятствующие снижению веса, и на основании этого, составить план дальнейших действий", — советует Дмитрий Окунев.