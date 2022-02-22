https://ria.ru/20220222/akklimatizatsiya-1774453452.html

Чтобы не испортить отпуск: как облегчить акклиматизацию — советы врачей

Акклиматизация у взрослого человека и ребенка: симптомы, особенности, лечение

Чтобы не испортить отпуск: как облегчить акклиматизацию — советы врачей

Отпуск может быть испорчен ухудшением самочувствия при смене привычной для человека обстановки. Каковы симптомы акклиматизации, как помочь организму... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T21:06

2022-02-22T21:06

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Отпуск может быть испорчен ухудшением самочувствия при смене привычной для человека обстановки. Каковы симптомы акклиматизации, как помочь организму адаптироваться к условиям жаркого, холодного или горного климата во время отдыха, особенности подготовки к поездке для взрослых и детей — в материале РИА Новости.АкклиматизацияПо словам Николая Дубинина, санитарного врача, врача-дезинфектолога, директора по качеству компании "Добролов", акклиматизация — это процесс адаптации к изменившимся условиям климата и окружающей среды. Это явление носит временный характер, но часто приносит ощутимый дискомфорт.Эксперт выделяет также понятие реакклиматизации — когда организм возвращается в первоначальные условия. "Часто это явление учитывают при подготовке спортсменов и выступлениях на крупных соревнованиях. Но это актуально и для простых граждан и особенно детей и подростков", — поясняет специалист.У взрослыхСчитается, что взрослые приспосабливаются к новым условиям легче. Но все это индивидуально."С ранних осенних холодов организм человека начинает перестраивать свой метаболизм на зимний режим. В этом задействованы все железы внутренней секреции", — говорит Кирилл Ювченко, медицинский директор цифровой лаборатории Lifetime+. В новом климате есть непривычные для него вирусы и бактерии, поэтому можно с легкостью подхватить как кишечное расстройство, так и что-то более серьезное.У детейЧтобы у детей акклиматизация прошла максимально легко, следует проконсультироваться со специалистом перед поездкой. Педиатр расскажет о возможных симптомах адаптации у ребенка и посоветует список лекарств, которые необходимо взять в дорогу.Кардиолог Дарья Сергеева не рекомендует менять климат слишком резко детям младше трех лет: это может стать серьезным стрессом для организма малыша. В любом случае, каким бы ни был возраст ребенка, родителям следует помнить о простых правилах безопасности, которые касаются поездок в жаркие страны. Врач советует:ПричиныЭксперты отмечают, что причины возникновения процесса перестройки организма связаны с изменениями климатической среды. Чем резче меняется климат, тем сложнее проходит адаптация. Это неприятное явление происходит на фоне:СимптомыО том, какие симптомы акклиматизации проявляются у взрослых и детей, рассказал Николай Дубинин:Длительность акклиматизацииПо мнению Дарьи Сергеевой, привыкание к новым климатическим условиям может занять от двух дней до недели у здорового взрослого человека, а у детей — до 14 дней. Соответственно, оптимальным сроком поездки является не менее 10 дней для взрослых, и не менее 21 дня для детей.Особенности акклиматизацииПри смене климата человек может почувствовать себя плохо. Необходимо обратить внимание на неприятные симптомы, которые можно устранить, соблюдая рекомендации специалистов.В горахВысоко в горах организм человека подвергается серьезным перегрузкам. Это происходит из-за перепада давления и снижения концентрации кислорода. Организм пытается компенсировать кислородное голодание, из-за чего учащается пульс и дыхание, а изменение давления может привести к головокружениям. Николай Дубинин отмечает, что для снижения влияния неприятных симптомов, специалисты рекомендуют постепенно привыкать к высокогорью и совершать восхождение медленно, не более 500 м в день, и не перегружать желудок тяжелой пищей.На море и в жарком климатеПри адаптации на море и в жарком климате может произойти перегрев и как следствие — тепловой удар. Особенно опасен перегрев для детей. "Чтобы не было неприятностей, следует избегать прямых УФ лучей, сильной жары. Обязательно нужно пить больше простой воды, чтобы не было обезвоживания. Риск перегрева увеличивается при резкой смене холодного климата на жаркий", — советует Николай Дубинин.Кирилл Ювченко акцентирует внимание на том, что резкая смена климата - большой стресс для эндокринной системы. Эксперт отмечает, что за короткое время отпуска организм только начинает акклиматизироваться, а человек уже летит обратно. Быстрая смена зимы на лето может сильно сказаться на здоровье щитовидной железы, у женщин возможно нарушение менструального цикла. По возвращении из отпуска специалист рекомендует сдать анализы на гормоны.В холодном климатеПри попадании в холодный климат ощущается недостаток солнечных лучей, человеку требуется более калорийное питание. Во время адаптации повышается утомляемость, появляется раздражительность, а дети становятся более капризными и плаксивыми, у малышей может проявиться недостаток витамина Д. Для плавного привыкания Николай Дубинин рекомендует подобрать правильную одежду, включить в питание дополнительные калории, витамины и наладить режим сна.При смене часовых поясовПри смене часового пояса появляются нарушения режима сна, утомляемость и раздражительность, снижение иммунитета. Эксперт говорит, что помочь себе можно постепенным переходом к новому времени, соблюдением режима сна и питания, умеренной физической нагрузкой.Когда обращаться к врачуСпециалисты отмечают, что при перемене климата человек сталкивается с большим количеством новых инфекционных агентов, поэтому повышается риск респираторных и кишечных инфекций. "Даже у здоровых людей может возникать тошнота, рвота или диарея как реакция на незнакомую пищу и воду. Однако если эти симптомы повторяются более одного раза, сопровождаются повышением температуры, головной болью, головокружением, необходимо обратиться к врачу", — говорит Дарья Сергеева.ЛечениеКак правило, взрослый человек старается справляться с акклиматизацией самостоятельно, некоторые используют лекарства, а другие народные средства. Николай Дубинин отмечает, что помощь при адаптации организма к новым условиям симптоматическая. "Обязательно нужно наладить режим, возможно, придется соблюдать диету, чтобы перестройка прошла максимально плавно. Но если имеются проблемы со здоровьем, следует посоветоваться с врачом. Ребенка также лучше показать специалисту, особенно если появились новые симптомы", — говорит эксперт.В зависимости от симптоматики врач назначит прием препаратов, которые улучшают общее состояние организма. А чтобы лечение акклиматизации было быстрым и успешным, важно не просто устранять симптомы с помощью медикаментов, но и переключиться на местное время и придерживаться здорового образа жизни и питания.ПоследствияОсложнения процесса акклиматизации для человека проявляются обострением инфекционных простудных болезней, хронических заболеваний, расстройствами пищеварения и другими неприятными факторами.Кирилл Ювченко предупреждает, что зимой в теплых странах ждет не только комфортная обстановка, но и более высокое давление. У людей с сосудистой недостаточностью такая перемена может вызвать общее ухудшение самочувствия. Также высоки риски для людей, склонных к аллергиям. "Новые места - это не только новые впечатления, но и новая пища, новые растения, незнакомые животные и тд. Все это может способствовать появлению аллергических реакций. Если вы аллергик, то вероятность выявить что-то новое, реакцию на экзотические фрукты, пыльцу растений, непривычное мясо или даже на морских обитателей повышается. Будьте осторожны и не забывайте антигистаминные средства", — советует эксперт.ПрофилактикаКак подготовить свой организм, чтобы акклиматизация прошла без нежелательных эффектов, рассказал Кирилл Ювченко. "Для нас зимнее время — это время простуд и организм может быть ими ослаблен. Если вы недавно болели коронавирусом, перед поездкой стоит сдать специальный комплекс анализов “после новой коронавирусной инфекции” и оценить, как организм перенес болезнь”.Эксперты рекомендуют:Врач Дарья Сергеева не рекомендует:Кофе и алкоголь обладают диуретическим эффектом, то есть усиливают потерю жидкости. Вместе с кофе (одна чашка) необходимо выпить не меньше стакана чистой питьевой воды. При употреблении алкоголя, чтобы избежать обезвоживания, надо пить воду из расчета "250 мл воды на 20 мл крепкого алкоголя или 100 мл вина". Для облегчения адаптации к перемене часовых поясов можно принимать мелатонин перед сном. При нахождении в жарком климате следует пить не менее 2-2,5 литров воды в сутки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/klimat-1749816481.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575422089.html

https://ria.ru/20211218/akklimatizatsiya-1764256713.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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