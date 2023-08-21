https://ria.ru/20230821/siriya-1890918257.html

Химическое оружие в Сирии

Химическое оружие в Сирии - РИА Новости, 21.08.2023

Химическое оружие в Сирии

Химическая промышленность Сирийской Арабской Республики как в гражданском, так и в военном измерении была одной из наиболее развитых среди стран Ближнего... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T01:00

2023-08-21T01:00

2023-08-21T01:00

справки

сирия

организация по запрещению химического оружия

дамаск (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568307682_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a93205d5c8ffb7b963217feaac720d1f.jpg

Химическая промышленность Сирийской Арабской Республики как в гражданском, так и в военном измерении была одной из наиболее развитых среди стран Ближнего Востока. Сирийский военно-химический потенциал имел для Дамаска вполне понятное стратегическое значение в контексте длительного противостояния с Израилем.С 2011 года без каких-либо серьезных на то оснований из США на различном уровне, включая президентский, в адрес Сирии стали транслироваться угрозы относительно того, что в случае применения Дамаском химического оружия будет пересечена какая-то мнимая начерченная Вашингтоном "красная линия" и против Сирии со стороны США будут предприняты силовые действия.Никаких достоверно подтвержденных фактов применения химического оружия правительством Сирии в этот период зафиксировано не было. Вместе с тем участились случаи применения химического оружия со стороны различных антиправительственных сил, в том числе террористических группировок, поддерживаемых США и их союзниками. 19 марта 2013 года в населенном пункте Хан аль-Асаль (пригород Алеппо) в результате применения боевиками оппозиции самодельного ракетного снаряда, снаряженного нервно-паралитическим отравляющим веществом зарин кустарного производства, погибло 28 человек, включая 17 военнослужащих сирийской армии, более 130 получили отравления различной степени тяжести.Дамаск незамедлительно принял необходимые шаги для запуска механизма Генсекретаря ООН по расследованию случаев применения химического и биологического оружия, однако из-за позиции США, Франции и Великобритании, затянувших рассмотрение данного вопроса в СБ ООН на несколько месяцев, приезд экспертов ООН во главе с профессором Оке Сельстремом (Швеция) в Сирию состоялся лишь 14 августа 2013 года.Во время нахождения группы Оке Сельстрема в населенном пункте Восточная Гута (пригород Дамаска) 21 августа 2013 года боевиками оппозиции была совершена масштабная провокация с применением зарина. Количество погибших и пострадавших до сих пор окончательно не установлено (по американским оценкам – порядка 1500 человек, в том число более 400 детей).После инцидента стороны конфликта неоднократно заявляли о своей непричастности, обвиняя в случившемся оппонентов. После этого на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт. В свою очередь, президент России Владимир Путин осудил позицию тех, кто призывает к военному решению конфликта в Сирии. 26 августа в Сирии начали работать инспекторы ООН, расследующие применение химического оружия. Они исследовали окрестности Дамаска, опросили пострадавших и собрали образцы, в том числе биологические. Для предотвращения возможного вооруженного вмешательства извне во внутрисирийский конфликт президентом России Владимиром Путиным была выдвинута инициатива о незамедлительном присоединении Сирии к Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) с последующей постановкой имевшихся у нее запасов химического оружия под международный контроль с целью его уничтожения.13 сентября стало известно, что сирийское правительство обратилось в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) по вопросу о вступлении в организацию.14 сентября главы внешнеполитических ведомств России и США договорились по сирийскому вопросу: стороны выступили за политическое урегулирование конфликта, военное невмешательство и вывод химоружия из Сирии или его уничтожение к середине 2014 года. 16 сентября был обнародован доклад экспертов ООН о применении химоружия в Сирии.Комиссия, которая провела расследование в пригороде Дамаска, сообщила об убедительных доказательствах применения химоружия в этом районе 21 августа. Группа экспертов ООН заявила, что для атаки против мирного населения в августе в пригороде Дамаска использовались ракеты класса "земля-земля" с отравляющим газом зарином. В докладе отмечалось, что головные части использованных ракет могли быть как штатными, так и кустарного производства. При этом на сохранившей части двигателя одной из ракет были элементы маркировки, нанесенные буквами кириллического алфавита. Обнародованный доклад свидетельствовал, что маркировку можно прочесть как Г ИШ4 25-67-179К.Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отметил, что найденные инспекторами ООН под Дамаском части советских боеприпасов относятся к снарядам реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые давно сняты с вооружения сирийской армии и являются, скорее всего, импровизированной переделкой старого снаряда в химический. Власти США и Великобритании заявили, что доклад ООН доказывает вину правящего режима. Россия при этом выразила разочарование политизированным и предвзятым характером выводов инспекторов ООН. Генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что в задачу экспертов ООН не входило определение виновных в химатаке в Сирии. 28 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по Сирии в поддержку плана ОЗХО, направленного на уничтожение сирийских химических арсеналов. Одобрив этот план, Совет Безопасности постановил, что ни одна из сторон в Сирии не может разрабатывать, производить или иным образом приобретать, накапливать или хранить химическое оружие, а также передавать его кому-либо.11 октября Совет безопасности ООН официально утвердил создание совместной с ОЗХО миссии, которая должна ликвидировать военную химическую программу в Сирии.14 октября Сирия формально стала участницей Конвенции по запрещению химического оружия.Дамаск задекларировал 1,3 тысячи тонн химических веществ и прекурсоров, используемых для создания химического оружия, а также более 1,2 тысячи неснаряженных боеприпасов. Помимо этого, Сирия предоставила информацию о 41 сооружении, которые расположены на 23 объектах и могут использоваться для производства химического оружия. Позднее сирийские власти задекларировали еще четыре объекта по производству химического оружия. 31 октября ОЗХО официально подтвердила уничтожение всего задекларированного властями Сирии оборудования для производства химоружия.16 ноября Исполнительный совет ОЗХО утвердил детальный план уничтожения сирийских химарсеналов, согласно которому, все материалы для изготовления химоружия, кроме изопропанола, должны быть вывезены из Сирии до 5 февраля 2014 года, а наиболее опасные – к 31 декабря 2013 года. 27 декабря 2013 года в Москве состоялись консультации с участием представителей Китая, Сирии, Дании, Норвегии, США, ОЗХО и миссии ОЗХО-ООН в Сирии. Был разработан план обеспечения безопасности морского этапа операции по вывозу химоружия, согласно которому на российском крейсере "Петр Великий" был создан координационный центр, осуществлявший взаимодействие всех кораблей на протяжении операции. Российский и китайский военные корабли ("Петр Великий" и фрегат "Яньчен") сопровождали морской конвой с химикатами до выхода из территориальных вод Сирии, далее он следовал под охраной датского фрегата "Арк Футура" и норвежского – "Тайко".Первоначальный план вывоза высокотоксичных веществ выполнить не удалось из-за нестабильной обстановки в стране. Международная операция по вывозу из Сирии всех компонентов и прекурсоров химического оружия завершилась 23 июня 2014 года. Всего из Сирии было вывезено 1200 тонн отравляющих веществ (100 тонн одного из менее токсичных химикатов – изопропанола – были ликвидированы на месте). Уничтожение сирийского химоружия началось 7 июля 2014 года на борту американского специализированного судна "Кейп Рэй" и завершилось 18 августа 2014 года. Образующиеся при гидролизе токсичных химикатов реакционные массы утилизировались на промышленных предприятиях в Финляндии и Германии, а их прекурсоры – в Великобритании и США, включая такой прекурсор зарина, как метилфосфонилдифторид – DF.МИД РФ отмечает, что, утилизируя часть прекурсоров на судне "Кейп Рэй", американцы получили полный доступ к специфичной рецептуре и технологиям производства "сирийского" зарина. Более того, при присоединении Сирии к КЗХО в 2013 году Дамаск передал в ОЗХО подробные данные о способах получения зарина.4 января 2016 года ОЗХО сообщила о полном уничтожении сирийского химического оружия. 8 июля 2019 года ОЗХО официально подтвердила, что Сирия уничтожила все 27 объектов по производству химоружия. В рамках сирийского "химического досье" при ОЗХО были учреждены две специальные миссии. Миссия по уточнению первоначального объявления Сирии по статье III КЗХО – МООС. Ее задача – прояснение ситуации с якобы неполным декларированием части военно-химического потенциала Сирии. Вторая – Миссия по установлению фактов применения химоружия в Сирии – МУФС. В круге ведения МУФС определено, что ее целью является установление фактов, имеющих отношение к случаям предполагаемого применения химического оружия в Сирии. В настоящее время обе миссии продолжают свою работу.В ноябре 2015 года начал свою деятельность Совместный механизм ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии (СМР). В 2016 году его мандат был продлен еще на год. Цель его работы заключалась в определении виновных в соответствующих преступлениях и представлении своих выводов в Совет Безопасности ООН. За время работы СМР выпустил семь докладов.Первые два доклада в основном носили общий информационный характер. 24 августа 2016 года СМР выпустил третий доклад, в котором сделал выводы о причастности сирийских военных к двум инцидентам с применением хлора (населенный пункт Талменес – 21 апреля 2014 года и населенный пункт Сармин – 16 марта 2015 года) и о виновности ИГ* (международная террористическая организация, запрещенная в России) в использовании иприта (населенный пункт Мареа – 21 августа 2015 года).21 октября 2016 года вышел четвертый доклад, в котором вина за еще один "хлорный инцидент" возлагалась на сирийские правительственные силы (населенный пункт Кменас – 16 марта 2015 года). По еще пяти инцидентам СМР пришел к выводу, что представленная информация либо является противоречивой, либо ее недостаточно, в связи с чем дальнейшее расследование по ним было прекращено.13 февраля 2017 года вышел пятый доклад, в котором фактически были подтверждены выводы двух предыдущих.Шестой доклад СМР был представлен 23 июня 2017 года. Документ носил в основном технический характер.Целью седьмого доклада СМР, вышедшего 26 октября 2017 года, являлось установление виновных в предполагаемом применении химоружия в двух случаях: в населенных пунктах Хан-Шейхун (4 апреля 2017 года) и Марат Умм-Хош (16 сентября 2016 года). В результате СМР возложил ответственность за применение зарина в Хан-Шейхуне на сирийские власти, иприта в Умм-Хоше – на ИГ* (международная террористическая организация, запрещенная в России).Доклады СМР постоянно критиковались Российской Федерацией. Отмечалось, что СМР не сумел объяснить причины и мотивы, которыми могло руководствоваться сирийское правительство, чтобы использовать химоружие; СМР отдавал предпочтение информации, полученной от оппозиции, что нарушает принцип беспристрастности, и не располагал прямыми доказательствами, поскольку ни разу не посетил места инцидентов. Россия также отмечала, что СМР не сделал никаких выводов из того факта, что некоторые видео, якобы снятые во время инцидента, оказались снятыми днем раньше или двумя днями после инцидента.Чтобы повысить качество работы СМР, Россия предложила некоторые изменения в организации работы механизма, включая создание центра, в котором будет собираться вся информация об инцидентах из различных источников. При этом Совбез должен был иметь доступ к этой информации. Однако западные страны проигнорировали обеспокоенность России. 17 ноября 2017 года истек срок действия мандата СМР. Россия заблокировала продление мандата СМР в СБ ООН. В июне 2018 года участники специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия проголосовали в поддержку предложенного Великобританией проекта решения, расширяющего мандат ОЗХО. В частности, ОХЗО наделяется полномочиями по определению виновных в применении химического оружия. Российский МИД отмечает, что данное решение выходит за рамки КЗХО и вторгается в сферу исключительных полномочий Совета Безопасности ООН.8 апреля 2020 года ОЗХО распространила первый доклад по химинцидентам в населенном пункте Аль-Латамна 24, 25 и 30 марта 2017 года, в котором обвинила сирийское военно-политического руководства в применении химоружия. 12 апреля 2021 года ОЗХО распространила второй доклад по химинциденту в населенном пункте Саракиб 4 февраля 2018 года и вновь возложила ответственность за применение химоружия на военно-политическое руководство Сирии. 27 января 2023 года ОЗХО выпустила третий по счету доклад, в котором утверждается, что что военно-воздушные силы Сирии организовали атаку с применением химоружия в сирийском городе Дума в апреле 2018 года. Российский МИД неоднократно заявлял, что доклады ОЗХО по химатакам в Сирии носят заказной характер, их цель – оправдать агрессию США и их союзников против Сирии. * Запрещенная в России террористическая организация.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

сирия

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сирия, организация по запрещению химического оружия, дамаск (город)