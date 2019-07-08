ОЗХО подтвердила, что Сирия уничтожила все объекты производства химоружия

ООН, 8 июл – РИА Новости. Гендиректор Организации по запрещению химического оружия представил в ООН доклад, в котором говорится, что ОЗХО подтвердила уничтожение Сирией всех 27 объектов по производству химического оружия.

Доклад под названием "Прогресс в ликвидации сирийской программы химического оружия" охватывает период с 24 мая по 23 июня 2019 года. Копия доклада имеется в распоряжении РИА Новости.

Как отмечается в документе, секретариат ОЗХО "проверил уничтожение всех 27 объектов по производству химического оружия, объявленных Сирийской Арабской Республикой". Кроме того, в докладе сказано, что 12 июня 2019 года Дамаск представил свой 67-й ежемесячный доклад о деятельности, связанной с уничтожением объектов по производству химоружия.

"Как указано в предыдущих докладах, все объявленные Сирийской Арабской Республикой химикаты, которые были вывезены с ее территории в 2014 году, уничтожены", - подчеркивается в документе.

Авторы доклада заявляют, что будущая работа в САР будет главным образом сосредоточена на деятельности Миссии ОЗХО по установлению фактов (МУФ), на проведении ежегодных инспекций подземных сооружений, уничтожение которых уже было проверено.

США ранее призвали власти Сирии "в полной мере сотрудничать с ОЗХО, достоверно уничтожить остающуюся программу химического оружия и полностью раскрыть свою деятельность, связанную с химическим оружием".

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте в апреле прошлого года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.