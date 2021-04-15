https://ria.ru/20210415/siriya-1728465710.html

МИД назвал доклад ОЗХО по Сирии псевдопрофессиональным

МИД назвал доклад ОЗХО по Сирии псевдопрофессиональным

Выводы ОЗХО по Саракибу в Сирии являются превдопрофессиональными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:38

2021-04-15T18:38

2021-04-15T18:38

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Выводы ОЗХО по Саракибу в Сирии являются превдопрофессиональными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила 12 апреля, что имеет "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на город Саракиб в районе Идлиба на востоке страны в феврале 2018 года, при этом никаких фактических доказательств в сообщении не приводится, ранее подобные заявления неоднократно опровергались. По данным организации, в результате инцидента пострадали 12 человек."Что это за формулировка для международной организации, в основе деятельности которой лежит международное право: "есть разумные основания полагать"? Что это за вывод такой, который ложится в основу доклада, который готовится длительное время? В этот раз для пущей правдоподобности предвзятых, политически ангажированных и абсолютно псевдопрофессиональных выводов к расследованию были якобы привлечены все мыслимые и немыслимые эксперты", - сказала Захарова на брифинге.Сирия решительно осудила доклад ОЗХО и категорически отрицает применение в 2018 году отравляющих веществ в Саракибе в провинции Идлиб.Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. Ранее в апреле Полянский допустил, что ОЗХО подготовит очередное псевдорасследование, обвиняющее власти Сирии в применении химоружия. Он назвал запущенную Западом инициативу по лишению Сирии прав в ОЗХО срежиссированным спектаклем.

https://ria.ru/20210413/kompensatsiya-1728141984.html

https://ria.ru/20210327/siriya-1603013747.html

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саракиб, россия, ввс сирии, мария захарова, сирия, в мире