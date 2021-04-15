МИД назвал доклад ОЗХО по Сирии псевдопрофессиональным
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Выводы ОЗХО по Саракибу в Сирии являются превдопрофессиональными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила 12 апреля, что имеет "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на город Саракиб в районе Идлиба на востоке страны в феврале 2018 года, при этом никаких фактических доказательств в сообщении не приводится, ранее подобные заявления неоднократно опровергались. По данным организации, в результате инцидента пострадали 12 человек.
"Что это за формулировка для международной организации, в основе деятельности которой лежит международное право: "есть разумные основания полагать"? Что это за вывод такой, который ложится в основу доклада, который готовится длительное время? В этот раз для пущей правдоподобности предвзятых, политически ангажированных и абсолютно псевдопрофессиональных выводов к расследованию были якобы привлечены все мыслимые и немыслимые эксперты", - сказала Захарова на брифинге.
Сирия решительно осудила доклад ОЗХО и категорически отрицает применение в 2018 году отравляющих веществ в Саракибе в провинции Идлиб.
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Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. Ранее в апреле Полянский допустил, что ОЗХО подготовит очередное псевдорасследование, обвиняющее власти Сирии в применении химоружия. Он назвал запущенную Западом инициативу по лишению Сирии прав в ОЗХО срежиссированным спектаклем.