https://ria.ru/20230128/siriya-1848143996.html

Сирия отвергла доклад ОЗХО по химоружию

Сирия отвергла доклад ОЗХО по химоружию - РИА Новости, 28.01.2023

Сирия отвергла доклад ОЗХО по химоружию

Сирия отвергла доклад группы по расследованию и идентификации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об использовании химоружия сирийской... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T22:00

2023-01-28T22:00

2023-01-28T22:00

война в сирии

в мире

сирия

дума

дамаск (город)

организация по запрещению химического оружия

белые каски

мид сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138178/44/1381784471_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_974851c4ccfa6fbe3eeec7487c0e1648.jpg

ДАМАСК, 28 янв - РИА Новости. Сирия отвергла доклад группы по расследованию и идентификации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об использовании химоружия сирийской армией, сообщает МИД арабской республики. Группа по расследованию и идентификации (ГРИ) при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в пятницу опубликовала отчет, в котором утверждается, что что военно-воздушные силы Сирии организовали атаку с применением химоружия в сирийском городе Дума в апреле 2018 года. "Сирия полностью отвергает доклад, опубликованный вчера так называемой "группой по расследованию и идентификации" Организации по запрещению химического оружия", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что в "отчете отсутствуют какие-либо научные и объективные доказательства". "Ни один здравомыслящий человек или специалист не может прийти к вводящим в заблуждение выводам его авторов (отчета), которые пренебрегли объективными наблюдениями государств, экспертов, ученых и бывших инспекторов организации, известных своим опытом и знаниями", - говорится в документе. Запад обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.

https://ria.ru/20230105/doklad-1843185616.html

https://ria.ru/20221107/siriya-1829808646.html

сирия

дума

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, дума, дамаск (город), организация по запрещению химического оружия, белые каски, мид сирии