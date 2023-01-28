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Сирия отвергла доклад ОЗХО по химоружию - РИА Новости, 28.01.2023
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Война в Сирии
https://ria.ru/20230128/siriya-1848143996.html
Сирия отвергла доклад ОЗХО по химоружию
Сирия отвергла доклад ОЗХО по химоружию - РИА Новости, 28.01.2023
Сирия отвергла доклад ОЗХО по химоружию
Сирия отвергла доклад группы по расследованию и идентификации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об использовании химоружия сирийской... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T22:00
2023-01-28T22:00
война в сирии
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сирия
дума
дамаск (город)
организация по запрещению химического оружия
белые каски
мид сирии
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ДАМАСК, 28 янв - РИА Новости. Сирия отвергла доклад группы по расследованию и идентификации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об использовании химоружия сирийской армией, сообщает МИД арабской республики. Группа по расследованию и идентификации (ГРИ) при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в пятницу опубликовала отчет, в котором утверждается, что что военно-воздушные силы Сирии организовали атаку с применением химоружия в сирийском городе Дума в апреле 2018 года. "Сирия полностью отвергает доклад, опубликованный вчера так называемой "группой по расследованию и идентификации" Организации по запрещению химического оружия", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что в "отчете отсутствуют какие-либо научные и объективные доказательства". "Ни один здравомыслящий человек или специалист не может прийти к вводящим в заблуждение выводам его авторов (отчета), которые пренебрегли объективными наблюдениями государств, экспертов, ученых и бывших инспекторов организации, известных своим опытом и знаниями", - говорится в документе. Запад обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.
https://ria.ru/20230105/doklad-1843185616.html
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в мире, сирия, дума, дамаск (город), организация по запрещению химического оружия, белые каски, мид сирии
Война в Сирии, В мире, Сирия, Дума, Дамаск (город), Организация по запрещению химического оружия, Белые каски, МИД Сирии
22:00 28.01.2023
 
Сирия отвергла доклад ОЗХО по химоружию

Дамаск отверг доклад группы ОЗХО об использовании химоружия сирийской армией

© AP Photo / Hassan AmmarФлаг Сирии на улице Дамаска
Флаг Сирии на улице Дамаска - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
Флаг Сирии на улице Дамаска. Архивное фото
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ДАМАСК, 28 янв - РИА Новости. Сирия отвергла доклад группы по расследованию и идентификации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об использовании химоружия сирийской армией, сообщает МИД арабской республики.
Группа по расследованию и идентификации (ГРИ) при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в пятницу опубликовала отчет, в котором утверждается, что что военно-воздушные силы Сирии организовали атаку с применением химоружия в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
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"Сирия полностью отвергает доклад, опубликованный вчера так называемой "группой по расследованию и идентификации" Организации по запрещению химического оружия", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что в "отчете отсутствуют какие-либо научные и объективные доказательства". "Ни один здравомыслящий человек или специалист не может прийти к вводящим в заблуждение выводам его авторов (отчета), которые пренебрегли объективными наблюдениями государств, экспертов, ученых и бывших инспекторов организации, известных своим опытом и знаниями", - говорится в документе.
Запад обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.
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