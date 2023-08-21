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Случаи гибели людей во время экскурсий и туризма в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 21.08.2023
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16:07 21.08.2023 (обновлено: 17:59 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/gibel-1891322985.html
Случаи гибели людей во время экскурсий и туризма в России в 2022-2023 годах
Случаи гибели людей во время экскурсий и туризма в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 21.08.2023
Случаи гибели людей во время экскурсий и туризма в России в 2022-2023 годах
стало известно, что в Москве три человека погибли во время экскурсии по подземным коллекторам 20 августа. По информации СМИ, погибших подростков-диггеров... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T16:07
2023-08-21T17:59
справки
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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202321 августа стало известно, что в Москве три человека погибли во время экскурсии по подземным коллекторам 20 августа. По информации СМИ, погибших подростков-диггеров обнаружили в Москве-реке. Вечером 20 августа достали тело 15-летней девушки, ближе к утру – 17-летнего юноши. Их вынесло в реку из коллектора в районе парка "Зарядье". Утром 21 августа в коллекторе возле Павелецкого вокзала было обнаружено тело погибшего мужчины. По словам представителя экстренных служб, на участие в экскурсии записались более 20 человек, но после прогноза о сильном ливне большинство из них отказались от мероприятия. 20 августа на территории базы отдыха в Тарусском районе Калужской области при падении в непогоду деревьев на палаточный городок погибли мужчина и шестилетняя девочка. Еще четверо пострадали. 12 августа в Черекском районе Кабардино-Балкарии группа туристов попала под камнепад. В результате ЧП один человек погиб, еще шестеро пострадали. 29 июля в палаточном лагере на озере Яльчик в парке "Марий Чодра" в Марий Эл из-за удара стихии погибли восемь человек, включая детей, еще 29 пострадали. 202230 августа в Усть-Камчатском районе Камчатского края группа туристов из 10 человек в сопровождении двух неуполномоченных лиц начала восхождение по южному склону вулкана Ключевская сопка. 3 сентября на высоте 4000 метров над уровнем моря двое туристов в сопровождении одного из инструкторов начали обратный спуск к домику вулканологов из-за плохого самочувствия, оставшиеся туристы продолжили восхождение, однако достигнув высоты 4400 метров из-за невозможности продолжения движения вверх по ледовому склону развернулись и также начали обратный спуск. Во время спуска группа сорвалась вниз. В результате падения 8 участников туристического маршрута и сопровождающий их инструктор из-за полученных травм и переохлаждения погибли. 30 августа стало известно, что при посещении замка Прейсиш-Эйлау под Калининградом, находясь внутри здания, 73-летний турист оступился и упал в цокольное помещение. От полученных травм в тот же день мужчина умер в медицинском учреждении. Пенсионер с родственниками приехал на отдых из Коми. 7 июня на острове Ольхон на Байкале в Иркутской области турист из Калининграда погиб, сорвавшись со скалы. Известно, что мужчина был с группой туристов на экскурсии. На мысе Хобой мужчина отошел, чтобы сделать кадры, после этого его не видели. Тело туриста обнаружили под скалистым обрывом высотой 60-80 метров. 7 мая турист из Санкт-Петербурга погиб во время сплава по горной реке в отдаленном районе республики Алтай. Проходя порог "Прорыв Сапожникова", петербуржец выпал из лодки, и его унесло бурным течением реки. Группа туристов, в которую входил житель Санкт-Петербурга, не была зарегистрирована. Путешественники сплавлялись самостоятельно, без обращения к опытным инструкторам и профильным фирмам. О происшествии они сообщили только спустя двое суток, так как в районе сплава отсутствовала связь и пешие тропы. На поиски 11 мая вылетел вертолет Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. Туриста искали 12 спасателей, а также специалист беспилотных авиационных систем, они обследовали около 70 километров. 13 мая спасатели нашли тело пропавшего туриста. 8 марта незарегистрированная группа туристов попала под лавину в Окинском районе Бурятии. В результате схода снежных масс один турист погиб. Спасатели несколько дней не могли добраться до места из-за снега и штормового ветра. Осложняло ситуацию и отсутствие прямой связи с туристами, попавшими под лавину. Тело погибшего было обнаружено 11 марта сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. 20 января во время экскурсии на Камчатке к водопаду "Вилючинский" погиб житель Хабаровска. В экскурсии участвовала семейная пара из Хабаровска, прибывшая на Камчатку в качестве туристов. Экскурсанты подошли к водопаду, где на них с его верхней части обрушился лед. Мужчина погиб, его супруге был причинен легкий вред здоровью. Всего во время обрушения льда пострадали шесть человек. Четверо из них смогли самостоятельно выбраться из-под завалов, один находился в тяжелом состоянии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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справки, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Справки, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гибель участников экскурсии по московскому подземелью

Случаи гибели людей во время экскурсий и туризма в России в 2022-2023 годах

© Фото : МЧС РоссииПоследствия прохождения стихии в Марий Эл
Последствия прохождения стихии в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : МЧС России
Последствия прохождения стихии в Марий Эл. Архивное фото
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2023

21 августа стало известно, что в Москве три человека погибли во время экскурсии по подземным коллекторам 20 августа. По информации СМИ, погибших подростков-диггеров обнаружили в Москве-реке. Вечером 20 августа достали тело 15-летней девушки, ближе к утру – 17-летнего юноши. Их вынесло в реку из коллектора в районе парка "Зарядье". Утром 21 августа в коллекторе возле Павелецкого вокзала было обнаружено тело погибшего мужчины. По словам представителя экстренных служб, на участие в экскурсии записались более 20 человек, но после прогноза о сильном ливне большинство из них отказались от мероприятия.
20 августа на территории базы отдыха в Тарусском районе Калужской области при падении в непогоду деревьев на палаточный городок погибли мужчина и шестилетняя девочка. Еще четверо пострадали.
12 августа в Черекском районе Кабардино-Балкарии группа туристов попала под камнепад. В результате ЧП один человек погиб, еще шестеро пострадали.
29 июля в палаточном лагере на озере Яльчик в парке "Марий Чодра" в Марий Эл из-за удара стихии погибли восемь человек, включая детей, еще 29 пострадали.

2022

30 августа в Усть-Камчатском районе Камчатского края группа туристов из 10 человек в сопровождении двух неуполномоченных лиц начала восхождение по южному склону вулкана Ключевская сопка. 3 сентября на высоте 4000 метров над уровнем моря двое туристов в сопровождении одного из инструкторов начали обратный спуск к домику вулканологов из-за плохого самочувствия, оставшиеся туристы продолжили восхождение, однако достигнув высоты 4400 метров из-за невозможности продолжения движения вверх по ледовому склону развернулись и также начали обратный спуск. Во время спуска группа сорвалась вниз. В результате падения 8 участников туристического маршрута и сопровождающий их инструктор из-за полученных травм и переохлаждения погибли.
30 августа стало известно, что при посещении замка Прейсиш-Эйлау под Калининградом, находясь внутри здания, 73-летний турист оступился и упал в цокольное помещение. От полученных травм в тот же день мужчина умер в медицинском учреждении. Пенсионер с родственниками приехал на отдых из Коми.
7 июня на острове Ольхон на Байкале в Иркутской области турист из Калининграда погиб, сорвавшись со скалы. Известно, что мужчина был с группой туристов на экскурсии. На мысе Хобой мужчина отошел, чтобы сделать кадры, после этого его не видели. Тело туриста обнаружили под скалистым обрывом высотой 60-80 метров.
7 мая турист из Санкт-Петербурга погиб во время сплава по горной реке в отдаленном районе республики Алтай. Проходя порог "Прорыв Сапожникова", петербуржец выпал из лодки, и его унесло бурным течением реки. Группа туристов, в которую входил житель Санкт-Петербурга, не была зарегистрирована. Путешественники сплавлялись самостоятельно, без обращения к опытным инструкторам и профильным фирмам. О происшествии они сообщили только спустя двое суток, так как в районе сплава отсутствовала связь и пешие тропы. На поиски 11 мая вылетел вертолет Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. Туриста искали 12 спасателей, а также специалист беспилотных авиационных систем, они обследовали около 70 километров. 13 мая спасатели нашли тело пропавшего туриста.
8 марта незарегистрированная группа туристов попала под лавину в Окинском районе Бурятии. В результате схода снежных масс один турист погиб. Спасатели несколько дней не могли добраться до места из-за снега и штормового ветра. Осложняло ситуацию и отсутствие прямой связи с туристами, попавшими под лавину. Тело погибшего было обнаружено 11 марта сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
20 января во время экскурсии на Камчатке к водопаду "Вилючинский" погиб житель Хабаровска. В экскурсии участвовала семейная пара из Хабаровска, прибывшая на Камчатку в качестве туристов. Экскурсанты подошли к водопаду, где на них с его верхней части обрушился лед. Мужчина погиб, его супруге был причинен легкий вред здоровью. Всего во время обрушения льда пострадали шесть человек. Четверо из них смогли самостоятельно выбраться из-под завалов, один находился в тяжелом состоянии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
 
 
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